गोव्यातील अवैध मद्यसाठ्यावर दौंडमध्ये कारवाई; 2 कोटींचा मुद्देमाल जप्त, दोघांना अटक
गोवा राज्यात अवैधरित्या तयार करण्यात आलेले विदेशी मद्य महाराष्ट्रात विक्रीसाठी आणले जात असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
Published : November 7, 2026 at 5:29 PM IST|
Updated : November 7, 2026 at 6:05 PM IST
पुणे : गोवा राज्यात अवैधरित्या तयार करण्यात आलेले विदेशी मद्य महाराष्ट्रात विक्रीसाठी चोरट्या मार्गानं आणलं जात असताना राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या मुंबई भरारी पथकाने दौंड तालुक्यात मोठी कारवाई केली. बोरीपारधी गावच्या हद्दीत केडगाव चौफुला-न्हावरा रस्त्यालगत कन्हैया मिल्क पार्लरशेजारी ही कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत 2 कोटी 4 लाख 18 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून, दोन आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.
या कारवाईत विदेशी मद्याचे तब्बल 1 हजार 640 बॉक्स आणि मद्य वाहतुकीसाठी वापरण्यात आलेला 10 चाकी कंटेनर जप्त करण्यात आला. या प्रकरणी दोन आरोपींना अटक करण्यात आली असून, मद्याचा पुरवठा आणि वितरण करणारे अन्य आरोपी फरार आहेत. या प्रकरणाचा पुढील तपास राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे दुय्यम निरीक्षक शहाजी गायकवाड करीत आहेत.
गोव्यातील अवैध मद्याची महाराष्ट्रात तस्करी :
गोवा राज्यात अवैधरित्या तयार करण्यात आलेले विदेशी मद्य महाराष्ट्रात विक्रीसाठी आणले जात असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या मुंबई भरारी पथकाने दौंड तालुक्यातील बोरीपारधी परिसरात कारवाई करत 2 कोटी 4 लाख 18 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. यामध्ये विदेशी मद्याचे 1 हजार 640 बॉक्स आणि मद्य वाहतुकीसाठी वापरण्यात आलेला दहा चाकी कंटेनर जप्त करण्यात आला. या प्रकरणी दोन आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या भरारी पथकाला 6 नोव्हेंबर रोजी गोपनीय माहिती मिळाली होती. त्यानुसार बोरीपारधी परिसरात पाळत ठेवण्यात आली. यावेळी अशोक लेलँड कंपनीच्या दहा चाकी कंटेनरमधून (क्रमांक NL-01-AE-9014) गोव्यात तयार केलेले विदेशी मद्य वाहून नेले जात असल्याचे आढळले. पथकाने कंटेनरची तपासणी केली असता त्यामध्ये विदेशी मद्याचे 1 हजार 640 बॉक्स आढळून आले.
या प्रकरणी राशिद साबीर खान आणि मुदस्सिर मुजफ्फर अली खान या दोघांना ताब्यात घेण्यात आले. त्यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा 1949 मधील तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
जप्त करण्यात आलेला मद्यसाठा गोव्यातील अवैध निर्मिती करणाऱ्या कंपनीत तयार करण्यात आला असून, महाराष्ट्रात विक्री करण्याच्या उद्देशाने आणण्यात येत होता. या प्रकरणामागे आंतरराज्यीय टोळी कार्यरत असल्याचा संशय असून, मद्याचा पुरवठा आणि वितरण करणाऱ्या फरार आरोपींचा शोध सुरू आहे.
ही कारवाई राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त डॉ. राजेश देशमुख यांच्या आदेशानुसार, सहआयुक्त प्रसाद सुर्वे, उपअधीक्षक रविंद्र उगले तसेच निरीक्षक रियाज खान आणि विजयकुमार थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. कारवाईत फिर्यादी महेश रमेश कोकणे आणि जवान चंदन पंडित सहभागी होते. गुन्ह्याचा पुढील तपास दुय्यम निरीक्षक एस. आर. गायकवाड करीत आहेत.