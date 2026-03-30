गॅस टंचाईचा शिर्डीतील चपाती उद्योगाला मोठा फटका; 10 कुटुंबांची विझली चूल

राज्यात निर्माण झालेल्या गॅस तुटवड्यामुळं चपाती उद्योगावर (Chapati Industry) अत्यंत गंभीर परिणाम होत असून, हा उद्योग सध्या मोठ्या संकटात सापडला आहे.

Gas Cylinder Shortage
गॅस टंचाईचा चपाती उद्योगाला फटका
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 30, 2026 at 1:49 PM IST

शिर्डी (अहिल्यानगर) : अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात निर्माण झालेल्या गॅस टंचाईचे परिणाम आता लघुउद्योगांवरही तीव्रपणे जाणवू लागले आहेत. शिर्डीतील छोट्या-मोठ्या हॉटेलांना दररोज हजारो चपात्यांचा पुरवठा करणारा चपाती उद्योग पूर्णपणे ठप्प झाल्यानं या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या सुमारे दहा कुटुंबांवर आर्थिक संकट ओढवलं आहे.



गॅस टंचाईमुळं व्यवसायाला मोठा फटका : शिर्डीतील गणेशवाडी परिसरातील उद्योजक सचिन उमप यांनी 2017 साली चपाती व्यवसायाची सुरुवात केली. सुरुवातीला फक्त 2 ते 3 महिलांच्या मदतीनं सुरू झालेला हा छोटासा उद्योग हळूहळू वाढत गेला. चपात्यांची चव, गुणवत्ता आणि वेळेवर पुरवठा यामुळं शिर्डीतील अनेक हॉटेल्सकडून त्यांच्या उत्पादनाला चांगली मागणी मिळू लागली. परिणामी या व्यवसायात काम करणाऱ्या महिलांची संख्या वाढून 9 ते 10 पर्यंत पोहोचली आणि अनेक महिलांना घराजवळच रोजगार उपलब्ध झाला. दररोज सुमारे 3 हजारांहून अधिक चपात्यांचा पुरवठा करून हा उद्योग स्थिर झाला होता. या माध्यमातून महिलांना नियमित उत्पन्न मिळत होतं. तसेच उमप यांच्यासह सर्वांच्या कुटुंबांचा उदरनिर्वाह सुरळीतपणे चालत होता. मात्र, सध्याच्या गॅस टंचाईमुळं या व्यवसायाला मोठा फटका बसला आहे.

"गॅस सिलेंडर उपलब्ध होत नसल्यानं चपाती उत्पादन पूर्णपणे थांबवावं लागलं आहे. मोठ्या प्रमाणात चपात्या तयार करण्यासाठी गॅस हा अत्यावश्यक घटक असल्यानं चुलीवर हा व्यवसाय चालवणं शक्य नाही. याशिवाय चुलीवर बनवलेल्या चपात्यांची चव आणि गुणवत्ता वेगळी असल्यामुळं हॉटेल्सकडून त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळं पर्यायी मार्गही अपुरे ठरत आहेत." - सचिन उमप , चपाती व्यवसायिक

दहा कुटुंबांवर उपजीविकेचा प्रश्न : या व्यवसायातून प्रत्येक चपातीमागे साधारण 4 ते 5 रुपये मिळत होते. कामगार महिलांना दरमहा 9 ते 10 हजार रुपये वेतन दिले जात होते. तर सर्व खर्च वजा करता महिन्याला 30 ते 35 हजार रुपये निव्वळ उत्पन्न मिळत होते. या उत्पन्नावरच उमप यांच्यासह कामगार महिलांची कुटुंबे अवलंबून होती. सध्या मात्र गॅस टंचाईमुळं व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प झाल्यानं सर्वचजण बेरोजगार झाले आहेत. गॅस पुरवठा सुरळीत होईपर्यंत हा उद्योग पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता कमी असल्यानं, संबंधित कुटुंबांसमोर उपजीविकेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रशासनानं या समस्येकडं तातडीनं लक्ष देऊन उपाययोजना कराव्यात अशी मागणीही व्यवसायिक सचिन उमप यांनी केलीय.

