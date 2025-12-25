कार्यकर्त्यांच्या रेटारीटीनंतर मंत्री गिरीश महाजनांच्या उपस्थितीत बड्या नेत्यांचा भाजपात प्रवेश
भाजपामध्ये गुरुवारी माजी आमदार, माजी महापौरांसह 5 बड्या नेत्यांनी गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत प्रवेश केला. विशेष म्हणजे पक्षप्रवेशाला भाजपाच्या आमदार यांच्यासह निष्ठावंत कार्यकर्त्यांचाही विरोध होता.
नाशिक : भाजपाच्या कार्यकर्त्यांचा विरोध झुगारून मंत्री गिरीश महाजन यांनी शिवसेना (उबाठा) आणि मनसे पक्षातील विनायक पांडे, यतीन वाघ, मनसेचे प्रदेश सरचिटणीस दिनकर पाटील, माजी आमदार नितीन भोसले यांच्यासह काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शाहू खैरे यांना भाजपात प्रवेश दिला.
आता 104 नगरसेवक निवडून येतील : "मनसे, काँग्रेस आणि शिवसेनेचे (उबाठा) सर्व पदाधिकाऱ्यांनी भाजपात प्रवेश केला आहे. मी सर्वांचं स्वागत करतो. मुख्य प्रवाहात त्यांनी प्रवेश केला आहे. त्यांना भाजपावर विश्वास आहे .नेतृत्वावर विश्वास आहे, त्यामुळं या सर्वांनी भाजपात प्रवेश केला. आता बाहेर कोणीही राहिलं नाही. 100 च्या वर आमचे नगरसेवक निवडून येतील. चार वाढल्यानं 104 होतील," अशी प्रतिक्रिया मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.
भाजपात आलेले कोण आहेत नेते :
- नाशिक महानगरपालिकेवर मनसेची सत्ता असताना यतीन वाघ यांनी महापौर पद भूषवलं होतं. यानंतर त्यांनी शिवसेनेत (उबाठा) प्रवेश केला होता.
- विनायक पांडे यांनी शिवसेनेत (उबाठा) असताना महापौर पद भूषवलं आहे. काही काळासाठी ते राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये होते. मात्र पुन्हा काही महिन्यातच त्यांनी शिवसेनेत (उबाठा) प्रवेश केला होता.
- शाहू खैरे हे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते असून त्यांनी चार वेळा नगरसेवक पद भूषवलं आहे.
- नितीन भोसले हे मनसेचे माजी आमदार आहेत. त्यानंतर त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षात प्रवेश केला होता. आज त्यांनी भाजपात प्रवेश केला आहे.
- माजी नगरसेवक दिनकर पाटील हे आधी काँग्रेसमध्ये होते. यानंतर त्यांनी भाजपात प्रवेश केला होता. विधानसभेत आमदारकी नाकारल्यानं त्यांनी मनसेत प्रवेश केला होता. मनसेमध्ये असताना त्यांच्याकडं प्रदेश सरचिटणीसपद होतं. आता त्यांनी पुन्हा भाजपात प्रवेश केला आहे.
पक्षप्रवेश दिला म्हणून तिकीट दिलं असं नाही : "भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश दिला म्हणजे तिकीट दिलं असं होत नाही. निवडून येण्याची क्षमता तपासूनच तिकीट दिलं जाईल. आमदार देवयानी फरांदे यांची नाराजी दूर केली आहे. काही कार्यकर्ते नाराज आहेत. त्यांचा योग्य सन्मान केला जाईल. मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी भाजपामध्ये इतर पक्षातील पदाधिकारी येत आहेत. आधी ते विरोधात होते त्यामुळं विरोधात बोलणार. आता ते आमच्या पक्षात आले आहेत. महायुतीबाबत चर्चा सुरू आहे. राष्ट्रवादी, शिवसेनेसोबत चर्चा सुरू असून दोन दिवसात जागा वाटपाबाबत तिढा सुटेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः नाशिकमध्ये लक्ष घालत आहेत. आज शिवसेनेचे (उबाठा) माजी महापौर यतीन वाघ, विनायक पांडे, काँग्रेसचे नेते शाहू खैरे आणि मनसेचे नेते दिनकर पाटील यांचा प्रवेश होत आहे" असं मंत्री गिरीश महाजन यांनी म्हटलं आहे.
भाजपा कार्यकर्त्यांनी केली नाराजी व्यक्त : "गेल्या अनेक वर्षापासून आम्ही भाजपामध्ये काम करत आहोत. ऐन निवडणुकीवेळी आमच्या प्रभागात दुसऱ्या पक्षातील नेत्यांना घेऊन त्यांना उमेदवारी दिली जात असल्यानं आम्ही नाराज आहोत. याला आमच्या तीव्र विरोध आहे. आम्ही सर्व आमदार देवयानी फरांदे यांच्या पाठीशी आहोत. आम्ही फक्त सतरंज्या उचलायला आहोत का? अशी प्रतिक्रिया भाजपाचे इच्छुक उमेदवार सुजाता करंजकर यांनी दिली.
