गणेशोत्सव 2026 : असा असेल मानाच्या गणपती मंडळाचा विसर्जन मार्ग: सकाळी नऊ वाजतापासून होणार सुरुवात
अनंत चतुर्दशी दिनी बाप्पांच्या विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात होणार आहे. पुण्यात मोठ्या उत्साहात गणेशोत्सव साजरा होत आहे. उद्या सकाळी नऊ वाजता विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात होणार आहे.
Published : September 24, 2026 at 7:43 PM IST
पुणे : सध्या मोठ्या उत्साहात सर्वत्र गणेशोत्सव साजरा होत असून उद्या अनंत चतुर्दशी दिनी बाप्पांच्या विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात होणार आहे. पुण्यात मोठ्या उत्साहात गणेशोत्सव साजरा होत आहे. उद्या सकाळी नऊ वाजता विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात होणार आहे. मानाच्या गणपती मिरवणूक विसर्जनाला निघाले की, त्या पाठोपाठ शहरातील अन्य गणपती मंडळ विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात होणार आहे. पुण्यातील टिळक पुतळा इथं मान्यवरांच्या हस्ते आरती होऊन या मिरवणुकीला सुरूवात होणार आहे. विसर्जन मिरवणुकीबाबत मंडळांनी या मिरवणुकीची तयारी पूर्ण केली असून मानाच्या गणपती मंडळाचं असं विसर्जन मिरवणुकीच स्वरूप असणार आहे.
मानाचा पहिला श्री कसबा गणपती मंडळ : मानाचा पहिला श्री कसबा गणपती मंडळाची विसर्जन मिरवणूक सकाळी साडेनऊ वाजता विविध मान्यवरांच्या हस्ते आरती करून सुरुवात होणार आहे. पारंपरिक पद्धतीनं पालखीतून मानाच्या पहिल्या कसबा गणपतीची विसर्जन मिरवणूक मंडईतील टिळक पुतळ्यापासून सुरू होणार आहे. ही मिरवणूक बेलबाग चौकातीन गणपती चौक, श्री लिबराज महाराज चौक, कुंटे चौक उंबऱ्या गणपती चौक मार्गे भानुविलास चौक त्यानंतर विजय टॉकीज, गरुड गणपती चौक मार्गे जाईल, तसेच रमण बाग युवा मंच परशुराम ढोल ताशा पथक आणि रुद्र गर्जना ढोल ताशा पथक यांसह विविध दिंड्या तसेच कामयानी प्रशालेच्या विशेष मुलांची दिंडी यात सहभागी असणार आहे.
मानाचा दुसरा श्री तांबडी जोगेश्वरी गणपती मंडळ : मानाचा दुसरा श्री तांबडी जोगेश्वरी गणपती मंडळ पारंपरिक पद्धतीनं गणरायाची विसर्जन मिरवणूक पालखीतून निघणार आहे. मिरवणुकीत सतीश आढाव यांचं नगारा वादन, न्यू गंधर्व ब्रास बँड, विघ्नहर्ता ढोल ताशा पथक, ताल ढोल ताशा पथक, शिवमुद्रा ढोल ताशा पथक, तसेच पारंपरिक विषयात महिला व पुरुष कार्यकर्ते मिरवणुकीत सहभागी होणार आहेत. या मंडळाची विशेष बाब म्हणजे मंडळाकडून विष्णूनाद शंखनाद पथकाकडून वादन होणार आहे. बाप्पाची मूर्ती चांदीच्या पालखीमध्ये कार्यकर्ते स्वतः आपल्या खांद्यावरून घेऊन मिरवणुकीत सहभागी होतील.
मानाचा तिसरा श्री गुरुजी तालीम गणपती : पुण्याचा राजा अशी ओळख असलेल्या मानाचा तिसरा श्री गुरुजी तालीम गणपती मंडळाची विसर्जन मिरवणूक फुलांनी सजवलेल्या रथातून गुलाल उधळत निघणार आहे. गुलालाची उधळण मंडळाकडून मोठ्या प्रमाणावर होत असते, हे मंडळाचं वैशिष्ठ आहे. मंडळाच्या विसर्जन मिरवणुकीत नादब्रह्म ढोल ताशा पथक, गर्जना ढोल ताशा पथक आणि शिवगर्जना ढोल ताशा पथक यांच्याकडून वादन होणार आहे. स्वप्नील आणि सुभाष सरपाले या बंधूनी साकारलेल्या माता महाकाली रथामधून विसर्जन मिरवणूक निघणार आहे.
मानाचा चौथा श्री तुळशीबाग गणपती मंडळ : मानाचा चौथा श्री तुळशीबाग सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ ट्रस्टच्या गणेशोत्सवाची वैभवशाली सांगता मिरवणुकीनं होणार आहे. तुळशीबाग महागणपतीची सांगता मिरवणूक भव्य विष्णू रथातून निघणार आहे. १६ फूट रुंद २२ फूट लांब व ३२ फूट उंच रथावर विष्णूची १० फूट उंच मूर्ती असणार आहे. कमळाच्या फुलात विराजमान गणरायासमोर जलपरी स्वागत करत असून गाय, हत्ती, नाग आणि मत्स्य यांची आकर्षक फुलांमध्ये सजावट असणार आहे. मिरवणुकीच्या अग्रभागी लोणकर बंधू यांचा नगारा असून ढोल ताशा पथके देखील सहभागी होणार आहेत.
मानाचा पाचवा श्री केसरीवाडा गणपती मंडळ : केसरीवाडा गणेशोत्सवाच्या विसर्जन मिरवणुकीला सकाळी साडेदहा वाजता महात्मा फुले मंडईतील लोकमान्यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून होणार आहे. मिरवणुकीत लोकमान्य टिळक व आगरकर कारागृहातून सुटल्यानंतर त्यांचं महात्मा फुले यांनी केलेलं स्वागत हा देखाव्याचा विषय असणार आहे.
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