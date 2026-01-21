देवाच्या आळंदीत पवित्र नदी की केमिकल नाला? इंद्रायणी पुन्हा फेसाळली
पवित्र तीर्थक्षेत्र आळंदी फेसाळणं म्हणजे केवळ पर्यावरणाचा प्रश्न नाही, तर वारकरी संप्रदायाच्या श्रद्धेवर झालेला थेट आघात असल्याची भावना नागरिक आणि वारकरी बांधवांकडून व्यक्त होतेय.
Published : January 21, 2026 at 10:29 AM IST
आळंदी (पुणे): देवाच्या आळंदीतून वाहणाऱ्या इंद्रायणी नदीला लागलेलं प्रदूषणाचं ग्रहण काही केल्या सुटायचं नाव घेत नाहीये. आज पुन्हा एकदा इंद्रायणी नदी फेसाळली असून, नदीपात्रात पांढऱ्या फेसाचे थर साचल्याचं भीषण चित्र पाहायला मिळालंय. पवित्र तीर्थक्षेत्र आळंदीत अशा प्रकारचं दृश्य दिसणं म्हणजे केवळ पर्यावरणाचा प्रश्न नाही, तर वारकरी संप्रदायाच्या श्रद्धेवर झालेला थेट आघात असल्याची भावना नागरिक आणि वारकरी बांधवांकडून व्यक्त होतेय.
औद्योगिक क्षेत्रातून सोडलेल्या सांडपाण्यामुळे नदीचं पाणी फेसाळतं : केमिकलयुक्त आणि मैला मिश्रित पाणी थेट इंद्रायणी नदीत सोडल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण होत असल्याचा आरोप सातत्याने केला जातोय. औद्योगिक क्षेत्रातून सोडण्यात येणाऱ्या सांडपाण्यामुळे नदीचं पाणी वारंवार फेसाळत असून, त्याचा रंग, वास आणि गुणवत्ता पूर्णपणे बदललीय. यामुळे नदीतील जलचर जीवन धोक्यात आलं असून, अनेक ठिकाणी मृत माशांचा खच आढळून येत आहे. हे दृश्य पाहून भाविकांमध्ये तीव्र संताप पसरलाय.
इंद्रायणी पाण्याचा स्रोत नसून श्रद्धेचं आणि भक्तीचं प्रतीक : वारकरी संप्रदायासाठी इंद्रायणी नदी केवळ पाण्याचा स्रोत नसून श्रद्धेचं आणि भक्तीचं प्रतीक आहे. अशा पवित्र नदीत प्रदूषण वाढत असताना प्रशासन मात्र केवळ तात्पुरत्या स्वरूपाच्या उपाययोजना करत असल्याचं चित्र आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठी अधूनमधून पाहणी, नोटिसा किंवा स्वच्छता मोहिमा राबवल्या जातात, मात्र ज्या कंपन्या आणि उद्योगांतून रासायनिक मिश्रित सांडपाणी थेट नदीपात्रात सोडलं जातं, त्यांच्यावर कठोर कारवाई का होत नाही, असा संतप्त सवाल पर्यावरणप्रेमींनी उपस्थित केलाय. कारवाईचा केवळ फार्स चालवला जात असल्याचा आरोपही करण्यात येतोय.
...तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येणार : या प्रदूषित इंद्रायणी नदीच्या काठावर उभं राहून अनेक मंत्री, आमदार आणि नेत्यांनी वेळोवेळी आळंदीत भेटी देत नदी स्वच्छतेची आश्वासनं दिलीत. मात्र प्रत्यक्षात परिस्थितीत कोणताही कायमस्वरूपी बदल झालेला दिसत नाही. प्रत्येक वेळी फेसाळलेली इंद्रायणी ही प्रशासनाच्या अपयशाची साक्ष देत असल्याचं नागरिकांचं म्हणणं आहे. दरम्यान, येत्या एकादशीपर्यंत इंद्रायणी नदी स्वच्छ झाली नाही, तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा पर्यावरणप्रेमींनी दिलाय. हेच दूषित पाणी आणि मृत माश्यांचा खच जबाबदार नेते आणि अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात टाकून इंद्रायणी स्वच्छतेबाबत जाब विचारू, असा थेट इशाराही देण्यात आलाय. इंद्रायणी वाचवण्यासाठी आता केवळ घोषणांवर नव्हे, तर कठोर निर्णय आणि ठोस कारवाईवर भर देण्याची गरज असल्याची मागणी जोर धरू लागलीय.
हेही वाचाः