कोल्हापुरात शिक्षकी पेशाला काळिमा; मुख्याध्यापकाकडून अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर लैंगिक अत्याचार

कोल्हापूरच्या कागल तालुक्यातील एका आश्रमशाळेच्या मुख्याध्यापकानं स्वतःच्या शाळेतील एका अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर दोन वेळा लैंगिक अत्याचार केल्याचा प्रकार उघड झालाय.

In Kolhapur, a minor student was sexually assaulted by the headmaster, arrested by police
कोल्हापुरात शिक्षकी पेशाला काळिमा; मुख्याध्यापकाकडून अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर लैंगिक अत्याचार (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 14, 2026 at 2:13 PM IST

2 Min Read
कोल्हापूर : गुरु-शिष्यांच्या पवित्र नात्याला काळिमा फासणारी एक भयानक घटना कोल्हापुरातून समोर आलीय. कोल्हापूरच्या कागल तालुक्यातील एका आश्रमशाळेच्या मुख्याध्यापकानं स्वतःच्या शाळेतील एका अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर दोन वेळा लैंगिक अत्याचार केल्याचा प्रकार उघड झालाय. पोलिसांनी संशयिताला ताब्यात घेतलं असून, त्याला न्यायालयानं तीन दिवस पोलीस कोठडी सुनावली आहे. या प्रकरणी तपास प्रक्रिया वेगानं सुरू असून, शैक्षणिक क्षेत्रातून संताप व्यक्त होतेय.

पीडितेच्या आईच्या आजारपणाचा घेतला गैरफायदा : कागल तालुक्यातील आश्रमशाळेत इयत्ता दहावीपर्यंत शिक्षण घेणारी सोळा वर्षांची अल्पवयीन मुलगी ही पीडित आहे. वडिलांच्या मृत्यूनंतर आई, बहीण आणि ती मिळून घर सांभाळतात. कोल्हापूर शहरात आई राहते आणि गेल्या काही दिवसांपासून तिची तब्येत ठीक नव्हती. याच आईच्या आजारपणाचा फायदा घेत संशयित मुख्याध्यापक कृष्णा ज्ञानू दाभोळे (वय 55, रा. सावर्डेकर कॉलनी, मुरगूड, ता. कागल) यानं पीडितेशी जवळीक साधली. आईची तब्येत ठीक नसल्यामुळं मुलगी आईजवळ राहायला कागलहून शहरात आली होती. आईच्या तब्येतीच्या विचारपूस करण्याच्या बहाण्याने मुख्याध्यापकाने पीडितेशी संपर्क साधला. ऑगस्ट 2025 मध्ये तिच्या घरी कोणी नसल्याचं नजरेस आल्यावर त्यानं पहिल्यांदा अत्याचार केला. त्यानंतर ऑक्टोबर 2025 मध्ये कोल्हापूर शहरातील संशयिताच्या मुलाच्या फ्लॅटवर तिला बोलावून दुसऱ्यांदा अत्याचार केला. अत्याचाराच्यावेळी मुख्याध्यापकानं, "कोणाला सांगितलं तर जीव घेईन," असा इशारा पीडितेला दिला.

संशयित मुख्याध्यापक कृष्णा ज्ञानू दाभोळे (ETV Bharat Reporter)


मुलीच्या वर्तनातील बदलामुळं सत्यता आली उघडकीस : मुलीच्या वागण्यात आलेला बदल पीडितेच्या आईच्या लक्षात आला. विश्वास निर्माण करून आईनं मुलीकडून माहिती काढून घेतली. यावेळी मुलीनं संपूर्ण प्रकरण सांगितलं. यानंतर पीडित विद्यार्थिनीसह आईनं पोलीस मुख्यालयातील महिला सहाय्यक कक्षाकडे धाव घेतली. पोलीस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता यांनी पीडितेचा जबाब घेतला आणि जुना राजवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्याचे निर्देश दिले. यानंतर जुना राजवाडा पोलिसांनी मंगळवारी मुरगूड येथून दाभोळेला अटक केली. न्यायालयात हजर केल्यानंतर विशेष न्यायालयानं त्याला तीन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली.


पॉस्को कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल : जुना राजवाडा पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक किरण लोंढे यांनी सांगितलं की, "संशयिताविरुद्ध बालकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (पॉस्को) आणि अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. अटकेनंतर न्यायालयात उभे केले असता तीन दिवस कोठडी देण्यात आली. पोलीस उपअधीक्षक प्रिया पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली तपास सुरू आहे."

Kolhapur
जुना राजवाडा पोलीस ठाणे (ETV Bharat Reporter)

मुलींच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह : दरम्यान, या घटनेमुळं आश्रमशाळांमधील मुलींच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालेत. पालक संघटना आणि शैक्षणिक वर्तुळातून कडक चौकशीची मागणी जोर धरलीय. तर या प्रकरणामुळं आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेवरही नव्यानं चर्चा सुरू झालीय. जिल्हा शिक्षण विभागानंही प्राथमिक तपास हाती घेतला असून, शाळा प्रशासनावर जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी वाढलीय.


संपादकांची शिफारस

