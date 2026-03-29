राज्याच्या काही भागात 30 मार्च ते 4 एप्रिल या कालावधीत वादळी वाऱ्यासह पाऊस होण्याचा अंदाज

राज्यात पुन्हा एकदा उन्हाळ्यात ढगाळ वातावरण होऊन अवकाळी पाऊस होण्याचा अंदाज आहे. महाराष्ट्र कृषी विभागानं शनिवारी शेतकरी आणि नागरिकांसाठी एक तातडीचा ​​सल्ला जारी केला.

IMD Prediction news
संग्रहित-पाऊस (Source- IANS)
By IANS

Published : March 29, 2026 at 12:08 PM IST

मुंबई- 30 मार्चपासून महाराष्ट्राच्या अनेक भागांमध्ये ढगाळ वातावरण आणि दुपारच्या वेळी मेघगर्जनेसह पावसाचं सत्र सुरू होण्याची शक्यता आहे. 4 एप्रिलपर्यंत गारपीट आणि सोसाट्याचा वारा वाहण्याचीही शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

हवामान विभागाच्या माहितीनुसार 30 मार्च रोजी खानदेश, मराठवाडा, पश्चिम विदर्भ आणि मध्य महाराष्ट्रातील घाटमाथ्याच्या प्रदेशांमध्ये हवामानाची तीव्रता अधिक असण्याचा अंदाज आहे. या भागांमध्ये विजांचा कडकडाट, सोसाट्याचा वारा आणि काही ठिकाणी गारपीट होण्याची शक्यता आहे. 31 मार्च रोजी हवामानाची तीव्रता कमी झाली तरीही वातावरणातील अस्थिरता कायम राहील. काही तुरळक ठिकाणी हलका पाऊस आणि ढगाळ वातावरण निर्माण होईल.

1 ते 4 एप्रिल या कालावधीत वादळांची तीव्रता पुन्हा वाढेल, असा हवामान विभागाचा अंदाज आहे. मध्य महाराष्ट्र, खानदेश, मराठवाडा आणि विदर्भ या संपूर्ण पट्ट्यात सर्वत्र पाऊस, मेघगर्जनेसह वादळे आणि गारपीट होण्याची शक्यता आहे. सध्या रब्बी हंगामातील काढणीची कामे जोरात सुरू आहेत. त्यामुळे कृषी विभागानं शेतकऱ्यांना पिकांच्या संरक्षणाला प्राधान्य देण्याचं आवाहन केलं आहे. कृषी विभागानं म्हटलं की, "कापणी केलेली पिके पावसापासून आणि ओलाव्यामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी तात्काळ सुरक्षित ठिकाणी हलवावीत. जलरोधक ताडपत्रीने झाकावीत. अचानक येणाऱ्या वाऱ्यामुळे किंवा गारपिटीमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी स्थानिक हवामानाच्या अंदाजानुसार उर्वरित कापणी किंवा फवारणीच्या कामांचं नियोजन करावं."

वीज कोसळणे आणि जोरदार वाऱ्यामुळे होणारी जीवितहानी आणि पशुधनाची हानी टाळण्यासाठी राज्य सरकारनं सुरक्षा नियमावली जारी केली आहे. याध्ये योग्य निवारा, वीजपुरवठा साधनांपासून सुरक्षित अंतर राखणं आणि पशुधनाची सुरक्षितता सुनिश्चित करणं यांचा समावेश आहे. "वादळाच्या वेळी झाडांखाली किंवा तात्पुरत्या पत्र्याच्या शेडमध्ये उभे राहणे टाळा. विद्युत ट्रान्सफॉर्मर, विजेचे खांब आणि उच्च-व्होल्टेज पारेषण वाहिन्यांपासून सुरक्षित अंतर ठेवा. पाळीव जनावरांना मोकळ्या शेतांपासून दूर, मजबूत, बंद निवाऱ्यांमध्ये हलवल्याची खात्री करा," असे कृषी विभागानं शेतकऱ्यांना आवाहन केलं. महाराष्ट्राच्या कृषी-आधारित अर्थव्यवस्थेसाठी मार्चचा अखेरचा टप्पा आणि एप्रिलचा सुरुवातीचा काळ अत्यंत महत्त्वाचा असतो. कारण याच काळात गहू, हरभरा अशी पिके काढणीच्या (कापणीच्या) अवस्थेत असतात. गेल्या काही वर्षांत अचानक आलेल्या गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागला आहे.

TAGGED:

IMD PREDICTION NEWS
THUNDERSTORMS IN MAHARASHTRA
HAIL FORECAST IN MAHARASHTRA
हवामान विभाग अंदाज
IMD MAHARASHTRA WEATHER

