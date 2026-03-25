ETV Bharat / state

कोल्हापूर जिल्ह्यात बेकायदेशीर गर्भनिदान रॅकेटचा पर्दाफाश; लाखोंची रोकड जप्त, डॉक्टर आणि एजंटला अटक

कारवाईत लाखो रुपयांची रोख रक्कम, टोयोटा फॉर्च्युनर गाडी आणि इतर मौल्यवान मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय. मुरगूड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 25, 2026 at 11:19 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोल्हापूर- कोल्हापूर जिल्ह्यातील बिद्री येथील श्रद्धा हॉस्पिटलमध्ये बेकायदेशीर गर्भलिंग चाचण्या आणि स्त्रीभ्रूणहत्या करणाऱ्या रॅकेटचा पोलिसांनी पर्दाफाश केलाय. इस्पूर्ली पोलीस ठाण्याच्या सहाय्यक पोलीस निरीक्षक क्रांती पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने सोमवारी रात्री छापा टाकून डॉ. युवराज विठ्ठल पाटील (वय 45, रा. सोनाळी, ता. कागल) आणि एजंट संभाजी वसंत शिंदे (वय 45, रा. बोरवडे, ता. कागल) यांना ताब्यात घेतले. या कारवाईत लाखो रुपयांची रोख रक्कम, टोयोटा फॉर्च्युनर गाडी आणि इतर मौल्यवान मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय. मुरगूड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

गोपनीय माहितीवर सापळा रचून कारवाई : कोल्हापूर जिल्हा पोलीस अधीक्षक योगेश कुमार यांच्याकडे बेकायदेशीर गर्भलिंग तपासण्या आणि स्त्रीभ्रूणहत्या करण्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याने सहाय्यक पोलीस निरीक्षक क्रांती पाटील यांना तपासाचे आदेश दिले होते. गोपनीय बातमीदाराकडून बिद्रीतील श्रद्धा हॉस्पिटलमध्ये अशी कारवाई सुरू असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर सापळा रचण्यात आला. चार महिन्यांच्या गरोदर महिलेला बनावट गिऱ्हाईक म्हणून पाठवून माहितीची खात्री करण्यात आली. एजंट शिंदे याने डॉ. पाटील यांच्या नावाने 22 हजार रुपयांची मागणी केली असता शासकीय पंचांसमोर चाचणी घेतली गेली. स्थानिक गुन्हे शोधपथक आणि इस्पूर्ली पोलिसांनी संयुक्त कारवाई केलीय.

लाखो रुपयांचा मुद्देमाल जप्त : छाप्यात पांढऱ्या रंगाची पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन, गर्भपाताच्या गोळ्यांचे दोन पाकिटे, जेल बॉटल, डॉ. उत्तमकुमार बळवंत सरदेसाई यांचे नोंदणी प्रमाणपत्र आणि महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलचे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, दोन सॅमसंग टॅब, ओपीडी आणि बिल रजिस्टर, तीन मोबाईल हँडसेट, 12 लाख 30 हजार रुपये रोख रक्कम आणि टोयोटा फॉर्च्युनर गाडी जप्त करण्यात आली. या रॅकेटद्वारे अनेक गरोदर महिलांचे गर्भनिदान चाचण्या करून स्त्रीभ्रूणहत्या करण्यात येत असल्याचे समोर आले आहे.

यापूर्वीही गुन्हे झालेत दाखल : डॉ. युवराज पाटील यांच्याविरुद्ध राधानगरी पोलीस ठाण्यात एक आणि भुदरगड पोलीस ठाण्यात एक असे दोन गुन्हे दाखल असून, कागल प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी कोर्टात खासगी तक्रारही प्रलंबित आहे. एजंट शिंदेला पूर्वी असे गुन्हे असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. डॉ. सरदेसाई यांचीही चौकशी होणार असून, रॅकेटचा पूर्ण तपास सुरू आहे. "पोलीस अधीक्षक योगेश कुमार यांनी अशा गुन्ह्यांना प्राधान्याने पायाभूत ठेचण्याचे निर्देश दिले आहेत. डॉ. युवराज पाटील यांच्यावरील सर्व गुन्ह्यांची माहिती घेऊन त्यांच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई देखील करत आहोत," असे स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक सुशांत चव्हाण यांनी सांगितलंय. दरम्यान, या प्रकरणाने कोल्हापूर जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्था आणि कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या डॉक्टरांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. पोलीस कारवाईमुळे स्थानिक रहिवासीयांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे.

TAGGED:

POLICE ACTION
FETAL GENDER DETECTION CASE
KOLHAPUR CRIME
कोल्हापुरात बेकायदा गर्भनिदान रॅकेट
ILLEGAL SEX DETERMINATION RACKET

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.