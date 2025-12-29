ETV Bharat / state

सकाळी भरला महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज, संध्याकाळी आमदार कन्या-पुत्राची निवडणुकीतून माघार

नाशिकमध्ये आमदार देवयानी फरांदे यांचे पुत्र अजिंक्य फरांदे यांनी उमेदवारी मागे घेतली. भाजपा आमदार सीमा हिरे यांच्या कन्या रश्मी हिरे यांनीही निवडणुकीतून माघार घेतली आहे.

भाजपा आमदार सीमा हिरे यांच्या कन्या रश्मी हिरे आणि आमदार देवयानी फरांदे यांचे पुत्र अजिंक्य फरांदे आणि इतर
भाजपा आमदार सीमा हिरे यांच्या कन्या रश्मी हिरे आणि आमदार देवयानी फरांदे यांचे पुत्र अजिंक्य फरांदे आणि इतर
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 29, 2025 at 10:43 PM IST

नाशिक - भारतीय जनता पक्षानं यंदाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांच्या मुलांना प्रथमच उमेदवारी न देण्याचा निर्णय घेतल्यानं आज सकाळी उमेदवारी अर्ज दाखल केलेल्या नाशिकच्या भाजपा आमदार देवयानी फरांदे यांचे पुत्र अजिंक्य फरांदे यांनी उमेदवारी मागे घेतली आहे.



नाशिक महानगरपालिका निवडणुकीमध्ये प्रभाग सात मधून आमदार देवयानी फरांदे यांचे पुत्र अजिंक्य फरांदे यांनी शक्ती प्रदर्शन करत आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. अशात भारतीय जनता पक्षानं यंदाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत आमदार खासदारांनी मंत्र्यांच्या मुलांना प्रथमच उमेदवारी न देण्याचा निर्णय घेतल्यानं हा निर्णय शिरसावंद्य असून त्या निर्णयाचा सन्मान राखत प्रभाग क्रमांक सातमधून उमेदवारी मागे घेत असल्याची घोषणा आमदार देवयानी फरांदे यांचे पुत्र अजिंक्य फरांदे यांनी केली आहे.

पक्ष आदेश श्रेष्ठ - भारतीय जनता पार्टीत सर्वप्रथम राष्ट्र त्यानंतर पक्ष आणि नंतर मी अशी भूमिका असते. त्यामुळे पक्षाचा आदेश श्रेष्ठ मानून नम्रपणे उमेदवारी मागे घेतली आहे. फरांदे कुटुंबीय गेल्या चार दशकांहून अधिक काळापासून भारतीय जनता पार्टी पक्षाच्या संघटन वाढीसाठी सातत्याने कार्यरत असून, पक्षाशी एकनिष्ठ राहण्याची परंपरा आजही कायम असल्याचं अजिंक्य फरांदे यांनी म्हटलं आहे.


नागरिकांचे प्रश्न सोडवत राहू - प्रचाराच्या प्रारंभिक टप्प्यात प्रभाग क्रमांक 7 मधील नागरिक, कार्यकर्ते, ज्येष्ठ व युवा मतदारांकडून मिळालेला विश्वास, प्रेम आणि प्रोत्साहन हीच आपली खरी सार्वजनिक संपत्ती आहे. यावेळी नगरसेवक होण्याची संधी मिळाली नसली, तरी प्रभागातील विकासकामे, मूलभूत समस्या आणि सामान्य नागरिकांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी पूर्वीप्रमाणेच निष्ठेने आणि जबाबदारीने कार्य करत राहू तसंच प्रभाग क्रमांक 7 हा आपल्या कुटुंबासारखा असून, येथील प्रत्येक नागरिकाच्या विश्वासाची जाणीव मनात ठेवून पुढील वाटचाल सुरू राहील, असंही अजिंक्य फरांदे यांनी म्हटलं आहे.


रश्मी हिरे यांची माघार - नाशिकच्या भाजपा आमदार सीमा हिरे यांच्या कन्या रश्मी हिरे बेंडाळे या प्रभाग क्रमांक आठ मधून इच्छुक उमेदवार होत्या. मात्र भारतीय जनता पक्षाने यंदाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांच्या मुलांना प्रथमच उमेदवारी न देण्याचा निर्णय घेतल्यानं त्यांनी देखील निवडणुकीतून माघार घेतली आहे. मात्र आपण प्रभाग क्रमांक आठमध्ये नागरिकांचे प्रश्न सोडवत राहू असंही रश्मी हिरे यांनी म्हटलं आहे.

