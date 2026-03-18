नाशिकमध्ये गॅस सिलेंडर्सचा काळाबाजार, 25 लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त, सात जणांना अटक
नाशिक जिल्ह्यात घरगुती गॅस सिलेंडरच्या काळाबाजाराला आळा घालण्यासाठी पुरवठा विभागानं तपासणी मोहीम सुरू केली आहे.
Published : March 18, 2026 at 9:57 AM IST
नाशिक : येथे गॅस सिलेंडरच्या काळाबाजाराचा मोठा प्रकार उघडकीस आला आहे. जिल्हा पुरवठा विभागाने कारवाई करत सुमारे 25 लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. या प्रकरणी सातपूर पोलीस ठाण्यात सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे.
नाशिक शहरात गॅस टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर सिलेंडरचा काळाबाजार सुरू असल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी रमेश गायकवाड यांना मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे त्यांच्या पथकाने सातपूर पोलिसांच्या मदतीने 15 मार्च रोजी रात्री उशिरा सातपूर रोडवरील नाईस संकुल परिसरात छापा टाकला.
25 लाखांचा मुद्देमाल जप्त : या कारवाईदरम्यान एका ट्रकमधून मोठ्या प्रमाणावर सिलेंडरची अवैध वाहतूक सुरू असल्याचं आढळलं. तपासणीत 158 भरलेले आणि 289 रिकामे असे एकूण 447 गॅस सिलेंडर जप्त करण्यात आले. याशिवाय दोन छोटे टेम्पो आणि एक मोठा ट्रकही ताब्यात घेण्यात आला. जप्त करण्यात आलेल्या मुद्देमालाची एकूण किंमत सुमारे 25 लाख रुपये असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. या प्रकरणी सातपूर पोलिसांनी जीवनावश्यक वस्तूंच्या काळाबाजारासंदर्भातील कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास सुरू आहे.
पुरवठा विभागाची तपासणी मोहीम सुरू : नाशिक जिल्ह्यात घरगुती गॅस सिलेंडरच्या काळाबाजाराला आळा घालण्यासाठी पुरवठा विभागानं तपासणी मोहीम सुरू केली आहे. गॅस वितरक आणि हॉटेल्सची तपासणी केली जात असून, ग्राहकांना बुकिंगनंतर 2 ते 3 दिवसांत सिलेंडर उपलब्ध करून देण्याचं नियोजन करण्यात आलं आहे. तसेच नागरिकांनी एजन्सींवर अनावश्यक गर्दी करू नये, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनानं केलं आहे.
'आम्ही काळाबाजार करत नव्हतो' : दरम्यान, संबंधित प्रकरणात गॅस वितरकानं आपली भूमिका स्पष्ट करत काळाबाजाराच्या आरोपांचे खंडन केलं आहे. विल्होळी येथील गोडाऊनमधून वाघी परिसरासाठी गाड्या भरत असताना पुरवठा विभाग आणि सातपूर पोलिसांनी संशयावरून छापा टाकला, मात्र आम्ही काळाबाजार करत नव्हतो, असे वितरकानं सांगितलं.
सात जणांना अटक: या प्रकरणी जिल्हा पुरवठा कार्यालयाचे सप्लाय इन्स्पेक्टर प्रशांत सूर्यवंशी यांच्या फिर्यादीवरून सातपूर पोलिसांनी कारवाई केली. छाप्यात 168 भरलेले घरगुती सिलेंडर, 300 रिकामे सिलेंडर आणि सात वाहनं जप्त करण्यात आली.
घटनास्थळी घरगुती गॅस सिलेंडर एका वाहनातून दुसऱ्या वाहनात भरण्याचा प्रकार सुरू असल्याचं आढळून आलं. हा प्रकार काळाबाजारासाठी असल्याचा संशय व्यक्त करत पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणी सात जणांना अटक करण्यात आली असून, अशी माहिती सातपूर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक प्रकाश अहिरे यांनी दिली.