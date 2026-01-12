ETV Bharat / state

डोंबिवलीत भाजपा कार्यकर्त्याला पैसे वाटताना शिवसेना उमेदवारानं रंगेहात पकडलं; मात्र 20 तास उलटूनही गुन्हा दाखल नाहीच

पैसे वाटपप्रकरणी 20 उलटूनही अद्यापही गुन्हा दाखल केला नसून पोलिसांचं म्हणणे आहे की, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने तक्रार दिल्यास गुन्हा दाखल करणार आहोत.

Dombivli Shiv Sena candidate caught a BJP worker red handed distributing mone
भाजपा कार्यकर्त्याला पैसे वाटताना शिवसेना उमेदवारानं रंगेहात पकडलं (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 12, 2026 at 5:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ठाणे : शिवसेना ( शिंदे) आणि भाजपाच्या उमेदवारांमध्ये डोंबिवली पूर्व प्रभाग क्रमांंक 29 मध्ये लढत होत आहे. या प्रभागात भाजपा आणि शिवसेना शिंदे गटाचे उमेदवार आपल्या ताकदीने प्रचार करीत आहेत. अशा परिस्थितीत प्रभाग क्रमांक 29 मध्ये रविवारी तुकारामनगर भागातील दशरथ भुवन इमारतीत प्रचारादरम्यान भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी पैसे वाटप करताना शिवसेनेचे उमेदवार नितीन पाटील यांनी रंगेहाथ पकडले. मात्र या घटनेला 20 उलटूनही अद्यापही गुन्हा दाखल केला नसून पोलिसांचं म्हणणे आहे की, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने तक्रार दिल्यास गुन्हा दाखल करणार, अशी माहिती शिवसेनेचे उमेदवार नितीन पाटील यांनी ई टीव्ही भारतशी बोलताना दिलीय.

प्रचारादरम्यान भाजपा कार्यकर्ते पैसे वाटप करत असल्याचा आरोप : मिळालेल्या माहितीनुसार, ओमनाथ नाटेकर, विशू पेडणेकर यांचे कार्यकर्ते पॅनल क्रमांक 29 तुकारामनगर भागात रविवारी सायंकाळच्या सुमारास भाजपा उमेदवार आर्या नाटेकर यांचा प्रचार करीत होते. भाजपा कार्यकर्ते प्रचारपत्रके घरोघरी वाटप करीत होते. यावेळी भाजपाच्या एका महिला कार्यकर्तीला एक मतदाराने मतदारांसाठी काही सोय केली आहे का? असा प्रश्न केला. त्यानंतर प्रचारपत्रक वाटप करण्यासाठी कार्यकर्ते इमारतीत जाताच उमेदवार नितीन पाटील, रवी पाटील हे तिथे धडकले. त्यांनी प्रचारादरम्यान भाजपा कार्यकर्ते पैसे वाटप करत असल्याचा आरोप केला. घटना घडलेल्या त्या घरात भाजपाची प्रचारपत्रके आणि काही नोटा पडल्या होत्या.

भाजपा कार्यकर्त्याला पैसे वाटताना शिवसेना उमेदवारानं रंगेहात पकडलं (Source- ETV Bharat)

या प्रकरणी संबंधितांवर तातडीने गुन्हे दाखल करण्याची मागणी : उमेदवार पाटील यांनी भाजपाकडून प्रचारादरम्यान असले गैरप्रकार केले जात असल्याचे आरोप करून या प्रकरणी संबंधितांवर तातडीने गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली. तुकारामनगर भागात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. शिवसेना, भाजपा कार्यकर्त्यांमध्ये हमरीतुमरी सुरू झाली होती. शिवसेना उमेदवार नितीन पाटील प्रचारातील भाजपा कार्यकर्त्याला शिवीगाळ करीत असल्याचे दृश्यध्वनी चित्रफितीमधून समोर आले. पोलिसांनी प्रचारपत्रकासह कार्यकर्त्यांना पोलीस ठाण्यात नेले. शिवसेना उमेदवार नितीन पाटील यांनी घटनास्थळीच पंचनामा करावा, या प्रकरणी गुन्हा दाखल व्हावा या मागणीवरून घटनास्थळीच ठिय्या मांडला होता. पोलीस दडपशाही करत असून, भाजपाने प्रचाराचे सर्व नियम मोडून प्रचार सुरू केला असल्याचा आरोप शिवसनेच्या नितीन पाटील यांनी केलाय.

भाजपावर करण्यात आलेले आरोप खोटे आणि बिनबुडाचे : तर भाजपा जिल्हाध्यक्ष नंदू परब यांनी सांगितले की, भाजपा कार्यकर्ते युतीधर्म पाळून प्रचारपत्रके वाटप करीत होते. त्यावेळी स्थानिक शिवसेना कार्यकर्त्यांनी भाजपा कार्यकर्त्यांना पकडून त्यांच्या हातात प्रचार पत्रकांमध्ये बळजबरीने पैसे कोंबले आणि नंतर भाजपा कार्यकर्ते पैसे वाटप करत असल्याची आवई उठवली. भाजपा कार्यकर्ते शिस्तीने प्रचार करीत आहेत. त्यामुळे भाजपावर करण्यात आलेले आरोप खोटे आणि बिनबुडाचे आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

घटनेला 20 उलटूनही अद्यापही गुन्हा दाखल नाही : तुकाराम नगरमध्ये घडलेली घटना दुर्दैवी आहे. युतीधर्म पाळून युतीच्या उमेदवारांनी प्रचार करावा, असे आमचे मत आहे. हे प्रकरण आता पोलीस ठाण्यात गेलंय. निवडणूक अधिकारी, पोलीस याविषयी योग्य निर्णय घेतील, अशी माहिती शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख राजेश कदम यांनी दिलीय. मात्र या घटनेला 20 उलटूनही अद्यापही गुन्हा दाखल केला नसून पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होऊन मुद्देमाल जप्त केलाय. मात्र त्या भाजपा कार्यकर्त्यांना लगेच सोडून दिले. आज सकाळी पुन्हा पोलीस ठाण्यात गेलो असता रामनगर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक गणेश जवादवाड यांचं म्हणणं आहे की, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने तक्रार दिल्यास गुन्हा दाखल करणार, अशी माहिती शिवसेनेचे उमेदवार नितीन पाटील यांनी ई टीव्ही भारतशी बोलताना दिलीय.

डोंबिवली शहरात पोलिसांवर मोठ्या प्रमाणात राजकीय दबाव : या संदर्भात रामनगर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक गणेश जवादवाड यांच्याशी वारंवार संपर्क साधला असता सध्या मी मीटिंगमध्ये असून, या विषयावर नंतर बोलू, असे सांगून अधिक बोलणं टाळलंय. विशेष म्हणजे भाजपाचा बालेकिल्ला असलेल्या डोंबिवली शहरात पोलिसांवर मोठ्या प्रमाणात राजकीय दबाव असल्याचे दिसून येतंय.

हेही वाचाः

मागील काही वर्षांत अत्याचार वाढला, एमआयएम नेते अकबर ओवैसी यांचा गंभीर आरोप
'तुम्ही भाषेवर आलात तर मराठी म्हणून अन् धर्मावर आलात तर हिंदू म्हणून आम्ही अंगावर येणारच!' : अमित ठाकरेंनी ठणकावलं

TAGGED:

BJP WORKER
DISTRIBUTING MONEY
SHIVSENA
भाजपा कार्यकर्त्याकडून पैसे वाटप
DOMBIVLI SHIV SENA CANDIDATE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.