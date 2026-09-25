गणेशोत्सव 2026 : पुण्यात मानाच्या पाचही गणपतींचं विसर्जन; भक्तिमय वातावरणात बाप्पाला भावपूर्ण निरोप
पुण्यात मानाच्या पाचही गणपतींचं सायंकाळी साडेसाहा वाजण्यापूर्वीच विसर्जन करण्यात आलं. भक्तिमय वातावरणात बाप्पाला भावपूर्ण निरोप देण्यासाठी घाटावर आणि मिरवणुकीत पुणेकर जमले होते.
Published : September 25, 2026 at 6:49 PM IST
पुणे - गणेशोत्सवाच्या दहा दिवसांच्या भक्तिमय सोहळ्याची आज सांगता झाली. पुण्याच्या वैभवशाली गणेशोत्सवाची ओळख असलेल्या मानाच्या पाचही गणपतींचं भक्ती आणि भावपूर्ण वातावरणात विसर्जन पार पडलं. ढोल-ताशांचा गजर, टाळ-मृदंगाचा निनाद, गुलालाची उधळण आणि ‘गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या’च्या जयघोषात पुणेकरांनी आपल्या लाडक्या बाप्पाला निरोप दिला.
सकाळी 9 वाजून 45 मिनिटांनी मानाच्या पाचही गणपतींच्या विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात झाली. पारंपरिक वाद्यांचा निनाद, विविध पथकांची प्रात्यक्षिकं, आकर्षक रथ आणि हजारो गणेशभक्तांच्या गर्दीमुळे पुण्याच्या रस्त्यांवर अक्षरशः भक्तीचा सागर उसळला होता. मिरवणुकीत सहभागी झालेल्या प्रत्येक भाविकाच्या चेहऱ्यावर उत्साह होता; मात्र बाप्पाला निरोप देण्याची वेळ जवळ येताच अनेकांच्या डोळ्यात पाणीही तरळलं.
मानाचा पहिला कसबा गणपती मूर्तीचं पतंगा घाटावर विसर्जन करण्यात आलं. सकाळी 9.45 वाजता सुरू झालेली मिरवणूक तब्बल 6 तास 55 मिनिटे सुरू होती. अखेर सायंकाळी 4 वाजून 40 मिनिटांनी कसबा गणपतीचं विसर्जन झालं. पुण्याच्या गणेशोत्सवाची सुरुवात आणि परंपरेचं प्रतीक असलेल्या कसबा गणपतीला हजारो भाविकांनी भावपूर्ण निरोप दिला.
यानंतर मानाचा दुसरा तांबडी जोगेश्वरी गणपतीचंही पतंगा घाटावर विसर्जन झालं. ही मिरवणूक सायंकाळी ५ वाजता विसर्जनस्थळी पोहोचली. बाप्पाच्या दर्शनासाठी आणि यावर्षीच्या निरोपासाठी भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती.
मानाचा तिसरा गुरुजी तालीम गणपतीचंही पतंगा घाटावर विसर्जन करण्यात आलं. ही मिरवणूक सायंकाळी ५ वाजून ५ मिनिटांनी विसर्जनस्थळी पोहोचली. ढोल-ताशांच्या गजरात आणि गणपती बाप्पाच्या जयघोषात गुरुजी तालीम गणपतीला निरोप देण्यात आला.
मानाचा चौथा तुळशीबाग गणपतीचं पांचाळेश्वर घाटावर विसर्जन झालं. सकाळी 9.45 वाजता सुरू झालेली मिरवणूक सायंकाळी 5 वाजून 34 मिनिटांनी विसर्जनस्थळी पोहोचली. तुळशीबाग गणपतीच्या मिरवणुकीदरम्यान पारंपरिक कला आणि संस्कृतीचं दर्शन घडलं. या सोहळ्याला पुणेकरांनी मोठ्या उत्साहानं प्रतिसाद दिला.
तर मानाचा पाचवा केसरीवाडा गणपतीचंही पांचाळेश्वर घाटावर विसर्जन करण्यात आलं. सकाळी 9.45 वाजता सुरू झालेली मिरवणूक सायंकाळी 6 वाजून 11 मिनिटांनी विसर्जनस्थळी पोहोचली. यासोबतच पुण्यातील मानाच्या पाचही गणपतींच्या विसर्जनाची सांगता झाली.
दहा दिवस बाप्पाच्या आगमनानं गजबजलेलं पुणे आज पुन्हा एकदा भावनिक झालं. रस्त्यांवर दुमदुमणारा ढोल-ताशांचा आवाज हळूहळू शांत झाला आणि ‘पुढच्या वर्षी लवकर या’चा जयघोष करत गणेशभक्तांनी बाप्पाला निरोप दिला.
परंपरा, श्रद्धा, संस्कृती आणि सामाजिक एकतेचा संदेश देणाऱ्या पुण्याच्या गणेशोत्सवाचा हा भव्य सोहळा अश्रुपूर्ण डोळ्यांनी संपला. बाप्पा गेले असले तरी त्यांच्या आठवणी आणि आशीर्वाद मनामनात कायम राहणार आहेत. आता पुणेकरांना प्रतीक्षा आहे ती पुढच्या वर्षीच्या गणेशोत्सवाची. पुन्हा एकदा ढोल-ताशांचा गजर होईल, पुन्हा बाप्पाचं आगमन होईल आणि पुन्हा संपूर्ण पुणे ‘गणपती बाप्पा मोरया’च्या जयघोषानं दुमदुमून जाईल.
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