बिबट्याच्या दहशतीच्या वातावरणातही मतदारांमध्ये मतदानाचा उत्साह
राज्यातील नगर परिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकीच्या मतदानाला सुरुवात झाली आहे. दरम्यान, बिबट्याच्या दहशतीचा परिणाम मतदानावर दिसून येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
Published : December 2, 2025 at 2:03 PM IST
पुणे : राज्यातील 264 नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आज मतदान होत आहे. उत्तर पुण्यातल्या निवडणूक प्रचारादरम्यान दिसलेलं बिबट्याचं सावट आता प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशीही परिणाम करू शकेल असं वाटत असतानाच मतदारांनी उत्साह दाखवला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून बिबट्या वेगवेगळ्या ठिकाणी फिरताना आढळल्यामुळं परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. या भीतीनं प्रचारावर जसा परिणाम झाला, तसाच परिणाम मतदानावरही होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती.
मतदानाच्या दिवशी थेट परिणाम होणार का?: प्रचारादरम्यान उमेदवारांना संध्याकाळी मतदारांपर्यंत पोहोचण्यात मोठं आव्हान उभं राहिलं होतं. अंधार पडण्यापूर्वी प्रचार आटपावा लागल्यानं अनेक सभा रद्द कराव्या लागल्या किंवा वेळ बदलावी लागली. एवढंच नव्हं तर अजित पवार आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांसारख्या दिग्गज नेत्यांनीही गर्दी कमी होऊ नये म्हणून दिवसाच्या वेळेत सभा घेण्याचा निर्णय घेतला. हे चित्र परिसरातील भीतीचं गांभीर्य स्पष्ट करतंय. आजच्या मतदानाच्या दिवशी या परिस्थितीचा थेट परिणाम दिसू शकतो. पहाटे आणि सकाळच्या सत्रात बिबट्या शिकारीसाठी अधिक सक्रिय असतो, असा वनविभागाचा अंदाज असल्यानं अनेक मतदार घराबाहेर पडण्यास घाबरू शकतात. ‘मतदानाला जाताना बिबट्या अचानक समोर आला तर?’ अशी भीती अनेकांच्या मनात घर करून आहे. विशेषतः वयोवृद्ध आणि एकटे राहणाऱ्या नागरिकांमध्ये ही चिंता अधिक दिसते. त्यामुळं मतदान केंद्रांवर गर्दी कमी राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
मतदान करणं हा आपला हक्क : बिबट्याची दहशत असताना 73 वर्षीय आजीनं न घाबरता मंचर नगरपंचायत प्रभाग 4 अंतर्गत जिल्हा परिषद शाळा, लोंढेमळा या मतदान केंद्रावर सर्वप्रथम मतदानाचा हक्क बजावला, तर जुन्नर इथं देखील 80 वर्षीय आजोबांनी मतदानाचा हक्क बजावला. दरम्यान, देशाची लोकशाही बळकटीकरणाच्या कामी बिबट्याची दहशत बाळगण्याची गरज नाही, मतदारांनी पुढं येऊन मतदान करावं, असं आवाहन या ज्येष्ठ नागरिकांनी केलंय. तसंच मतदान करणं हा आपला हक्क आहे. निवडून येणाऱ्या सदस्यांना मतदार म्हणून आपण हक्कानं विकासकामं करण्याबाबत सांगू शकतो. लोकशाहीकरिता आपण काहीतरी केलं पाहिजे. या भावेनेनं मतदारांनी पुढं येऊन मतदानांचा हक्क बजावला पाहिजे, असं आवाहन देखील यावेळी ज्येष्ठ नागरिकांनी केलंय.
मतदारांना मतदान केंद्रापर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न : दुसऱ्या बाजूला उमेदवार आणि त्यांचे कार्यकर्ते मात्र मतदारांना घराबाहेर काढण्यासाठी प्रचंड प्रयत्न करतील. सुरक्षिततेचे उपाय वाढवणे, स्वयंसेवकांच्या मदतीने गटाने मतदानाला जाण्याची व्यवस्था करणे, वाहनांची सोय उपलब्ध करून देणे अशा पद्धतींनी मतदारांना मतदान केंद्रापर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. काही प्रभागांत लोकांना गटाने बाहेर पडण्याचं आवाहन करण्यात आलंय. वनविभागानेही काही भागात गस्ती वाढवली असून, नागरिकांनी शक्यतो एकटे बाहेर पडू नये, गटाने चालावे, आवाज करणारी साधनं बाळगावीत, असे सल्ले दिले आहेत.
भोरमध्ये ईव्हीएमची हळदी-कुंकवानं पूजा : पुणे जिल्ह्यातील भोरमधे भाजपा विरुद्ध राष्ट्रवादी अशी लढत आहे. दरम्यान, आज भोरमध्ये मतदानावेळी निवडणूक आयोगाच्या नियमांचं उल्लंघन झाल्याचं पाहायला मिळालं. भोरमध्ये मतदानावेळी ईव्हीएमची हळदी-कुंकवानं पूजा करण्यात आली. भोर नगर परिषदेच्या मतदान केंद्रावरील धक्कादायक प्रकार समोर आलाय.
हेही वाचा -