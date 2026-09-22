दोन दिवसांपूर्वी मुंबईत आलेल्या इमरानचा CSMT स्थानकातील RPF चौकीच्या शौचालयात संशयास्पद मृत्यू, तपास सीआयडीकडे
मृत्यूपूर्वी पोलीस अधिकाऱ्यावर हल्ला करत इमराननं स्वत:लाही जखमी करून घेतलं होतं. या प्रकरणाचा तपास स्टेट सीआयडीकडे देण्यात आलाय.
Published : September 22, 2026 at 1:09 PM IST
मुंबई - छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथील रेल्वे पोलिसांच्या कोठडीत एका 35 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आलीय. मध्य प्रदेशातील खंडवा येथील इमरान शेख असं या पीडित व्यक्तीचं नाव आहे. रोजगाराच्या शोधात तो दोन दिवसांपूर्वीच मुंबईत आला होता. या प्रकरणाच्या चौकशीची जबाबदारी महाराष्ट्र CIDकडे सोपवण्यात आलीय.
काय घडलीय घटना - याबाबत मध्य रेल्वेनं जारी केलेल्या पत्रकानुसार, 20 सप्टेंबरला सकाळी सुमारे 10:18 वाजता तो सीएसएमटी मुख्य आरपीएफ पोस्टवर खंडव्याला जाणाऱ्या गाड्यांची माहिती विचारण्यासाठी आला. त्यावेळी तो बराच अस्वस्थ होता, काहीजण आपल्याला मारण्याचा प्रयत्न करत असल्याची त्यानं ड्युटीवर तैनात अधिकाऱ्यांना माहिती दिली होती. मात्र त्यानंतर तो अचानक आक्रमक झाला आणि त्यानं RPFचे वरिष्ठ निरिक्षक अनिकेत यांच्यावर हल्ला केला. त्यानंतर त्यानं स्वत:लाही जखमी करून घेतलं. त्याचा तो अवतार पाहून त्यानं स्वत:ला किंवा इतरांना अधिक इजा करू नये म्हणून त्याला ताब्यात घेण्यात आलं. काहीवेळानं तो शांत झाला, दुपारी 12:30 वाजण्याच्या सुमारास इमरानला शौचालय वापरण्याची परवानगी देण्यात आली. मात्र, 10 मिनिटे आतून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे शौचालयाचा दरवाजा तोडण्यात आला. त्यावेळी इमरान आतमध्ये बेशुद्ध अवस्थेत निपचित पडलेला आढळून आला. त्यानंतर त्याला तातडीनं सेंट जॉर्ज रुग्णालयात नेण्यात आलं. मात्र, 12:54 वाजता रुग्णालयात दाखल करण्यापूर्वीच त्याला डॉक्टरांनी मृत घोषित केलं. या घटनेनंतर सीएसएमटी जीआरपीकडून अनैसर्गिक मृत्यूची नोंद करण्यात आलीय.
घटनेचं गांभीर्य ओळखून तपास स्टेट सीआयडीकडे - इमरानकडे कोणतेही ओळखपत्र किंवा मोबाईल फोन आढळला नसल्याचं मध्य रेल्वेनं जारी केलेल्या पत्रकात म्हटलंय. मात्र, त्याच्याकडे रेल्वेची दोन जनरल वर्गातील तिकिटे सापडली. त्यापैकी एक तिकीट खंडवा-भुसावळ, 18 सप्टेंबर 2026 या तारखेचं, तर दुसरं नाशिक-दादर, 19 सप्टेंबर 2026 या तारखेच होतं. त्याचा फोटो ओळख पटवण्यासाठी भुसावळ विभाग तसंच स्थानिक पोलिसांकडे पाठवण्यात आलाय. तसंच मुंबईत तो कशासाठी आला होता? तो इथं कोणाला भेटला होता का? त्याच्या दाव्यानुसार त्याला नेमका कुणाकडून धोका होता? कुणी त्याच्या मागावर होतं का? याचाही तपास होणं आवश्यकय. RPFच्या ताब्यात असताना इमरानचा मृत्यू झाल्यानं या प्रकरणाचं गांभीर्य अधिक वाढलंय. त्यामुळे महाराष्ट्र पोलिसांच्या CIDकडे या प्रकरणाचा तपास सोपवण्यात आलाय. CID कोकण रेंजचे SP प्रशांत वाघुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली हा तपास सुरू आहे. इमरानच्या मृतदेहाचं जेजे रुग्णालयात पोस्टमार्टम करण्यात आलं असून, त्याच्या अहवालाची प्रतीक्षा आहे. पोस्टमार्टम अहवाल आणि CCTV फुटेज या प्रकरणाती मुख्य पुरावे आहेत. सीसीटीव्हीच्या तपासणीत असे दिसून आलं की, तो सकाळपासून सीएसएमटी परिसरात फिरत होता, ज्यात जीआरपी कार्यालय आणि हेल्प डेस्कला दिलेल्या भेटींचाही समावेश होता.
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