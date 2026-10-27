अभिनेता इम्रान खानला मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा! देश सोडण्याच्या नोटिसीला 2 नोव्हेंबरपर्यंत स्थगिती
इम्रान खानच्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होणे अपेक्षित होते. मात्र, केंद्र सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हे न्यायालयात ऑनलाइन उपस्थित राहू शकले नाहीत.
Published : October 27, 2026 at 6:13 PM IST
मुंबई : अभिनेता इम्रान खानला मुंबई उच्च न्यायालयाने तूर्तास दिलासा दिला आहे. ऑगस्ट क्रांती मैदानात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात झालेल्या निदर्शनांमध्ये सहभागी झाल्याप्रकरणी इम्रान खानला देश सोडण्याची नोटीस बजावण्यात आली होती. या नोटीसला आव्हान देत त्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी 2 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब करत, तोपर्यंत नोटीसवर कोणतीही कारवाई करू नये, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
इम्रान खानच्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होणे अपेक्षित होते. मात्र, केंद्र सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हे न्यायालयात ऑनलाइन उपस्थित राहू शकले नाहीत. त्यामुळे केंद्र सरकारने सुनावणी पुढील सोमवार (2 नोव्हेंबर) पर्यंत तहकूब करण्याची विनंती केली.
यावेळी इम्रान खानच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, त्याला दुसऱ्या दिवसापर्यंत देश सोडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यावर केंद्र सरकारने पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही कारवाई केली जाणार नसल्याचे तोंडी आश्वासन दिले. या आश्वासनाची नोंद घेत न्यायालयाने इम्रान खानला तूर्तास दिलासा दिला असून, याचिकेवरील पुढील सुनावणी 2 नोव्हेंबरला होणार आहे.
'14 दिवसांत देश सोडण्याचा आदेश देणे पूर्णपणे चुकीचं' : अभिनेता इम्रान खानच्या वतीने ज्येष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांनी मुंबई हायकोर्टात बाजू मांडली. इम्रान खान दोन वर्षांचा असल्यापासून कुटुंबासह भारतात राहत असून, त्याच्यावर आजवर एकही फौजदारी गुन्हा दाखल झालेला नाही, याकडे त्यांनी कोर्टाचं लक्ष वेधलं. कोणतीही पूर्वसूचना किंवा कारणे दाखवा नोटीस न बजावता थेट 14 दिवसांत देश सोडण्याचा आदेश देणे पूर्णपणे चुकीचं आहे.
ऑगस्ट क्रांती मैदान हे कोणतेही प्रतिबंधित क्षेत्र नाही. शांततापूर्ण आंदोलनात सहभागी होण्यापासून 'ओसीआय' (OCI) कार्डधारकांना कायद्याने कोणतीही मनाई नाही. केवळ एका शांततापूर्ण आंदोलनातील सहभागावरून करण्यात आलेली ही हकालपट्टीची कारवाई बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत इम्रान खानने या नोटिसीला हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे.
आंदोलनस्थळावरून निघत असताना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचा दावा :
अभिनेता इम्रान खान याने पोलिसांच्या बॅरिकेट्सचे उल्लंघन केलं नसल्याचा दावा याचिकेत केला आहे. अभिनेत्री लेखा वॉशिंग्टन आणि चुलत बहीण झैन मरिया खान यांच्यासह आंदोलनात सहभागी झाल्यानंतर आपण आंदोलनस्थळावरून निघत असताना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचं त्यानं म्हटलं आहे. कोणताही आरोप सिद्ध नसताना आयुष्यभर भारतात राहिलेल्या व्यक्तीला देश सोडण्यास सांगणे हा टोकाचा निर्णय असल्याचेही त्याने न्यायालयात नमूद केलं.
काय आहे प्रकरण? :
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आणि एसआयआर प्रक्रियेतील गोंधळाविरोधात १० ऑक्टोबर रोजी मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदानात निदर्शने झाली होती. या आंदोलनात सहभागी झालेल्या इम्रान खानला पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. यापूर्वीही तो शिवाजी पार्क येथील सीजेपीच्या विरोध प्रदर्शनात सहभागी झाला होता.
किरीट सोमय्यांची तक्रार :
भाजपा नेते आणि माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी इम्रान खानविरोधात तक्रार दाखल केली होती. इम्रान अमेरिकन नागरिक आणि ओसीआय कार्डधारक असल्याने राजकीय आंदोलनात सहभागी होऊन त्यानं इमिग्रेशन नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप सोमय्या यांनी केला. तसेच, त्याच्या हकालपट्टीची मागणी केली. इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स कायद्यातील कलम 7 आणि 29 चा उल्लेख करत इम्रानला कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली आहे.