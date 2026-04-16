उकाड्यानं नागरिक त्रस्त; पुढील काही दिवस चार जिल्ह्यात उष्ण लाटेचा इशारा
महाराष्ट्राचा काही भाग तीव्र उष्म्यामुळे होरपळून निघत आहे. विदर्भातील अकोला शहरात बुधवारी 44.2 अंश सेल्सिअस इतक्या कमाल तापमानाची नोंद झाली.
Published : April 16, 2026 at 9:34 AM IST
मुंबई : एप्रिल महिन्याच्या मध्यातच मुंबईत उन्हाळ्याचा जोर लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. शहरात उष्ण आणि दमट हवामानाचा प्रभाव तीव्रपणे जाणवत आहे. आज मुंबईतील कमाल तापमान 33 ते 36 अंश सेल्सिअस दरम्यान, तर किमान तापमान 26 ते 28 अंशांच्या आसपास राहील, असा अंदाज हवामान खात्यानं वर्तवला आहे. मात्र, वाढलेल्या आर्द्रतेमुळे ‘फील्स लाईक’ तापमान 38 अंशांपर्यंत जाण्याची शक्यता हवामान तज्ञांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे नागरिकांना प्रत्यक्ष तापमानापेक्षा अधिक उकाडा सहन करावा लागत आहे.
हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, सध्या मुंबईच्या बहुतांश ठिकाणी स्वच्छ आकाश आहे. त्यामुळे पावसाची शक्यता अत्यंत कमी आहे. समुद्रकिनारी भागात हलक्या वाऱ्यासह दमट वातावरण कायम राहील. विशेषतः दुपारच्या वेळेत सूर्यप्रकाश तीव्र असल्यानं उष्णतेची तीव्रता अधिक जाणवत असून नागरिकांना बाहेर पडताना त्रास सहन करावा लागत आहे.
काळजी घेण्याचं आवाहन - वाढत्या उष्णतेच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागरिकांना काळजी घेण्याचं आवाहन केलं आहे. त्यांनी दुपारी 12 ते 4 या वेळेत अनावश्यक बाहेर पडणे टाळावं, असा स्पष्ट इशारा दिला आहे. उष्माघाताचा धोका लक्षात घेता नागरिकांनी भरपूर पाणी पिणं, डोक्यावर संरक्षण ठेवणं, तसेच हलके आणि सैल कपडे परिधान करणं आवश्यक असल्याचं त्यांनी सांगितलं. लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि आजार असलेल्या व्यक्तींनी विशेष काळजी घ्यावी, असेही त्यांनी नमूद केलं. यासोबतच प्रशासन आणि आरोग्य यंत्रणेला सतर्क राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट - महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये उष्णतेची लाटसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्यानं मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. काही भागांमध्ये तापमान 40 अंशांच्या जवळ जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्यामुळे नागरिकांनी दुपारच्या वेळेत बाहेर जाणं टाळण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. मुंबईमधील आजचा एक्यूआय 108 असून मुंबईच्या एक्यूआयनुसार सध्या मुंबईतील हवा ‘मध्यम’ श्रेणीत नोंदवली जात आहे. वाहनांचा धूर, बांधकामांमधून उडणारी धूळ आणि उष्ण हवामान यामुळे प्रदूषणात किंचित वाढ झाली आहे. त्यामुळे श्वसनाच्या त्रास असलेल्या नागरिकांनी विशेष काळजी घेण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.
आवश्यक ती खबरदारी घेण्याचं आवाहन- एप्रिल महिन्यात सामान्यतः तापमान 27 ते 34 अंशांच्या दरम्यान राहते. मात्र, यंदा उष्णतेची तीव्रता अधिक जाणवत आहे. दिवसाचं तापमान वाढल्यानं आणि रात्रीही उबदार वातावरण कायम राहिल्यानं नागरिकांची गैरसोय वाढली आहे. प्रशासनानं नागरिकांना सतर्क राहण्याचं आणि आवश्यक ती खबरदारी घेण्याचं आवाहन केलं आहे. पुढील काही दिवस उष्णतेचा प्रभाव कायम राहण्याची शक्यता आहे.
पुढील काही दिवस उष्णतेचा तडाखा- विदर्भात सूर्यदेव अक्षरशः कोपल्यानं जनजीवन होरपळून निघत आहे. बुधवारी विदर्भातील बहुतांश शहरांमध्ये तापमान 42 ते 44 अंशांच्या दरम्यान पोहोचलं आहे. बुधवारी सर्वाधिक तापमान अकोल्यात नोंदवलं गेलं असून पारा तब्बल 44.2 अंशांवर गेला आहे. अमरावतीत 44 अंश, वर्ध्यात 43.9 आणि नागपुरात 43.4 अंश तापमानाची नोंद झाली आहे. चंद्रपूर आणि गडचिरोलीमध्ये 42.6, तर यवतमाळमध्ये 42.8 अंश तापमान नोंदवलं गेलं आहे. बुलढाण्यात 42.2, गोंदियात 42 आणि भंडाऱ्यात 41 अंश तापमानाची नोंद झाली आहे. या तीव्र उष्णतेमुळे रस्ते ओस पडले आहेत. दुपारच्या वेळेत बाहेर पडणं नागरिक टाळत आहेत. हवामान खात्यानं पुढील काही दिवस उष्णतेचा तडाखा आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली आहे. एकूणच, विदर्भात सूर्यदेवाचा प्रकोप वाढत असून येणारे काही दिवस आणखी कठीण जाण्याची शक्यता आहे.
