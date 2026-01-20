कागलमध्ये महायुतीविरोधात शिवसेना दंड थोपटणार, माजी खासदार संजय मंडलिकांनी सांगितलं कारण...
कोल्हापूर : नुकत्याच झालेल्या नगरपालिकांच्या निवडणुकीत मुरगूड आणि कागलमध्ये शिवसेनेनं एकाकी झुंज दिली. यावेळी मुरगुडमध्ये शिवसेनेनं यश खेचून आणलं. दरम्यान, या निवडणुकीत कागलमध्ये राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी कट्टर विरोधक समरजीत घाटगे यांच्याशी घरोबा केला. मात्र मंडलिक गटाला महायुतीचा घटक पक्ष असूनही डावललं गेलं, याची सल शिवसेनेचे माजी खासदार संजय मंडलिक यांनी विजयानंतर व्यक्त केली होती. आता होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीतही कागलच्या राजकारणात बाजूला ठेवलं जात आहे. भाजपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि समरजीत घाटगे गट यांनी जागावाटप केल्यानं महायुतीविरोधात शिवसेना असा सामना राजकीय विद्यापीठ असलेल्या कागलमध्ये रंगणार आहे. कागल विधानसभा मतदारसंघातील 6 जिल्हा परिषद आणि 12 पंचायत समिती जागांबाबत काय रणनीती असणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर "ईटीव्ही भारत"च्या प्रतिनिधीने संजय मंडलिक यांच्याशी संवाद साधला.
निवडणूक विकासाच्या बळावर लढणार : कोल्हापूर जिल्हा बँक, गोकुळ दूध संघ निवडणुकीत मंडलिक गटाचा विचार होत नसल्याचा सूर यापूर्वीही आवळण्यात आला होता. मात्र त्याचा काहीही परिणाम मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यावर झाला नसल्याची टीका यावेळी संजय मंडलिक यांनी केली. "उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेची विजयी घौडदौड जिल्ह्यात सुरू आहे, म्हणूनच शिवसेनेला डावललं जात आहे. आम्हाला सोबत घेतलं नाही ते एका अर्थानं बरंच झालं, कारण कागल तालुक्यातील 6 जिल्हा परिषद आणि 12 पंचायत समिती जागांवर माझ्या कार्यकर्त्यांना संधी मिळतं आहे. ताकतीनं ही निवडणूक विकासाच्या बळावर लढणार आहोत. अनेक चांगले उमेदवार माझ्या संपर्कात आहेत. शिवसेनेला कायम बाजूला ठेवण्याचा प्रयत्न राष्ट्रवादीचे जिल्ह्यातील नेतृत्व करत आहे, "असं म्हणत संजय मंडलिक यांनी मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यावर निशाणा साधला.
मंडलिक गटाला संघर्षाचा वारसा : कोल्हापूरचे स्वर्गीय खासदार सदाशिवराव मंडलिक यांची संपूर्ण कारकीर्द संघर्षावर उभारली आहे. त्यामुळं मंडलिक गटाला संघर्ष नवा नाही, या संघर्षातूनच आतापर्यंत आम्ही जिल्ह्याच्या राजकारणात टिकून असल्याचं संजय मंडलिक यांनी सांगितलं. तसंच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीच्या निमित्तानं ही संघर्षाची संधी पुन्हा एकदा आमच्या मित्रांनी प्राप्त करून दिल्याचा टोलाही संजय मंडलिक यांनी मंत्री हसन मुश्रीफ यांना लगावला. याशिवाय, "उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या माध्यमातून झालेली विकास कामं आणि लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून माय-माऊलींचा आशीर्वाद शिवसेना म्हणून आम्हालाच मिळणार आहे," असा विश्वास देखील संजय मंडलिक यांनी यावेळी व्यक्त केला.
काय आहे सध्याची राजकीय स्थिती? : निवडणूक कोणतीही असो राजकीय वर्तुळाचं कागल मतदारसंघात लक्ष लागलेले असतं, कारण या मतदारसंघात प्रमुख चार गट आहेत. मंत्री हसन मुश्रीफ यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेनेचा मंडलिक गट, भाजपाकडून संजय घाटगे तर कागलच्या शाहू समूहाचे प्रमुख समरजीत घाटगे सध्या भाजपाच्या वाटेवर आहेत. नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीत कागल नगरपालिकेत कट्टर प्रतिस्पर्धी मंत्री हसन मुश्रीफ आणि समरजीत घाटगे यांनी आघाडी करत निवडणूक लढली आणि जिंकली तर माजी खासदार संजय मंडलिक यांचं होम ग्राउंड असलेल्या मुरगुड नगरपालिकेत शिवसेनेनं स्वतंत्र निवडणूक लढवून बाजी मारली. कागलमध्येही शिवसेनेनं घाटगे-मुश्रीफ आघाडीला चांगली झुंज दिली. महायुतीचा घटक पक्ष असलेल्या शिवसेनेला जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत जागा वाटपात कोणतेही स्थान न देता मुश्रीफांचे कट्टर विरोधक समरजीत घाटगे यांना सोबतीला घेत राष्ट्रवादीला तीन, भाजपाला दोन आणि समरजीत घाटगे गटाला एक अशी जिल्हा परिषदेचं जागावाटप फॉर्म्युला ठरला आहे, तर 12 पंचायत समिती जागांमध्ये प्रत्येक गटाला चार जागा देण्यात आल्या आहेत. या सर्व घडामोडींमध्ये संजय मंडलिक यांना मात्र डावलण्यात आल्याचं चित्र जिल्ह्यात पाहायला मिळत आहे.
