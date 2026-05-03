काल 12वीचा निकाल जाहीर, आज लगेच NEET परीक्षा; विद्यार्थ्यांवर दुहेरी मानसिक तणाव

शनिवारी 12वीचा निकाल लागला आणि आज रविवारी लगेच NEET परीक्षा असल्यानं विद्यार्थ्यांना मानसिक तणावाला सामोरं जावं लागत आहे.

प्रतिकात्मक फोटो (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 3, 2026 at 7:09 AM IST

मुंबई : महाराष्ट्र बोर्डाच्या 12 वीचा निकाल काल शनिवारी (2 मे) दुपारी जाहीर झाला. मात्र, निकाल जाहीर होताच दुसऱ्याच दिवशी म्हणजेच, रविवारी (3 मे) राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (NEET) असल्यानं राज्यातील हजारो वैद्यकीय प्रवेश इच्छुक विद्यार्थ्यांवर मोठा मानसिक तणाव निर्माण झाल्याचं दिसत आहे. या वेळापत्रकावर पालक आणि शिक्षकांकडून गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे.

निकालाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या विद्यार्थ्यांनी शनिवारी सकाळपासूनच ऑनलाइन पोर्टल्सवर मोठी गर्दी केली होती. दुपारी निकाल जाहीर होताच काही विद्यार्थ्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण होतं, तर काहींना अपेक्षाभंगाचा धक्का बसला. या भावनिक चढउताराचा परिणाम थेट उद्याच्या नीट परीक्षेच्या तयारीवर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचं मत काय? : निकाल आणि परीक्षा इतक्या जवळ ठेवणं अयोग्य असल्याचं शिक्षक आणि शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचं मत आहे. बारावीचा निकाल आणि राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (NEET) यामध्ये किमान काही दिवसांचं अंतर असणं आवश्यक होतं, असं ते सांगतात. चेंबूर येथील विवेकानंद ज्युनियर कॉलेजचे प्राध्यापक शैलेश काळे यांच्या मते, निकालानंतर विद्यार्थ्यांना मानसिक स्थैर्य मिळणं गरजेचं असतं. मात्र दुसऱ्याच दिवशी मोठी परीक्षा असल्यानं अनेक विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास ढासळण्याची शक्यता आहे.

पालकांनी काय सांगितलं? : या पार्श्वभूमीवर पालकांची चिंता देखील वाढली आहे. जोगेश्वरी येथील स्निग्धा खोडे हिचा बारावीचा निकाल आज जाहीर झाला. मात्र तिला अपेक्षित गुण मिळाले नाहीत. त्यात लगेच दुसऱ्या दिवशी तिला नीट परीक्षेला सामोरं जावं लागणार आहे. तिच्या आई शेफाली खोडे यांनी सांगितलं की, कमी गुणांमुळे तिचं धैर्य खचलं असून त्याचा परीक्षेवर परिणाम होऊ शकतो. सोशल मीडियावर कमी गुणांबाबत फिरणाऱ्या मिम्समुळे तणाव वाढू नये म्हणून त्यांनी तिला तात्पुरते मोबाईलपासून दूर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

रेश्मा कांबळे या पालकांच्या मते, विद्यार्थी आधीच प्रचंड तणावाखाली असतात. त्यात निकाल आणि दुसऱ्याच दिवशी परीक्षा यामुळे सावरण्यासाठी वेळ मिळालेला नाही. यंदा अनेक विद्यार्थ्यांना अपेक्षेपेक्षा कमी गुण मिळाल्याचे दिसत असून काहींनी पेपर रीचेकिंगसाठी अर्ज करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बारावी हा करिअरच्या दृष्टीनं महत्त्वाचा टप्पा असल्यानं या परिस्थितीचा विद्यार्थ्यांवर थेट परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

'विद्यार्थ्यांच्या कार्यक्षमतेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो' : भावनिक स्थैर्याचा अभाव विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीवर परिणाम करू शकतो, असं शिक्षण अभ्यासक डॉ. वसंत काळपांडे यांनी सांगितलं. त्यांच्या मते, निकाल आणि राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (NEET) इतक्या जवळ आल्यास विद्यार्थ्यांच्या कार्यक्षमतेवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असते. निकालानंतर विद्यार्थ्यांना आवश्यक असलेला भावनिक ‘कूलिंग पीरियड’ मिळत नसल्यानं त्यांच्या परफॉर्मन्समध्ये घसरण होऊ शकते.

बारावीचा निकाल जाहीर होऊन विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवासातील महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाला असला, तरी दुसऱ्याच दिवशी नीट परीक्षा असल्याने राज्यभरातील विद्यार्थ्यांवर दुहेरी मानसिक तणावाचा भार पडला आहे. या वेळापत्रकामुळे शिक्षण विभागाच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून, भविष्यात अशा महत्त्वाच्या परीक्षा आणि निकालांमध्ये पुरेसं अंतर ठेवण्याची मागणी जोर धरत आहे.

