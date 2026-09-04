ETV Bharat / state

चिंताजनक! विदर्भात पावसाचा जोर ओसरण्याची शक्यता; चार जिल्ह्यांना 'यलो अलर्ट'

कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे विदर्भातील काही जिल्ह्यात पावसाची हजेरी लावलेली आहे. मात्र, तयार झालेली हीच हवामान प्रणाला उत्तर दिशेकडे सरकण्यास सुरुवात झालीय.

Nagpur IMD rain
नागपुरात मुसळधार पाऊस (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 4, 2026 at 10:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नागपूर - उत्तर-पूर्व मध्यप्रदेशातील काही भागात निर्माण झालेल्य कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे विदर्भातील काही जिल्ह्यात पावसाची हजेरी लावलेली आहे. मात्र, तयार झालेली हीच हवामान प्रणाला उत्तर दिशेकडे सरकण्यास सुरुवात झालीय. त्यामुळे दोन दिवसांपूर्वी गोंदिया आणि अमरावतीसाठी हवामान केंद्राने दिलेला 'ऑरेंज' अलर्ट हा 'यलो' अलर्टमध्ये रूपांतरित झालाय. त्यामुळे गोंदिया, अमरावती, भंडारा व नागपुर जिल्ह्यातील काही भागात पुढील 24 तासात मध्यम ते मुसळधार स्वरूपाचा पाऊस पडण्याचा अंदाज प्रादेशिक हवामान विभाग, नागपूर केंद्राने व्यक्त केलाय.

माहिती देताना नागपूर हवामान विभागाचे शास्त्रज्ञ प्रवीण कुमार (ETV Bharat Reporter)

कमी दाबाचा पट्टा उत्तरेकडे सरकतोय - उत्तर-पूर्व मध्यप्रदेशच्या भागात तयार झालेला कमी दाबाचा पट्टा आता हळूहळू उत्तरच्या दिशेने सरकतोय. त्यामुळे या प्रणालीचा विदर्भावर असलेला प्रभाव कमी होत असल्याचे हवामान विभागाच्या निरीक्षणातून स्पष्ट होत आहे. कमी दाबाचा पट्टा कमजोर होत गेल्यास विदर्भातील पावसाचा जोरही कमी होण्याची शक्यता आहे. पुढील 24 तासांत काही भागांत पावसाचा जोर कायम राहू शकतो. मात्र, त्यानंतर म्हणजेच 48 तासांनंतर विदर्भातील पावसाचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता आहे.

IMD forecasts
हवामान विभागाने पावसाबाबतची दिलेली आकडेवारी (Nagpur IMD Official)

गोंदिया, अमरावतीचा ऑरेंज अलर्ट बदलला - 2 सप्टेंबर रोजीच्या दिलेल्या हवामान अंदाजात गोंदिया आणि अमरावती जिल्ह्यांसाठी ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला होता. दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस होण्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली होती. मात्र, उत्तर-पूर्व मध्य प्रदेशातील कमी दाबाचा पट्टा अपेक्षित स्थितीत न राहता उत्तरेकडे सरकू लागल्याने हवामान परिस्थितीत बदल झाला. परिणामी, पावसाचा संभाव्य जोर कमी झाला असून गोंदिया आणि अमरावतीसह संबंधित भागातील इशाऱ्याची तीव्रता कमी करून यलो अलर्ट देण्यात आला आहे.

IMD forecasts
हवामान विभागाने पावसाबाबतची दिलेली आकडेवारी (Nagpur IMD Official)

ऑगस्टमध्ये विदर्भात 58 टक्के पावसाची तूट - विदर्भासाठी ऑगस्ट महिना पावसाच्यादृष्टीने मोठ्या तुटीचा ठरला आहे. संपूर्ण ऑगस्ट महिन्यात विदर्भात सामान्यपेक्षा तब्बल 58 टक्के कमी पाऊस नोंदवला गेला. त्यामुळे पावसाळ्याच्या अखेरीसही विदर्भातील अनेक भागांत पावसाची कमतरता कायम आहे. आता सप्टेंबर महिन्यातही पावसाचे चित्र फारसे समाधानकारक राहणार नसल्याचा अंदाज हवामान विभागाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. सप्टेंबरमध्ये विदर्भात सामान्यपेक्षा कमी पाऊस होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

IMD forecasts
हवामान विभागाने पावसाबाबतची दिलेली आकडेवारी (Nagpur IMD Official)

भंडारा-गोंदिया-गडचिरोलीत तुलनेने चांगल्या पावसाची शक्यता - सप्टेंबर महिन्याच्या अंदाजानुसार, भंडारा, गोंदिया आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांच्या तुलनेत विदर्भातील इतर जिल्ह्यांमध्ये पावसाचे प्रमाण कमी राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सध्याच्या पावसाच्या सरी काही भागांना दिलासा देत असल्या तरी संपूर्ण विदर्भासाठी पावसाची परिस्थिती अद्याप समाधानकारक नसल्याचे चित्र आहे.

विदर्भावर पावसाचे संकट आणखी गडद - विदर्भावर पावसाचे संकट अधिक गडद होताना दिसत आहे. ऑगस्ट महिन्यात संपूर्ण विदर्भात अपेक्षेच्या तुलनेत 58 टक्के पाऊस कमी झाला आहे. त्यामुळे शेतीसह जलसाठ्यांवरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. हवामान विभागाच्या आकडेवारीनुसार, संपूर्ण ऑगस्ट महिन्यात संपूर्ण विदर्भात 297 (मिमी) मिलिमीटर पाऊस अपेक्षित होता. मात्र, केवळ 125 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. म्हणजे ऑगस्ट महिन्यात विदर्भाची पावसाची तूट 58 टक्के राहिली आहे. पावसाच्या तुटीचा सर्वाधिक फटका अकोल्याला बसला आहे. अकोल्यात ऑगस्ट महिन्यात तूट तब्बल 84 टक्के आहे. अमरावतीमध्ये ही 82 टक्के तूट आहे. यवतमाळात 78 टक्के, वर्ध्यात 73 टक्के, नागपुरात 71 टक्के, वाशिममध्येही 71टक्के पावसाची तूट नोंदवण्यात आली आहे

IMD forecasts
हवामान विभागाने पावसाबाबतची दिलेली आकडेवारी (Nagpur IMD Official)

जून ते ऑगस्टमध्ये 22 टक्के पावसाची तूट - ऑगस्ट महिन्यातील स्थिती अत्यंत चिंताजनक असतानाच 1 जूनपासून ऑगस्ट अखेरपर्यंतचा एकूण पावसाचा टक्का दिलासा देणारा नाही. या कालावधीत संपूर्ण विदर्भात सामान्यत 781 मिलिमीटर पाऊस अपेक्षित होता. मात्र, प्रत्यक्षात केवळ 607 मिलिमीटर पावसाची नोंद झालीय. त्यामुळे जून ते ऑगस्टपर्यंत विदर्भात पावसाची एकूण तूट सुमारे 22 टक्के आहे. विशेष म्हणजे जून, जुलैत काही भागांत झालेल्या पावसानंतर ऑगस्टमध्ये पावसाने अचानक दडी मारल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे पावसावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या विदर्भातील शेतीसमोरही आव्हान निर्माण झाले आहे.

हेही वाचा -

  1. बदलत्या पावसाच्या पॅटर्ननं वाढवली चिंता; दोन तासांत 110 मिमी पाऊस, हवामान बदलांच्या 'या' संकेताकडे दुर्लक्ष नको!
  2. मराठवाड्यात दुष्काळाचं सावट! राज्य सरकारनं तातडीनं कृत्रिम पावसाचा प्रयोग राबवावा, धीरज देशमुख यांची मागणी
  3. धो धो पावसातही वन कर्मचाऱ्यांकडून जंगलाची राखण; जारिदा वनपरिक्षेत्रात महिला आणि पुरुष कर्मचाऱ्यांची अविरत गस्त

TAGGED:

VIDARBHA RAIN
RAIN LOW PRESSURE BELT
MAHARASHTRA RAIN UPDATE
विदर्भ पाऊस
IMD FORECAST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.