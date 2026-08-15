स्वातंत्र्यदिनी पावसाचा जोर : घाटमाथ्यासह विदर्भातील १४ जिल्ह्यांना यलो अलर्ट
भारतीय हवामान विभागानं घाटमाथ्यासह विदर्भातील १४ जिल्ह्यांना यलो अलर्ट जारी केला आहे. त्यामुळे देशभर स्वातंत्र्य दिनाचा उत्साहावर पावसाचं सावट असणार आहे.
Published : August 15, 2026 at 3:33 PM IST
मुंबई : देशाचा ८० वा स्वातंत्र्य दिन उत्साहात साजरा होत असताना राज्यात मान्सूनचा प्रभाव कायम आहे. भारतीय हवामान विभागानं ( IMD ) मुंबई येथील रिजनल मेटिऑरॉलॉजिकल सेंटरनं १५ ऑगस्ट रोजी सकाळी ९ वाजता जारी केलेल्या डिस्ट्रिक्ट वाइज फोरकास्टनुसार, राज्यातील काही भागांत मुसळधार पाऊस, तर काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह वादळी पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. विशेषतः पुणे, सातारा आणि कोल्हापूरच्या घाटमाथ्यावर तसेच विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये हवामान विभागानं सावधगिरीचा इशारा दिला आहे.
मुंबईत पाऊस पडण्याची शक्यता : आयएमडीच्या डिस्ट्रिक्ट वाइज फोरकास्टनुसार मुंबईत आज हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता असून ठाण्यातही मध्यम पावसाचा अंदाज आहे. दोन्ही जिल्ह्यात पावसाची शक्यता ‘व्हेरी लाइकली’ असली तरी मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आलेला नाही. पालघरमध्येही हलका ते मध्यम पाऊस अपेक्षित आहे.
घाटमाथ्यावर मुसळधार पाऊस : पुणे जिल्ह्यात मैदानी भागात हलका पाऊस अपेक्षित असला तरी पुण्याच्या घाटमाथ्यावर काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आयएमडीनं वर्तवली आहे. सातारा आणि कोल्हापूरच्या घाटमाथ्यावरही काही ठिकाणी मुसळधार पावसाचा अंदाज आहे. त्यामुळे घाट रस्त्यांवरून प्रवास करणाऱ्यांनी विशेष काळजी घेणं आवश्यक आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याच्या मैदानी भागात हलका ते मध्यम पाऊस अपेक्षित आहे. सातारा डिस्ट्रिक्टमध्येही मुख्य भागात हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता असून घाटमाथ्यावर पावसाचा जोर अधिक राहू शकतो.
विदर्भात वादळी पावसाचा इशारा : विदर्भातील अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, नागपूर, वर्धा, वाशिम आणि यवतमाळ या डिस्ट्रिक्टमध्ये १५ ऑगस्टला विजांच्या कडकडाटासह वादळी पावसाची शक्यता आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये आयसोलेटेड लोकेशन्सवर मुसळधार पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. अमरावती, भंडारा, गोंदिया आणि नागपूरमध्ये आयसोलेटेड लोकेशन्सवर मुसळधार पावसासह विजांचा कडकडाट आणि ताशी ३० ते ४० किलोमीटर वेगानं वारे वाहण्याची शक्यता आहे. चंद्रपूर आणि गडचिरोलीमध्येही आयसोलेटेड लोकेशन्सवर मुसळधार पाऊस आणि विजांचा कडकडाट होण्याची शक्यता आहे. अकोला, बुलढाणा, वर्धा, वाशिम आणि यवतमाळमध्येही थंडरस्टॉर्मसह वादळी पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.
रायगडमध्ये १६ ऑगस्टला मुसळधार पावसाची शक्यता : रायगडमध्ये १५ ऑगस्टला मध्यम पावसाचा अंदाज असून १६ ऑगस्टला काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गमध्ये पुढील काही दिवस मध्यम स्वरूपाचा पाऊस राहण्याचा अंदाज आहे. कोकणातील बहुतांश भागांत पावसाची शक्यता कायम राहणार आहे. आयएमडीने १४ ऑगस्ट रोजी रात्री १२ वाजता जारी केलेल्या रिजनल फोरकास्टनुसार, नॉर्थ कोकण आणि साऊथ कोकण-गोव्यात १५ ते १८ ऑगस्टदरम्यान बहुतांश ठिकाणी पाऊस राहण्याची शक्यता आहे. १६ ऑगस्टला उत्तर आणि दक्षिण कोकणात पाऊस वाइडस्प्रेड राहण्याचा अंदाज आहे. उत्तर मध्य महाराष्ट्रात १५ ऑगस्टला अनेक ठिकाणी पाऊस अपेक्षित असून त्यानंतर पावसाचं प्रमाण कमी होण्याची शक्यता आहे. दक्षिण मध्य महाराष्ट्रात पुढील काही दिवस मध्यम ते जोरदार, स्वरूपात पाऊस राहण्याचा अंदाज आहे. विदर्भात १५ आणि १६ ऑगस्टला बहुतांश ठिकाणी पाऊस अपेक्षित असून १७ आणि १८ ऑगस्टला काही भागांत पुन्हा पावसाची शक्यता कायम राहील.
मुंबईत पावसाच्या सरी, मात्र मुसळधार पावसाचा इशारा नाही : मुंबईत १५ ते १८ ऑगस्टदरम्यान हलका ते मध्यम पाऊस अपेक्षित आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमांदरम्यान अधूनमधून पावसाच्या सरी येण्याची शक्यता आहे. मात्र, मुंबईसाठी आज मुसळधार पावसाचा यलो अलर्ट असल्याचं म्हणणं योग्य ठरणार नाही. आयएमडीच्या डिस्ट्रिक्ट वाइज मॅपमध्ये मुंबई आणि ठाणे ‘नो वॉर्निंग’ कॅटेगरीत आहेत. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार १५ ऑगस्टला घाटमाथा आणि विदर्भातील काही भागांवर विशेष लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. विशेषतः विजांचा कडकडाटासह आणि जोरदार वारे अपेक्षित असलेल्या भागांतील नागरिकांनी मोकळ्या मैदानात किंवा झाडाखाली थांबणं टाळावं. घाटमाथ्यावरून प्रवास करणाऱ्यांनी पावसाचा जोर वाढल्यास काळजीपूर्वक प्रवास करावा.
मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तलावांची स्थिती : मध्य वैतरणा तलाव : १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी सकाळी ६ वाजता मध्य वैतरणा तलावात १,८५,५०७ दशलक्ष लिटर उपयुक्त पाणीसाठा होता. तलावातील पाणीसाठा ९५.८५ टक्के झाला असून, गेल्या २४ तासांत पाण्याची पातळी ०.३७ मीटरनं वाढली. या काळात ३१ मिमी पाऊस झाला असून, यंदाच्या पावसाळ्यात आतापर्यंत २,४९३ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे.
मोडकसागर तलाव : मोडकसागर तलावात १,२८,९२५ दशलक्ष लिटर उपयुक्त पाणीसाठा असून तलाव १०० टक्के भरला आहे. १५ ऑगस्ट रोजी सकाळी तलावाची पातळी १६३.१५ मीटर होती. गेल्या २४ तासांत पातळीत कोणताही बदल झाला नाही. या कालावधीत २९ मिमी, तर यंदाच्या पावसाळ्यात आतापर्यंत २,८२२ मिमी पाऊस झाला आहे.
तानसा तलाव : तानसा तलावातील उपयुक्त पाणीसाठा १,४४,००५ दशलक्ष लिटर, म्हणजेच ९९.२६ टक्के झाला आहे. तलावाची पातळी १२८.५७ मीटर असून गेल्या २४ तासांत त्यात कोणताही बदल झालेला नाही. या काळात १८ मिमी, तर यंदाच्या पावसाळ्यात आतापर्यंत २,५९८ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे.
अप्पर वैतरणा तलाव : अप्पर वैतरणा तलावात १,८६,९१३ दशलक्ष लिटर उपयुक्त पाणीसाठा असून तो ८२.३२ टक्के झाला आहे. १५ ऑगस्ट रोजी तलावाची पातळी ६०२.२६ मीटर होती. गेल्या २४ तासांत पातळीत कोणताही बदल झालेला नाही. या काळात १६ मिमी, तर यंदाच्या पावसाळ्यात आतापर्यंत तब्बल ३,३२४ मिमी पाऊस झाला आहे.
भातसा तलाव : भातसा तलावातील उपयुक्त पाणीसाठा ६,४३,४९२ दशलक्ष लिटर, म्हणजेच ८९.७४ टक्के झाला आहे. तलावाची पातळी १३९.३६ मीटर असून गेल्या २४ तासांत ती ०.२२ मीटरने वाढली. या काळात ४ मिमी, तर यंदाच्या पावसाळ्यात आतापर्यंत २,३९३ मिमी पाऊस झाला आहे.
विहार तलाव : विहार तलावात २७,६९८ दशलक्ष लिटर उपयुक्त पाणीसाठा असून तलाव १०० टक्के भरला आहे. १५ ऑगस्ट रोजी तलावाची पातळी ८०.२६ मीटर होती आणि गेल्या २४ तासांत ती ०.०२ मीटरने घटली. या काळात १३ मिमी, तर यंदाच्या पावसाळ्यात आतापर्यंत २,३९५ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे.
तुळशी तलाव : तुळशी तलावात ८,०४६ दशलक्ष लिटर उपयुक्त पाणीसाठा असून तो १०० टक्के झाला आहे. तलावाची पातळी १३९.२६ मीटर असून गेल्या २४ तासांत ती ०.०२ मीटरने घटली. या काळात तब्बल ३० मिमी, तर यंदाच्या पावसाळ्यात आतापर्यंत ३,३१५ मिमी पाऊस झाला आहे.
एकूण पाणीसाठा : मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सात प्रमुख तलावांमध्ये १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी एकूण १३,२४,५८५ दशलक्ष लिटर उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध असून, तलावांची एकूण पाणीसाठा क्षमता ९१.५२ टक्के भरली आहे. गेल्या वर्षी, म्हणजेच १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी हा साठा १२,९५,७२८ दशलक्ष लिटर आणि ८९.५२ टक्के होता. तर १५ ऑगस्ट २०२४ रोजी १३,४८,६०६ दशलक्ष लिटर आणि ९३.१८ टक्के पाणीसाठा होता.
भरून वाहणारे तलाव : बीएमसीच्या अहवालानुसार तुळशी आणि विहार तलाव ७ जुलैला, तानसा तलाव २२ जुलैला आणि मोडकसागर तलाव २३ जुलैला पूर्ण क्षमतेने भरून वाहू लागले आहेत.
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