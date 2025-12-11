ETV Bharat / state

सराईत चोरट्यांकडून 43 तोळे सोन्याच्या दागिन्यांवर डल्ला, 53 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

कोल्हापुरातील शहापूर, हातकणंगले, कुरुंदवाड आणि सांगली ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत या चोऱ्या केल्याचं पोलीस तपासात निष्पन्न झालंय.

सराईत चोरट्यांकडून 43 तोळे सोन्याच्या दागिन्यांवर डल्ला (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 11, 2025 at 3:27 PM IST

कोल्हापूर- बंद घरांची कुलुपं तोडून घरातील सोने-चांदीच्या दागिन्यांवर डल्ला मारणाऱ्या दोन सराईत चोरट्यांना कोल्हापूर पोलिसांनी शिताफीने पकडलं, त्यांच्याकडून 43 तोळे सोने जप्त करण्यात आलं असून, 53 लाख 74 हजारांचा मुद्देमाल जप्त केलाय. प्रल्हाद कवठेकर आणि उदय माने अशी या चोरट्यांची नावे आहेत. कोल्हापुरातील शहापूर, हातकणंगले, कुरुंदवाड आणि सांगली ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत या चोऱ्या केल्याचं पोलीस तपासात निष्पन्न झालंय.

मौल्यवान दागिन्यांच्या चोरीच्या घटनेत वाढ : हातकणंगले तालुक्यातील तारदाळ येथे राहणारा प्रल्हाद विठ्ठल कवठेकर आणि त्याचा साथीदार उदय श्रीकांत माने (रा. बेगर वसाहत, यड्राव) हे दोघेही बेरोजगार तरुण आहेत. कामधंदा शोधण्याचा बहाणा करून वस्त्रनगरी असलेल्या इचलकरंजी परिसरातील बंद घर दिवसा शोधायची आणि रात्री या घरांची कुलुपं तोडून घरातील सोने-चांदीचे दागिने आणि मौल्यवान ऐवज लंपास करायची, अशी या दोघांची चोरी करण्याची थेअरी ठरलेली होती. इचलकरंजी शहरासह परिसरातील हातकणंगले, जयसिंगपूर, शिरोळ यासह सांगली ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत गेल्या काही दिवसांत मौल्यवान दागिन्यांच्या चोरीच्या घटनेत वाढ झाली होती. या अनुषंगाने जिल्हा पोलीस अधीक्षक योगेश कुमार गुप्ता यांनी पोलिसांना तपासाच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार पोलीस या चोरट्यांच्या शोधात होते.

चोरीचे दागिने विक्रीसाठी आणल्याचं आढळून आलं : शहापूर पोलीस ठाण्याकडील गुन्हे शोध पथकाला सोन्याचे दागिने विक्री करण्यासाठी एक इसम यड्राव इथं येणार असल्याची गोपनीय माहिती मिळाली होती. मिळालेल्या माहितीनुसार, पोलिसांनी यड्राव परिसरात सापळा रचला होता, यावेळी संशयित चोरटे प्रल्हाद कवठेकर आणि उदय माने यांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन त्यांच्याकडे चौकशी केली असता चोरीचे दागिने विक्रीसाठी आणल्याचं आढळून आलं. या सराईत चोरट्यांकडे अधिक चौकशी केली असता त्यांच्याकडे 43 तोळे 700 ग्रॅम वजनाचे सोने-चांदीचे दागिने मिळाले, याची किंमत 53 लाख 74 हजार इतकी असल्याचे पोलीस तपासात निष्पन्न झालंय. पोलिसांनी या चोरट्यांकडून गुन्ह्यात वापरलेली मोटरसायकल, मोबाईल असा मुद्देमालही जप्त केला आहे, याबाबतची माहिती आज कोल्हापुरात झालेल्या पत्रकार परिषदेत जिल्हा पोलीस अधीक्षक योगेश कुमार गुप्ता यांनी दिलीय.


सराईत चोरटे मिळाले, मात्र दागिने घेणारा सोनार मोकाट : कोल्हापूर जिल्ह्यासह सीमा भागात सोने-चांदीच्या चोरीच्या घटनेत वाढ झाली आहे. बंद घरे, चेन स्नॅचिंग अशा घटनांमधून मौल्यवान सोने आणि चांदीचे दागिने चोरी करायचे आणि ते सोनारांना विकायचे, अशी सराईत चोरट्यांची टेंडन्सी आहे, अशा घटनांमध्ये सोनारांनाही सहआरोपी करावं, अशी मागणी समोर आली, तर आजच्या घटनेत सोनाराबाबत माहिती देताना जिल्हा पोलीस अधीक्षक योगेश कुमार गुप्ता यांनी हा पोलिसांच्या तपासाचा भाग असल्याचं सांगितलं. मात्र सराईत चोरटे जेरबंद होत असताना चोरीचे दागिने घेणारे सोनार मात्र मोकाट आहेत, त्यांच्यावरही कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी सर्वसामान्यांमधून होत आहे. आजची कारवाई जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक योगेश कुमार गुप्ता, अप्पर पोलीस अधीक्षक अण्णासाहेब जाधव, उपविभागीय पोलीस अधिकारी विक्रांत गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक सचिन सूर्यवंशी, पोलीस उपनिरीक्षक श्रीकृष्ण दरेकर यांनी केलीय.

