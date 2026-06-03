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दौंड तालुक्यात बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान करणारं रॅकेट; मोठ्या प्रमाणावर गर्भपात केल्याचं तपासात निष्पन्न

दौंडमधील केडगाव इथं पोर्टेबल मशीनद्वारे करणारं बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान रॅकेट उघडकीस आलं. या प्रकरणी एका बोगस डॉक्टरसह तीन डॉक्टरांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

ILLEGAL SEX DETERMINATION RACKET
यवत पोलीस स्टेशन (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 3, 2026 at 8:11 PM IST

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Updated : June 3, 2026 at 8:45 PM IST

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दौंड (पुणे) : दौंड तालुक्यातील केडगाव इथं गर्भलिंग निदान केल्याचा प्रकार उघड झालाय. याप्रकरणी आतापर्यंत पाच जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये तीन डॉक्टरांचा देखील समावेश आहे. यामधील आण्णासाहेब गिरी हा बोगस डॉक्टर गर्भलिंग निदान पोर्टेबल मशीनच्या सहाय्यानं करत असल्याचं समोर आलं आहे. या रॅकेटनं मोठ्या प्रमाणावर गर्भपात केल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे.

असा उघड झाला प्रकार : दौंड तालुक्यातील केडगाव इथं बेकायदेशीररित्या गर्भलिंग निदान केल्याबाबतचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. त्यानंतर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी केडगाव येथील आण्णासाहेब गिरी या बोगस डॉक्टरवर गुन्हा दाखल केला होता. याप्रकरणी बोगस डॉक्टर आण्णासाहेब गिरीला 20 मेला यवत पोलिसांनी अटक केली. तपास केल्यानंतर वाघोली येथून आण्णासाहेब गिरीचा साथीदार डॉ. अतुल जाधव याला देखील अटक केली आहे. आण्णासाहेब गिरी हा गर्भलिंगनिदान केल्यानंतर संबंधित महिलेला गर्भपात करण्यासाठी डॉक्टर अतुल जाधव यांच्याकडं पाठवत असल्याचं पोलीस तपासात समोर आलं आहे.

फरार आरोपींचा तपास सुरू : गर्भलिंगनिदान करण्यासाठी 35 ते 50 हजार रुपये घेतल्याचीही माहिती समोर येत आहे. तर गर्भपात करण्यासाठी एक लाख रुपये घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. आता डॉ. अतुल जाधव आणि आण्णासाहेब गिरी यांच्या चौकशीतून बेकायदेशीर सोनोग्राफी मशीन पुरवणारा आरोपी नरेंद्र ठाकरे याच्यासह उरुळी कांचन येथील डॉ. सुंदरम कदम आणि भोर तालुक्यातील डॉ. मंदार माळी यांची नावं समोर आली आहेत. हे दोघंही फरार असून पोलीस त्यांचा शोध घेत आहेत.

प्रतिक्रिया देताना पोलीस निरीक्षक नारायण देशमुख (ETV Bharat Reporter)

गर्भलिंग निदान प्रकरणात अनेक नावं समोर येण्याची शक्यता : गर्भलिंग निदान आणि गर्भपात रॅकेट पुणे आणि अहिल्यानगर या जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर पसरल्याची चर्चा सुरू आहे. या रॅकेटमध्ये आणखीही काहीजण समाविष्ट आहेत. हा प्रकार अनेक दिवसांपासून सुरू होता. मात्र, यावर अद्यापपर्यंत कारवाई करण्यात आलेली नाही. यावर नागरिकांकडून अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. आण्णासाहेब गिरी यांच्या संपर्कात अनेक नामांकित डॉक्टर असल्याची माहिती समोर येत आहे. गर्भलिंग निदान आणि गर्भपाताबाबत काही कागदपत्रं देखील यवत पोलिसांना मिळाली आहेत. या कागदपत्राच्या तपासातून अनेक नावं समोर येण्याची शक्यता असल्याची चर्चा दबक्या आवाजामध्ये सुरू आहे.

रॅकेटनं किती गर्भपात केले? याचा तपास सुरू : "गर्भलिंग निदान आणि गर्भपात प्रकरणात यवत पोलिसांचा तपास सुरू आहे. याप्रकरणी आतापर्यंत पाच जणांवर गुन्हा दाखल झाला असून आण्णासाहेब गिरी यांच्या संपर्कात आणखी कोण डॉक्टर होते? याबाबत तपास सुरू आहे. तसंच या रॅकेटनं आतापर्यंत नेमके किती गर्भपात केले आहेत. याबाबत तपास सुरू आहे, अशी माहिती यवत पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक नारायण देशमुख यांनी दिली.

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Last Updated : June 3, 2026 at 8:45 PM IST

TAGGED:

गर्भलिंग निदान
ILLEGAL SEX DETERMINATION RACKET
आण्णासाहेब गिरी
ILLEGAL ABORTION DAUND
ILLEGAL SEX DETERMINATION RACKET

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