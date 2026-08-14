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सोशल मीडियावरील साईबाबांचे बदनामीकारक व्हिडिओ तात्काळ हटवा; दिल्ली उच्च न्यायालयाचे आदेश

दिल्ली उच्च न्यायालयाने साई संस्थानची बाजू घेत युट्यूब, फेसबुकवरील साईबाबांविषयीचे आक्षेपार्ह आणि बदनामीकारक व्हिडिओ केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाला सात दिवसांच्या आत हटविण्याचे आदेश दिले.

Sai Baba Institute Chief Executive Officer Goraksha Gadilkar
साईबाबा संस्थान मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 14, 2026 at 10:20 AM IST

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Updated : August 14, 2026 at 11:48 AM IST

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शिर्डी : सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर शिर्डीच्या साईबाबांविषयी आक्षेपार्ह, मानहानीकारक आणि बदनामीकारक मजकुराचे व्हिडिओ प्रसारित करणाऱ्यांविरोधात अखेर कायद्याचा बडगा उगारण्यात आला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने असे सर्व व्हिडिओ सात दिवसांच्या आत हटविण्याचे स्पष्ट आणि कठोर निर्देश दिलेत. न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे जगभरातील कोट्यवधी साईभक्तांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झालंय.

साईबाबा संस्थान मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर (Source- ETV Bharat)

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर साईबाबांविषयी आक्षेपार्ह व्हिडीओ : गेल्या काही काळापासून युट्यूब, फेसबुक आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर साईबाबांविषयी आक्षेपार्ह आणि दिशाभूल करणारे व्हिडिओ प्रसारित करण्याचे प्रमाण वाढले होते. यापूर्वी साईबाबा संस्थानने राहाता येथील दिवाणी आणि फौजदारी न्यायालयात संबंधित व्यक्तींविरोधात दावे दाखल केले होते. त्या प्रकरणात संबंधित आरोपींनी न्यायालयात माफीही मागितली होती. मात्र त्यानंतरही काही समाजकंटकांकडून अशा प्रकारचे व्हिडिओ तयार करून प्रसारित करण्याचे प्रकार सुरूच होते. या पार्श्वभूमीवर साईबाबा संस्थानने केंद्र सरकारच्या माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडे तसेच तक्रार निवारण प्राधिकरणाकडे संबंधित व्हिडिओ हटविण्याची मागणी केली होती. मात्र प्रशासकीय पातळीवर अपेक्षित कारवाई न झाल्याने संस्थानने दिल्ली उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली.

बदनामीकारक व्हिडिओ सात दिवसांच्या आत हटविण्याचे आदेश : या प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयाने साई संस्थानची बाजू गांभीर्याने घेत युट्यूब, फेसबुक आणि केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाला साईबाबांविषयीचे सर्व आक्षेपार्ह आणि बदनामीकारक व्हिडिओ सात दिवसांच्या आत हटविण्याचे आदेश दिले. तसेच संबंधित कारवाईचा सविस्तर अहवाल 19 तारखेपर्यंत न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. दिलेल्या मुदतीत समाधानकारक कारवाई झाली नाही किंवा भविष्यात पुन्हा अशा प्रकारचे व्हिडिओ आढळून आल्यास साईबाबा संस्थानला पुन्हा न्यायालयात दाद मागण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आल्याची माहिती साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.

जगभरातील साईभक्तांच्या भावना दुखावल्या गेल्या : या संपूर्ण न्यायालयीन प्रक्रियेत साईबाबा संस्थानच्या वतीने दिल्लीतील वरिष्ठ वकील ॲड. प्रमोद कुमार दुबे, ॲड. प्राची दुबे, ॲड. सौरभ अग्रवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या चमूने प्रभावीपणे बाजू मांडली. सुनावणीदरम्यान साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर स्वतः न्यायालयात उपस्थित होते. सोशल मीडियावर साईबाबांविषयी होणाऱ्या अपप्रचारामुळे आणि बदनामीकारक व्हिडिओंमुळे जगभरातील साईभक्तांच्या भावना दुखावल्या गेल्या होत्या. त्यामुळे भक्तांमध्ये संताप आणि नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले होते. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे साईभक्तांना मोठा दिलासा मिळाला असून, साईबाबांची प्रतिमा, त्यांची शिकवण आणि संस्थानचे पावित्र्य जपण्यासाठी भविष्यातही कठोर कायदेशीर पावले उचलण्यास साईबाबा संस्थान कटिबद्ध असल्याचे साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना स्पष्ट केले.

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Last Updated : August 14, 2026 at 11:48 AM IST

TAGGED:

SAI BABA
SAI BABA DEFAMATORY VIDEOS
साईबाबांचे बदनामीकारक व्हिडिओ
DELHI HIGH COURT ORDERS

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