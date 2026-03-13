विदर्भात 'आग का गोला': पुढील दोन दिवस उष्णतेचा यलो अलर्ट : अवकाळी पावसाचीही शक्यता
विदर्भात आगामी दोन दिवस उष्णतेचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. त्यासह अवकाळी पावसाचीही शक्यता वर्तवण्यात आल्यानं नागरिकांची डोकेदुखी वाढणार आहे.
Published : March 13, 2026 at 1:41 PM IST
नागपूर : पुढील दोन ते तीन दिवस विदर्भातील जिल्ह्यात उष्णतेचा यलो (हिट-वे) अलर्ट देण्यात आलेला आहे. या काळात विदर्भातील बहुतांश जिल्हाचं तापमान 40 डिग्रीच्या वर जाणार असल्याचं भाकीत प्रादेशिक हवामान विभागाच्या नागपूर केंद्राकडून वर्तवण्यात आलं आहे. तीव्र उष्णतेचा परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांच्या जगण्यावर होणार आहे. त्यामुळे सर्व नागरिकांनी काळजी घेण्याचं आवाहन हवामान विभागानं केलं आहे. त्यानंतर 14 आणि 15 मार्च दरम्यान अवकाळी पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आलाय. त्यामुळे उष्णता काही प्रमाणात कमी होणार आहे. मात्र त्यामुळे उकाडा आणि दमटपणा वाढणार आहे.
विदर्भाला कडक उन्हाचे चटके : मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापासूनच विदर्भाला कडक उन्हाचे चटके बसायला सुरुवात झालेली आहे. यावर्षी उन्हाची दाहकता अधिक वाढणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. संपूर्ण विदर्भात तापमानाचा पारा हा भडकलेला आहे. विशेषतः पश्चिम विदर्भातील अकोला अमरावतीयासह यवतमाळ, बुलढाणा, वाशिम जिल्ह्यातील तापमान वाढलेलं आहे. पूर्व विदर्भातील चंद्रपूर, नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्याचं तापमान देखील 40 अंश सेल्सिअसच्या टप्यात आहे. त्यामुळेच नागपूर प्रादेशिक केंद्राकडून दोन दिवसांसाठी उष्णतेचा यलो अलर्ट दिला. तर विदर्भाच्या इतर जिल्ह्यात देखील उष्णतेची तीव्र लाट येण्याची शक्यता हवामान विभागानं वर्तवली आहे. दोन दिवस आकाश पूर्णतः स्वच्छ असेल, त्यामुळेच तापमानात वाढ होत असल्याचं नागपूर केंद्राचं शास्त्रज्ञ डॉ प्रवीण कुमार यांनी सांगितलं आहे.
उत्तर-पश्चिमी वारा,वाढवतोय तापमान : उत्तरेकडील राज्यांमध्ये तापमान सामान्य पेक्षा अधिक नोंदवलं जात आहे. त्याचप्रमाणं संपूर्ण विदर्भातील तापमान सुद्धा सामान्य पेक्षा ३ ते ४ अंश सेल्सिअसनं अधिक नोंदवण्यात येत आहे. त्यामुळे पुढील 2 दिवसांसाठी अमरावती, वर्धा आणि अकोला जिल्हात हिट वे अलर्ट देण्यात आला असल्याची माहिती प्रवीण कुमार यांनी दिली आहे. बंगल्यात उपसागरात एक द्रोनीका (अप्पर टफ वे) तयार होते, त्यामुळे 14 ते 15 दरम्यान दोन दिवस विदर्भातील बहुतांश भागामध्ये अवकाळी पावसाची शक्यता असल्याची माहिती नागपूर प्रादेशिक हवामान केंद्राचं शास्त्रज्ञ डॉ. प्रवीण कुमार यांनी दिली आहे.
यंदाचा उन्हाळा सर्वाधिक तापमान - हवामान अभ्यासकांचं मत : गेल्या २००१ वर्षापासून जगातील काही देशात व भारतामध्ये तापमान वाढ, प्रदूषण, जंगलतोड उद्योग आणि शहरीकरणामुळे प्रचंड वाढ झाली असून त्यामुळे हवामान बदल झपाट्याने होतोय. याचा थेट परिणाम म्हणून अति पाऊस आणि अति तीव्र उन्हाच्या रूपाने दिसत आहे. २०२६ वर्षाच्या सुरवातीलाच उष्णता वाढलेलेली आहे. त्यामुळे यावर्षी जुने सर्व रेकॉर्ड मोडीत निघणार अशी परिस्थिती दिसत असल्याचं मत हवामान अभ्यासक प्रा सुरेश चोपणे यांनी व्यक्त केलय.
