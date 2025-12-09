ETV Bharat / state

"अ. ब. क. ड. आरक्षण उपवर्गीकरण तातडीनं लागू करा", भाजपा आमदार अमित गोरखे यांचं हटके आंदोलन

अमित गोरखे यांनी आपल्या शर्टावर अ. ब. क. ड असं प्रिंट करून आपल्या मागणीकडे सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं.

BJP MLA Amit Gorkhe
भाजपाचे आमदार अमित गोरखे यांचं हटके आंदोलन (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 9, 2025 at 1:43 PM IST

2 Min Read
नागपूर : "महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती प्रवर्ग (SC) हा एकसंध असला तरी प्रत्यक्षात तो 59 अशा विविध उपजातींचा विस्तृत आणि अनेक स्तरांनी बनलेला समाज आहे. गेल्या अनेक दशकांच्या आकडेवारीवरून असं स्पष्ट होतं की, काही निवडक उपजातींना नोकरी व शिक्षणातील आरक्षणाचा तुलनेनं जास्त लाभ मिळाला आहे. तर अनेक अत्यंत मागास उपजाती आजही प्रगतीच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर आहेत. यामुळंच अ. ब. क. ड. या उपवर्गीकरणाचा उद्देश अगदी स्पष्ट आहे. सर्वात हक्कदार आणि मागास घटकांना प्राधान्य देणं गरजेचं आहे," असं सांगत भाजपाचे आमदार अमित गोरखे यांनी वेगळ्या स्टाईलनं आंदोलन केलं आहे.

अमित गोरखेंच्या मागणीकडे सर्वांचं लक्ष : हिवाळी अधिवेशनाचा आजचा (9 डिसेंबर) दुसरा दिवस आहे. यादरम्यान, अमित गोरखे यांनी आपल्या शर्टावर अ. ब. क. ड असं प्रिंट करून आपल्या मागणीकडे सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. यावेळी, "शासनानं यासाठी बदर समितीची नियुक्ती केली आहे. समितीनं महत्त्वाचं काम केलं असलं तरी समाजाच्या अपेक्षेनुसार अहवाल तातडीनं राज्य सरकारकडे सादर होण्याची गरज आहे. समाजातील प्रतिनिधी म्हणून मला हे ठामपणे सांगावं असं वाटतं. समितीनं घेतलेला कालावधी पुरेसा झाला असून आता निर्णयाच्या दिशेनं पुढचं पाऊल अपरिहार्य आहे," असं अमित गोरखे यांनी सांगितलं.

भाजपाचे आमदार अमित गोरखे यांची प्रतिक्रिया (ETV Bharat Reporter)


उपवर्गीकरणाचा निर्णय तातडीनं घ्यावा : "आजही हजारो विद्यार्थी, नोकरी शोधणारे युवक शेतकरी कुटुंबं आणि सामान्य घटक उपवर्गीकरण न लागू झाल्यानं सरसकट आरक्षणाच्या यंत्रणेत मागे पडत आहेत. हा विलंब त्यांच्या संधी हिरावून घेत आहे. त्यावर तातडीनं उपाय करण्याची जबाबदारी आपल्या सत्ताधारी पक्षावर आहे. त्यामुळं समाज प्रतिनिधी म्हणून मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना संपूर्ण समाजाच्या वतीनं विनम्र मागणी करतो की, अ. ब. क. ड. आरक्षण उपवर्गीकरणाचा निर्णय तातडीनं घ्यावा आणि सर्व अत्यंत मागास उपजातींना योग्य, न्याय्य आणि प्राधान्याचा लाभ मिळवून द्यावा. जेणेकरून समाज हा मुख्य प्रवाहाच्या झोतात लवकरात लवकर येईल," असं अमित गोरखे म्हणाले.

बदर समितीचा अहवाल निर्णायक ठरणार : "महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील सर्व उपजातींना समान न्याय आणि समान संधी मिळवून देणं, ही सरकारची जबाबदारी आहे. शिक्षण, रोजगार आणि प्रगतीपासून वंचित राहिलेल्या उपजातींना प्राधान्य मिळवून देण्यासाठी अ. ब. क. ड. उप-वर्गीकरणाची अंमलबजावणी तातडीनं व्हावी. बदर समितीचा अहवाल निर्णायक ठरणार असून या प्रक्रियेला राज्य सरकारनं गती द्यावी, ही आमची भूमिका आहे. माझा लढा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आरक्षणाला 100 टक्के न्याय मिळवून देण्याकरिता आहे," असंही अमित गोरखे यांनी सांगितलं.



