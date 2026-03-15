एलपीजी गॅसबाबत अफवांचा परिणाम; रायगडमधील गॅस एजन्सी कार्यालयाबाहेर नागरिकांच्या मोठ्या रांगा

आखाती देशातील तणावाच्या परिस्थितीमुळं सगळीकडं गॅस टंचाई निर्माण झाली आहे. त्यामुळं अनेक ठिकाणी गॅस मिळवण्यासाठी नागरिकांनी गॅस एजन्सी बाहेर रांगा लावल्या आहेत.

RAIGAD LPG GAS SHORTAGE
गॅस एजन्सी कार्यालयाबाहेर नागरिकांच्या मोठ्या रांगा
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 15, 2026 at 7:54 PM IST

रायगड : आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळं भारतात एलपीजी गॅसचा तुटवडा निर्माण होणार असल्याच्या अफवा सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात पसरत आहेत. या अफवांचा परिणाम आता रायगड जिल्ह्यातही दिसून येत आहे. जिल्ह्यात काही ठिकाणी गॅस एजन्सी आणि कार्यालयांबाहेर नागरिकांच्या मोठ्या रांगा लागल्याचं चित्र समोर आलं आहे. घरगुती गॅस सिलेंडर वेळेवर मिळणार की नाही? या भीतीमुळं अनेक नागरिक पहाटेपासूनच एजन्सीसमोर गर्दी करत असल्याचं दिसत आहे.

गॅस एजन्सी बाहेर नागरिकांची मोठी रांग : गॅस सिलिंडरचा तुटवडा निर्माण होईल या भीतीनं काही नागरिक अतिरिक्त सिलिंडर मिळवण्याचाही प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळं अनेक ठिकाणी गोंधळाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. गॅससाठी नंबर लावूनही सिलिंडर वेळेवर मिळत नसल्यामुळं नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. काही संवेदनशील ठिकाणी परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पोलीस बंदोबस्तही ठेवण्यात आला आहे. मात्र, प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांकडून या अफवांमध्ये कोणतेही तथ्य नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. जिल्ह्यात एलपीजी गॅसचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून पुरवठा सुरळीत सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळं नागरिकांनी घाबरून ज्यादा सिलेंडर घेण्यासाठी धावाधाव करू नये, असं आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.

प्रतिक्रिया देताना जिल्हाधिकारी किशन जावळे

नागरिकांनी संयम बाळगावा : माणगांव तालुक्यातील मोर्बा येथील एस. एस. हायस्कूल परिसरात आयोजित केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज स्वराज्य समाधान शिबिरात रायगडचे जिल्हाधिकारी किशन जावळे उपस्थित होते. यावेळी त्यांना एलपीजी गॅस सिलिंडरबाबत प्रश्न विचारण्यात आला असता 'नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये', असं स्पष्ट आवाहन त्यांनी केलं. "जिल्ह्यात गॅसचा पुरवठा सुरळीत सुरू आहे आणि कोणत्याही प्रकारचा तुटवडा निर्माण होणार नाही. सध्या सोशल मीडियावर पसरत असलेल्या अपुऱ्या आणि अप्रमाणित माहितीमुळे नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण होत असलं तरी प्रशासनानं दिलेल्या माहितीनुसार घाबरण्याचं कोणतंही कारण नाही. त्यामुळं नागरिकांनी संयम बाळगून अधिकृत माहितीलाच प्राधान्य द्यावं, असं आवाहन जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी केलं.

TAGGED:

RUMORS REGARDING LPG GAS
WAR LIKE SITUATION
IRAN ISRAEL TENSIONS
घरगुती गॅस सिलेंडर
RAIGAD LPG GAS SHORTAGE

