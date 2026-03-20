ETV Bharat / state

22 मार्चपर्यंत विदर्भात गारपीटसह अवकाळी पावसाची शक्यता- हवामान विभागाचा अंदाज

ऐन उन्हाळ्यात विदर्भात गारपीटसह अवकाळी पावसाची शक्यात असल्याचा नागपूर प्रादेशिक हवामान विभागानं अंदाज व्यक्त केला आहे. वाचा, सविस्तर बातमी.

हवामान विभागाकडून विदर्भात अवकाळी पावसाचा इशारा (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 20, 2026 at 4:12 PM IST

|

Updated : March 20, 2026 at 4:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नागपूर- विदर्भात तीव्र उन्हामुळे अंगाची लाहीलाही होत असताना अचानक वातावरणात बदल झाला. काही ठिकाणी तुरळक पाऊस झाला आहे. त्यामुळे विदर्भामध्ये ढगाळ वातावरण तयार झालं आहे. दोन दिवस विदर्भात अवकाळी पावसाचा अंदाज प्रादेशिक हवामान विभागाच्या नागपूर केंद्राकडून वर्तवण्यात आला. तर काही भागात गारपिटीची शक्यता आहे.

गेल्या आठवड्यामध्ये विदर्भात उष्णतेचा ''यलो अलर्ट देण्यात आला होता. या काळात विदर्भातील बहुतांश जिल्हााचे तापमान 40 डिग्रीच्यावर गेले होते. अतितीव्र उष्णतेचा परिणाम नागरिकांच्या जगण्यावर होत असतानाच अवकाळी पावसानं नागरिकांना काहीसा दिलासा दिलाय.

हवामान शास्त्रज्ञ माहिती सांगताना (Source- ETV Bharat Reporter)
  • दोन दिवस गारपीट, अवकाळी पावसाचा अंदाज:- विदर्भाच्या वातावरणात द्रोनीका (अप्पर टफ वे) तयार झाली आहे. त्यामुळे 22 मार्चपर्यत विदर्भातील बहुतांश भागात अवकाळी पावसासह गारपीट होण्याची शक्यता निर्माण झाली असल्याचं नागपूर प्रादेशिक हवामान केंद्राचे शास्त्रज्ञ डॉ. प्रवीण कुमार यांनी दिली आहे.


मार्च महिना आणखी तापणार:- मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापासूनच विदर्भाला कडक उन्हाचे चटके बसायला सुरुवात झालेली आहे. यावर्षी उन्हाची दाहकता अधिक वाढणार
असल्याचे संकेत मिळत आहेत. संपूर्ण विदर्भात तापमानाचा पारा हा भडकलेला आहे. विशेषतः पश्चिम विदर्भातील अकोला अकोला, अमरावती यासह यवतमाळ, बुलढाणा आणि वाशीम जिल्ह्यातील तापमान वाढलेले आहे. पूर्व विदर्भातील चंद्रपूर, नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्याचे तापमानदेखील 40 अंश सेल्सिअसच्या टप्यात गेले होते. आज ढगाळ वातावरणामुळे तापमानात काहीशी घट झाली असली तरी 22 मार्च नंतर तापमान पुन्हा वाढीस लागणार आहे. आकाश पूर्णतः स्वच्छ होण्यास सुरुवात होईल. त्यामुळे तापमानामध्ये पुन्हा वाढ होणार असल्याचं नागपूर केंद्राचे शास्त्रज्ञ डॉ प्रवीण कुमार यांनी सांगितलं आहे.

  • उत्तर-पश्चिमी वारा,वाढवतोय तापमान :- उत्तेरीकडील राज्यांमध्ये तापमान सामान्यपेक्षा अधिक नोंदवलं जात आहे. त्याचप्रमाणे संपूर्ण विदर्भातील तापमानसुद्धा सामान्यपेक्षा 3 ते 4
    अंश सेल्सिअसनं अधिक नोंदवण्यात येत आहे. त्यामुळे पुढील 2 दिवसांसाठी अमरावती, वर्धा आणि अकोला जिल्ह्यात हिट वे अलर्ट देण्यात आला असल्याची माहिती प्रवीण कुमार यांनी दिली आहे.


यंदाचा उन्हाळा सर्वाधिक तापमान:- हवामान अभ्यासकांचे मत-2001 वर्षापासून जगातील काही देशात आणि भारतामध्ये तापमान वाढ, प्रदूषण, जंगलतोड उद्योग आणि शहरीकरणामुळे प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यामुळे हवामानात झपाट्यानं बदल होत आहे. याचा थेट परिणाम म्हणून अति पाऊस, आणि अति तीव्र उन्हाच्या रूपानं दिसत आहे. 2026 वर्षाच्या सुरुवातीलाच उष्णता वाढलेलेली आहे. त्यामुळे यावर्षी जुने सर्व रेकॉर्ड मोडीत निघण्याची परिस्थिती दिसत असल्याचं मत हवामान अभ्यासक प्रा. सुरेश चोपणे यांनी व्यक्त केलं.

TAGGED:

VIDARBHA WEATHER FORECAST
विदर्भ हवामान अंदाज
UNSEASONAL RAIN IN VIDARBHA
विदर्भ हवामान अंदाज मार्च 2026
VIDARBHA WEATHER

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.