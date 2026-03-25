ETV Bharat / state

मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! 5 दिवस डबेवाले जाणार सुट्टीवर, कारण काय?

मुंबईमध्ये सुमारे 1500 डबेवाले कार्यरत असून ते जवळपास 80 हजार लोकांना दररोज डबे पुरवतात. मात्र आता हे डबेवाले 5 दिवस सुट्टीवर जाणार आहेत.

author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 25, 2026 at 11:02 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : मुंबईकरांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. मुंबईतील डबेवाले पुढील काही दिवसांसाठी सुट्टीवर जाणार असल्यामुळे अनेक नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. मुंबईचे डबेवाले त्यांच्या अचूक वेळेच्या नियोजनासाठी जगभर प्रसिद्ध आहेत. ते दररोज हजारो ऑफिसमध्ये वेळेवर घरगुती डबे पोहोचवतात. त्यांच्या या कामगिरीची दखल जागतिक स्तरावरही घेण्यात आली आहे. 2003 साली ब्रिटनचे प्रिन्स चार्ल्स भारत दौऱ्यावर आले असताना त्यांनी डबेवाल्यांची भेट घेतली होती.

डबेवाले 80 हजार मुंबईकरांना डबा पुरवतात : सध्या मुंबईमध्ये सुमारे 1500 डबेवाले कार्यरत असून ते जवळपास 80 हजार लोकांना दररोज डबे पुरवतात. मात्र आता हे डबेवाले 5 दिवस सुट्टीवर जाणार असल्याने या काळात मुंबईकरांना पर्यायी व्यवस्था करावी लागणार आहे.

30 मार्च ते 4 एप्रिल डबेवाले दरम्यान सुट्टीवर : दरवर्षीप्रमाणे यंदाही डबेवाले चैत्र महिन्याच्या सुरुवातीला सुट्टी घेत आहेत. या काळात त्यांच्या मूळ गावी विविध यात्रा आणि उत्सव आयोजित केले जातात. विशेषतः चैत्र पौर्णिमेनिमित्त होणाऱ्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी त्यांना उपस्थित राहावं लागतं. त्यामुळे दरवर्षी 4 ते 5 दिवसांची सुट्टी घेतली जाते.



दरवर्षी घेतात सुट्टी : याबाबत डबेवाला संघटनेचे अध्यक्ष उल्हास मुके यांनी सांगितलें की, “चैत्र महिन्यात गावी यात्रा उत्सव असल्यामुळे आम्ही दरवर्षी या काळात सुट्टी घेतो. यंदाही 5 दिवसांची सुट्टी देण्यात आली असून सोमवार ते शनिवार या काळात मुंबईतील डबा सेवा बंद राहील. यामध्ये दोन बँक हॉलिडे देखील आहेत.”

TAGGED:

MUMBAICHE DABBEWALE
MUMBAI NEWS
मुंबईचे डब्बेवाले
MUMBAI DABBAWALA
MUMBAICHE DABBEWALE ON LEAVE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.