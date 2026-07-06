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बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा : हवामान विभागानं 'या' विभागाला जारी केला रेड अलर्ट, 48 तास ठरणार महत्वाचे

जुलै महिन्याच्या पहिल्या दिवसापासून पुण्यासह राज्यातील विविध भागात मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली. मुंबईसह पुण्यातील अनेक भागात पुढचे 48 तास महत्त्वाचं असल्याचं हवामान विभागानं स्पष्ट केलं.

IMD Issue Red Alert To Pune Mumbai
हवामान विभागाचे प्रमुख डॉ एस डी सानप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 6, 2026 at 3:16 PM IST

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पुणे : जून महिन्यात पावसाच्या विश्रांतीनंतर जुलै महिन्याच्या पहिल्या दिवसापासून पुण्यासह राज्यातील विविध भागात मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली. राज्यातील अनेक ठिकाणी दरड कोसळण्याची घटना घडली आहे. अनेक ठिकाणी मुसळधार पावसामुळे शाळांना सुट्टी देण्यात आली. मुंबईसह पुण्यातील अनेक भागात पुढचे 48 तास महत्त्वाचं असल्याचं हवामान विभागाचे प्रमुख डॉ एस डी सानप यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला सांगितलं आहे.

कोकण किनारपट्टी, घाट माथ्यावर मुसळधार पाऊस : हवामान विभागाचे प्रमुख डॉ एस डी सानप म्हणाले की, "गेल्या 24 ते 48 तासात कोकण किनारपट्टी आणि घाट माथ्यावर मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाची नोंद झाली आहे. येणारे 48 तास देखील अशीच स्थिती राहणार आहे. बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा तयार झाला. यामुळे या ठिकाणी मुसळधार पाऊस होत आहे. पुढील काही दिवसांचा अंदाज पहिला, तर मुंबई, ठाणे, रायगड आणि पुण्यातील घाट माथ्यावर रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. उद्या देखील घाट माथ्यावर रेड अलर्ट जारी करण्यात आला असून बाकी काही ठिकाणी यल्लो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. यामुळे मुंबईसह पुण्यात पुढचे 48 तास महत्त्वाचे आहेत," असं त्यांनी यावेळी सांगितलं.

जून महिन्यात पावसाची 47 टक्के तूट : ते पुढं म्हणाले की, "राज्यात जून महिन्यात पावसाची जवळपास 47 टक्के तूट निर्माण झाली होती. मात्र गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून मुसळधार पाऊस पडत आहे. यामुळे ही तूट आता 15 टक्क्यांवर आली. पुढचे 48 तास नागरिकांनी घाट माथ्यावर तसेच अलर्ट जारी करण्यात आले, त्या ठिकाणी जाण्यास टाळावं," असं आवाहन यावेळी त्यांनी केलं.

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TAGGED:

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PUNE MUMBAI HEAVY RAINFALL
रेड अलर्ट
बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा
IMD ISSUE RED ALERT TO PUNE MUMBAI

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