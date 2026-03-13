फळबाग उत्पादक शेतकऱ्यांवर आखाती देशांतील युद्धजन्य परिस्थितीचा परिणाम
आखाती देशांमध्ये निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळं आयात आणि निर्यातीवर निर्बंध आले आहेत. त्यामुळं छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील फळ उत्पादक शेतकऱ्यांवर नुकसानीचा सामना करण्याची वेळ आली आहे.
Published : March 13, 2026 at 9:00 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : आखाती देशात निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीचे परिणाम आता जाणवू लागलेत. गॅस टंचाईमुळं उद्योग आणि हॉटेल व्यवसायिक अडचणीत सापडले असून शेतकऱ्यांवर देखील त्याचे पडसाद उमटत आहेत. लासूर येथील कांदा बंदरात अडकल्याचं समोर आलं असताना आता पाचोड येथील शेतकऱ्यांचा टरबूज निर्यात होत नसल्यामुळं त्यांचे दर गडगडले आहेत. परिणामी आर्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागत आहे. काही दिवसांपूर्वी 25 रुपये किलोनं विकला जाणाऱ्या टरबूजला अवघा सहा रुपये दर मिळत आहे. त्यामुळं उत्पादन खर्च देखील निघणार नसल्यानं आता आलेल्या उत्पादनाचं करायचं काय? असा प्रश्न बळीराजाला पडला आहे.
टरबूज उत्पादक अडचणीत : "मराठवाड्यातील शेतकरी आधीच नैसर्गिक आपत्तींमुळं अडचणीत सापडतो. कधी दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टी त्याची पाठ सोडत नाही. त्यात आता जगातील स्तरावर सुरू असलेल्या अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यात निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीचा फटका बसत आहे. पाचोड हे गाव मोसंबी आणि टरबूज सारख्या फळांच्या उत्पादनासाठी प्रसिद्ध मानलं जातं. पाचोड गावातील शेतकरी एकनाथ लेंभे यांनी दोन एकर शेतीमध्ये टरबूजाची लागवड केली होती. या पिकासाठी त्यांना सुमारे एक लाख रुपयांहून अधिक खर्च आला होता. सुरुवातीला टरबूजाला चांगला भाव मिळत होता. मात्र, युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर निर्यात ठप्प झाल्यामुळं बाजारात दर घसरले. सध्या टरबूजाला अवघा सात ते आठ रुपये प्रति किलो असा भाव मिळत आहे. यामुळं उत्पादन खर्चही निघणं कठीण झालं असून शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत," अशी भावना शेतकरी विजय चिडे यांनी व्यक्त केली.
निर्यात होत नसल्यामुळं झाली अडचण : "काही दिवसांपूर्वी जवळपास पंचवीस रुपये दर होता. मात्र, त्यावेळी टरबूज काढणीला न आल्यामुळं त्यांची विक्री करणं शक्य झालं नाही. आता व्यापाऱ्यांकडं विचारणा केली असता, "आखाती देशात निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळं आयात करण्यावर निर्बंध आले आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये टरबूज विक्री करणं शक्य नाही. त्यात स्थानिक बाजारपेठेत आलेले टरबूज घेऊन गेलं तर अवघा सहा रुपये दर मिळणार आहे. लागवडीचा खर्च, मजुरी, काढणीचा खर्च, बाजारपेठेत माल नेण्यासाठी लागणार दळणवळण खर्च अधिक झाल्यामुळं कमी दरानं विक्री केल्यास नुकसान होणार आहे. मात्र, टरबूज काढल्यावर त्याला अधिक दिवस साठवून ठेवता येत नाही. त्यामुळं मिळालेल्या दरानुसार नुकसान घेऊन टरबूज विकावं लागतील," अशी खंत शेतकरी एकनाथ टेंबे यांनी व्यक्त केली.
कांदा व्यापारी देखील अडचणीत : "लासूर येथील कांदा व्यापाऱ्याला आखाती भागांमध्ये निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा फटका बसला आहे. दुबई इथं कांद्याची मोठी मागणी आली होती. मात्र, ऐनवेळी गेलेले कंटेनर बंदरात अडकले होते. त्यामुळं पाठवलेला कांदा कंटेनरमध्ये सडण्याची भीती निर्माण झाली. शिवाय पुढील ऑर्डर देखील स्थगित झाल्यानं मोठं नुकसान व्यापाऱ्यांना झालं होतं. राज्यातून आखाती देशांमध्ये केळी, डाळिंब, आंब्याची मोठ्या प्रमाणात निर्यात होते. या सर्व फळांच्या दरांवर आखाती देशातील परिस्थितीमुळं परिणाम झालाय, अशी प्रतिक्रिया शेतकरी नेते जयाजी सूर्यवंशी यांनी दिली.
