"धर्मांतराला आमचा पाठिंबा नाहीच", निदा खान प्रकरणात इम्तियाज जलील यांनी फेटाळले आरोप
निदा खान प्रकरणात सह-आरोपी करण्यात आलेले एआयएमआयएम नेते इम्तियाज जलील यांनी स्वतःवरील सर्व आरोप पूर्णपणे फेटाळले आहेत.
Published : November 6, 2026 at 7:58 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : ''निदा खान प्रकरणात गुन्हा दाखल असून, त्यामध्ये मला सह-आरोपी करण्यात आल्याची माहिती आहे. आज न्यायालयात तारीख होती आणि आजच दोषारोपपत्र दाखल होणार होतं. मला अद्याप त्याची प्रत मिळालेली नाही. त्यामुळे या प्रकरणाशी माझा काय संबंध आहे, याबद्दल येत्या एक-दोन दिवसांत माहिती घेईन'', अशी प्रतिक्रिया माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी दिली. ''मी नाशिकला एकदा नाही, तर तीनदा गेलो होतो आणि पोलिसांनी माझा जबाबही नोंदवला आहे. मी मुंबईत जे भाषण केलं होतं, त्या भाषणातील या मुलीबद्दलची रेकॉर्डिंग पोलिसांनी मला ऐकवून दाखवली. त्यावर, 'मी जे काही बोललो ते जाहीरपणे बोललो होतो, मग ही रेकॉर्डिंग मला का ऐकवत आहात?' असं मी त्यांना सांगितलं. पोलिसांनी माझ्या आवाजाचं नमुने देखील घेतले आहेत. त्यांनी बोलावल्यानंतर मी माझी बाजू मांडली होती; आता या तपासातून काय निष्पन्न झालं आहे, हे दोषारोपपत्र पाहिल्यानंतरच स्पष्ट होईल'', अशी भूमिका इम्तियाज जलील यांनी मांडली.
"प्रकरण झालं त्या काळात नगरसेवक मतीन पटेल यांच्यासोबत तुमचा संपर्क झाला होता का? काही रेकॉर्डिंग आहेत का?" या प्रश्नावर बोलताना इम्तियाज जलील म्हणाले की, मतीन पटेल हा आमचा नगरसेवक आहे आणि पक्षाचे 36 नगरसेवक माझ्या संपर्कात असतात. ज्या वेळी निदा खान आणि तिचे आई-वडील आले होते, तेव्हा संपर्क झाला होता; मात्र मतीनला ते कोण आहेत हे माहीत नव्हतं. एवढे दिवस निदा खान तिच्या घरीच होती, मग पोलिसांनी तिला अटक का केली नाही? जेव्हा ती कुटुंबीय मला भेटले, तेव्हा त्यांनी मला वेगळीच हकीकत सांगितली. एक तीन महिन्यांची गर्भवती मुलगी, तिला कशा प्रकारचे फोन यायचे आणि 'तुझ्यासोबत आम्ही काय काय करू' असं धमकावलं जायचं. जेव्हा तिच्या आई-वडिलांना फोन करून 'तुमच्या मुलीचा काय रेट आहे?' असं विचारलं जात होतं, तेव्हा ती मुलगी माझ्याकडे मदतीसाठी आली होती. मी तिला भेटलो, ही गोष्ट पोलिसांनी शोधून काढलेली नाही, तर मी स्वतःच त्यांना सांगितली आहे. हे सगळं पूर्णपणे राजकीय आहे; आमच्या पक्षाचं नाव आलं की असं राजकारण केलं जातं. मी कोणत्याही प्रकारच्या जबरन धर्मांतराच्या विरोधातच आहे. हा फक्त आता एक चित्रपट बनवण्याचा प्रकार सुरू आहे. भाजपा आणि आरएसएसचा हा एक ठरवून केलेला प्रयत्न आहे, असा गंभीर आरोप इम्तियाज जलील यांनी केला.
"आम्ही धर्मांतराच्या कोणत्याही भानगडीत पडत नाही. मी स्वतः किंवा माझा पक्ष अशा गोष्टी कधीच करत नाही, उलट आम्ही या कृत्यांच्या पूर्णपणे विरोधात आहोत. या प्रकरणात तथ्य काहीच नाही, फक्त एक विशिष्ट अजेंडा समोर ठेवून हे सगळे सुरू आहे. दिल्लीहून काही लोक हा अजेंडा घेऊन आले होते आणि त्यात महाराष्ट्रातील पत्रकार कमी होते. यापूर्वी शहरात अशोक खरात यांचे जे गंभीर प्रकरण घडले होते, तेव्हा हे लोक तिथे आले नव्हते", अशी घणाघाती टीका माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी केली.
तुळजापूरचं प्रकरण गंभीर
"तुळजापूरचं प्रकरण अत्यंत गंभीर आहे. एका आश्रमात 19 वर्षांच्या मुलाला बेदम मारहाण करण्यात आली आणि त्यातच त्याची हत्या झाली. त्याच्या मित्रालाही गंभीर मारहाण करण्यात आली आहे. मी सर्व वृत्तवाहिन्यांच्या संपादकांना हात जोडून विनंती करतो की, ज्या मुलाची हत्या झाली त्याचं लग्न 19 तारखेला होणार होतं; आता तुम्ही किती पत्रकार दिल्लीहून तुळजापूरला पाठवणार आहात? मी तो व्हिडिओ पाहिला, तेव्हा तो पुजारी तिथे उपस्थित होता. त्याला कोणी जाऊन जाब विचारला का? तो मुलगा गैर-मुस्लिम म्हणून बोलत होता, म्हणून तुम्ही त्याची हत्या करणार का? तो पुजारी तिथे भगवे कपडे घालून उभा होता; त्याला तुम्ही अटक करणार नाही का? ते लोक कोण होते?", असे अनेक गंभीर प्रश्न इम्तियाज जलील यांनी उपस्थित केले.