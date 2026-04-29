बेकायदा फेरीवाल्यांनी मुंबईकरांचं जगणं मुश्कील केलंय, मुंबई पोलिसांना कारवाईचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश
फेरीवाल्यांवर कारवाईचे अधिकार दिलेले असूनही पोलीस ती करत नाहीत, पोलीस त्यांची जबाबदारी टाळू शकत नाहीत. महापालिकेनंही आपलं कर्तव्य ओळखण्याचा हायकोर्टाकडून सल्ला देण्यात आल्यात.
Published : April 29, 2026 at 10:07 AM IST
मुंबई : फेरीवाल्यांमुळे मुंबईकरांचं जगण सध्या असहाय्य झालंय. तुम्हाला तुमचेच कायदे आणि अधिकार माहीत नाहीत, याची राज्य सरकारला लाज वाटली पाहिजे, या शब्दांत मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं प्रशासनाला खडे बोल सुनावलेत. मुंबईसह राज्यातील अवैध फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत. कायद्यात तशी खास तरतूद करण्यात आलीय. तरीही तुम्ही म्हणता आम्ही हतबल आहोत?, या शब्दांत हायकोर्टानं या मुद्द्यावर प्रशासनानं मांडलेल्या भूमिकेवर सवाल उपस्थित केलेत.
विरारपासून चर्चगेटपर्यंतच्या स्टेशनबाहेर फेरीवाल्यांचा विळखा - मुंबईत विरारपासून चर्चगेटपर्यंत स्थानकांबाहेर निवासी सोसायट्यांच्या परिसरात सर्वत्र फेरीवाले बसलेले दिसून येतात. सर्व सामान्य माणूस या समस्येला कंटाळून गेलाय, उच्चभ्रू सोसायट्या आणि ठाराविक विभागातील तक्रारींची तुम्ही दखल घेता का?, असा सवालही यावेळी हायकोर्टानं उपस्थित केलाय. महापालिकेने अवैध फेरीवाल्यांवर कारवाई केल्यानंतर तिथून पुढे पोलिसांचं काम सुरू होतं. अशा फेरीवाल्यांना पुन्हा त्या जागेवर बसू न देणं ही पोलिसांचीच जबाबदारी आहे. ही जबाबदारी पोलिसांना टाळता येणार नाही. त्यामुळे अवैध फेरीवाल्यांवर कशा प्रकारे कारवाई केली जाईल? याचा तपशील पुढील आठवड्यात सादर करा, असे स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिलेत. मुंबईत सध्या लाखो अवैध फेरीवाले आहेत, पण कारवाई मात्र केवळ काही हजार जणांवरच झालीय. अवैध फेरीवाल्यांची सर्व माहिती पोलिसांना द्या, असे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिलेत. तसेच अवैध फेरीवाल्यांवर कारवाईसाठी महापालिकेकडे पुरेसे अधिकारी नाहीत, पालिकेची ही भूमिकाही अयोग्य आहे, असं मत या सुनावणीत न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल काथा यांच्या खंडपीठानं व्यक्त केलं.
फेरीवाल्यांवरील कारवाईवरून पालिका आणि पोलिसांचे आरोप-प्रत्यारोप - मुंबईतील अनधिकृत फेरीवाल्यांवर पालिका प्रशासन नियमितपणे कारवाई करत असतं. मात्र कारवाईच्या काही तासांतच फेरीवाले बिनदिक्कतपणे पुन्हा त्याच जागी येऊन बसतात. अशा फेरीवाल्यांना रोखण्याची जबाबदारी पोलिसांची आहे, असा दावा पालिकेच्या वतीनं हायकोर्टात करण्यात आलाय. त्याला उत्तर देताना फेरीवाल्यांवर पोलीसही नियमित कारवाई करीत असतात. पण या कारवाईत पालिकेचाही एक अधिकारी सोबत असावा, असा युक्तिवाद मुख्य सरकारी वकिलांनी कोर्टात केलाय. या युक्तिवादावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत हायकोर्टानं दोघांनाही धारेवर धरलं. अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यासाठी पालिका आणि पोलीस एकमेकांकडे बोट दाखवत आहेत. तुमच्या याच भूमिकेमुळे फेरीवाल्यांचं फावतं आणि ते सर्वत्र आपले हातपाय पसरून बसलेत. कारवाईच्या नावानं प्रशासनाचीच अशा प्रकारे बोंब असेल तर सामान्य माणसानं काय करायंचं?, कुठे दाद मागायची?, असा सवाल हायकोर्टानं विचारलाय.
हायकोर्टाचे पालिका आणि पोलिसांना खडे बोल - महापालिकेनं कारवाई केल्यानंतर फेरीवाले पुन्हा त्या जागेवर परत येणार नाहीत, याची काळजी घेण्याची जबाबदारी पोलिसांची आहे. कारवाईत पालिका अधिकाऱ्यांना पुरेसा पोलीस बंदोबस्त मिळायलाच हवा, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं यापूर्वीच दिलेले आहेत. मात्र या आदेशाची अंमलबजावणी जर पोलीस करतच नसतील तर काय उपयोग?, या शब्दांत हायकोर्टानं राज्य सरकारला फटकारलं. पोलीस नेहमी सगळीकडे गस्त घालत असतात, मात्र पोलिसांनी गस्त घातल्यानंतरही फेरीवाल्यांचा विळखा काही कमी होत नाही. काही ठिकाणी तर पोलीस ठाण्याच्या समोरच फेरीवाले बसलेले दिसतात, जर असं चित्र असेल तर पोलीस गस्त कशासाठी आणि कुठे घालतात? असा सवालही यावेळी हायकोर्टानं उपस्थित केला.
काय आहे याचिका? - गोरेगाव पश्चिम येथील स्टेशन परिसरात बेकायदेशीर फेरीवाल्यांच्या उपद्रवाप्रकरणी गोरेगाव मर्चंट्स असोसिएशननं हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. इथल्या अवैध फेरीवाल्यांनी परिसरातील सर्व सार्वजनिक जागांवर अतिक्रमण करून लोकांना चालायला जागाही ठेवलेली नाही. नागरिकांना दररोज होणाऱ्या या त्रासाकडे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधलं असून, गोरेगाव रेल्वे स्थानकाबाहेर आणि लगतच्या आरे रोड जंक्शनच्या रस्त्यावर फेरीवाल्यांच्या सुळसुळाटाबाबत वारंवार पोलिसांत तक्रारी करूनही कारवाई केली जात नसल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आलाय. पालिका आणि गस्तीवर असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांकडे अनेकदा तक्रारी करूनही ते यांच्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई करत नाहीत. गेल्या दोन दशकांपासून ही परिस्थिती वाढत जाऊन सध्या तिच्या सर्वोच्च पातळीवर आहे. बेकायदेशीर फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यासाठी बीएमसीची व्हॅन येण्यापूर्वीच कोणीतरी फेरीवाल्यांना पूर्वकल्पना देतं. इतकंच काय या फेरीवाल्यांनी लोकांवर हल्ले केल्याच्याही घटना इथं घडल्यात. काही दिवसांपूर्वीच एका वृद्ध व्यक्तीला फेरीवाल्यांनी मिळून बेदम मारहाण केल्याचं समजताच त्यावर नाराजी व्यक्त करत हायकोर्टानं राज्य सरकार आणि पालिकेला मंगळवारी चांगलंच धारेवर धरलं.
