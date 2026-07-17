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आयएमए महाराष्ट्रचा 20 जुलैला राज्यव्यापी आरोग्यसेवा बंदचा निर्णय; डोंबिवलीतील डॉक्टरांवरील हल्ल्याचा निषेध

आयएमए महाराष्ट्रचा २० जुलैला राज्यव्यापी आरोग्यसेवा बंदचा निर्णय; डोंबिवलीतील डॉक्टरांवरील हल्ल्याचा निषेध

प्रातिनिधिक चित्र
प्रातिनिधिक चित्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 17, 2026 at 7:25 PM IST

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मुंबई - डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर महापालिका रुग्णालयात डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ इंडियन मेडिकल असोसिएशन महाराष्ट्रने 20 जुलै रोजी राज्यभर नियमित आरोग्यसेवा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आंदोलनामुळे खासगी रुग्णालयांमधील बाह्यरुग्ण विभाग (ओपीडी), नियमित तपासण्या आणि नियोजित वैद्यकीय सेवा काही काळासाठी बंद राहणार आहेत. मात्र, रुग्णांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने आपत्कालीन सेवा, अतिदक्षता विभाग (आयसीयू), प्रसूती आणि अत्यावश्यक उपचार सुरू ठेवण्यात येणार आहेत.

डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांवरील वाढत्या हल्ल्यांच्या घटनांबाबत चिंता व्यक्त करत आयएमएने हा निर्णय घेतला आहे. रुग्णालयांमध्ये सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित वातावरण मिळणे आवश्यक असून, अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.



रुग्णालयांमध्ये सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करणे, आरोग्य कर्मचाऱ्यांवरील हल्ल्यांमध्ये कठोर कायदेशीर कारवाई करणे आणि अशा प्रकरणांचा जलद तपास करून दोषींना शिक्षा मिळवून देणे, या प्रमुख मागण्या आयएमएने केल्या आहेत. सरकारने याबाबत तातडीने उपाययोजना न केल्यास आंदोलनाची व्याप्ती वाढवण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे.


काय आहे प्रकरण? - डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर महापालिका रुग्णालयात उपचाराच्या कारणावरून झालेल्या वादानंतर डॉक्टर, परिचारिका आणि इतर कर्मचाऱ्यांवर हल्ला झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. एका रुग्णाच्या उपचारासंदर्भातील वादातून ही घटना घडल्याचं सांगितलं जात आहे. या घटनेचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाल्यानंतर वैद्यकीय क्षेत्रातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या.



रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आल्यानंतर डॉक्टर संघटनांनी निषेध नोंदवला. पोलिसांनी या प्रकरणात गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. या घटनेच्या निषेधार्थ आता आयएमए महाराष्ट्रने राज्यव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली असून, 20 जुलै रोजी 24 तास नियमित आरोग्यसेवा बंद ठेवण्यात येणार आहे.

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TAGGED:

IMA MAHARASHTRA
डॉक्टरांवरील हल्ल्याचा निषेध
इंडियन मेडिकल असोसिएशन महाराष्ट्र
आरोग्यसेवा बंद
HEALTHCARE SHUTDOWN

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