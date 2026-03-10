मार्चच्या पहिल्या आठवड्यातच विदर्भाला बसणार उन्हाच्या झळा : तापमान आणखी वाढणार
आगामी काळात विदर्भाला उन्हाच्या झळा बसणार आहेत, असा इशारा नागपूर हवामान विभागाच्या वतीनं देण्यात आला आहे.त्यामुळे नागरिकांनी उन्हात स्वताची काळजी घ्यावी..
Published : March 10, 2026 at 12:20 AM IST
नागपूर : संपूर्ण विदर्भात तापमानाचा पारा वाढला आहे. विशेषतः अकोला हे देशातील सर्वात उष्ण शहर ठरलंय. पश्चिम विदर्भातील अकोला, अमरावती आणि वर्धा या तीन जिल्ह्याला हवामान विभागाच्या नागपूर प्रादेशिक केंद्राकडून तीन दिवसांसाठी उष्णतेचा एलो अलर्ट देण्यात आला आहे. तर विदर्भाच्या इतर जिल्ह्यातही उष्णतेची तीव्र लाट येण्याची हवामान विभागाकडून वर्तवण्यात आली आहे.
विदर्भात तापमान वाढणार : "उष्णतेचा चढता पारा लक्षात घेता पुढील काही दिवस विदर्भात तापमान वाढतच राहणार असल्याचा इशारा हवामान केंद्राकडून देण्यात आला आहे. आकाश पूर्णतः स्वच्छ असल्यानं व बंगालच्या उपसागरात कुठलीही ड्रोनिका सध्या ऍक्टिव्ह नसल्यानं तापमानात वाढ होत आहे. उत्तेरीकडील राज्यांमध्ये तापमान सामान्य पेक्षा अधिक नोंदवलं जात आहे. त्याचप्रमाणे संपूर्ण विदर्भातील तापमान सुद्धा सामान्य पेक्षा ३ ते ४ अंश सेल्सिअसनं अधिक नोंदवण्यात येत आहे. त्यामुळे पुढील 3 दिवसांसाठी अमरावती, वर्धा आणि अकोला जिल्हात हिट वे अलर्ट देण्यात आला," अशी माहिती भारतीय हवामान विभागाच्या नागपूर केंद्राचे अधिकारी प्रवीण कुमार यांनी दिली आहे.
यंदाचा उन्हाळ्यात राहणार सर्वाधिक तापमान : "गेल्या २००१ वर्षापासून जगातील काही देशात व भारतामध्ये तापमान वाढ, प्रदूषण, जंगलतोड उद्योग आणि शहरीकरणामुळे प्रचंड वाढ झाली. त्यामुळे हवामान बदल झपाट्यानं होतोय. ह्याचा थेट परिणाम म्हणून अति पाऊस, आणि अति तीव्र उन्हाच्या रूपानं दिसत आहे. २०२६ वर्षाच्या सुरवातीलाच उष्णता वाढलेलेली आहे. त्यामुळे यावर्षी जुने सर्व रेकॉर्ड मोडीत निघणार अशी परिस्थिती दिसत आहे," असं मत हवामान अभ्यासक प्रा सुरेश चोपणे यांनी व्यक्त केलय.
