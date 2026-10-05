महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत अवैध मासेमारी; कर्नाटकची 'श्री माता' नौका देवगड मत्स्य विभागाच्या ताब्यात
कर्नाटक राज्याच्या जलक्षेत्रात मासेमारी करण्याचा परवाना असलेली ‘श्री माता’ ही नौका महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत आढळून आली. महाराष्ट्रात अनधिकृतपणे नौका मासेमारी करत असल्याचं निदर्शनास आलं.
Published : October 5, 2026 at 3:28 PM IST
सिंधुदुर्ग - महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत अनधिकृतपणे मासेमारी करणाऱ्या कर्नाटक राज्यातील ‘श्री माता’ या नौकेवर देवगड मत्स्य व्यवसाय विभागाने धडक कारवाई केली. रविवारी पहाटे साडेचारच्या सुमारास देवगड समुद्रक्षेत्रात सुमारे 16 ते 17 वाव खोल पाण्यात ही कारवाई करण्यात आली. नौका ताब्यात घेऊन सुरक्षितपणे देवगड बंदरात आणण्यात आली आहे.
देवगड मत्स्य व्यवसाय विभागाचे पथक परवाना अधिकारी किरण वाघमारे यांच्या नेतृत्वाखाली समुद्रात नियमित गस्त घालत होते. यावेळी कर्नाटक राज्याच्या जलक्षेत्रात मासेमारी करण्याचा परवाना असलेली ‘श्री माता’ ही नौका महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत आढळून आली. तपासणी केली असता नौका महाराष्ट्राच्या जलक्षेत्रात अनधिकृतपणे गिलनेट पद्धतीने मासेमारी करत असल्याचं निदर्शनास आलं. या नौकेचा नोंदणी क्रमांक आयएनडी-केए-02-एमएम-2803 असून, तिची मालकी कर्नाटकातील मल्लपी, उडुपी येथील श्रीमती हर्षिनी शशिधर बी. कुंडेर यांच्याकडे असल्याची माहिती विभागाने दिली आहे. नौकेवर तांडेलसह एकूण 10 खलाशी होते.
कारवाईनंतर मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या पथकाने नौका ताब्यात घेत ती सुरक्षितपणे देवगड बंदरात आणली. नौकेवर आढळून आलेल्या मासळीची लिलाव प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल सिंधुदुर्ग मत्स्य व्यवसाय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त यांच्या न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहे. सुनावणीनंतर नौकेच्या मालकावर संबंधित कायद्यांतर्गत पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम 1981 तसेच सुधारणा अधिनियम 2021 मधील तरतुदींनुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे. सहाय्यक आयुक्त सागर कुवेसकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली परवाना अधिकारी किरण वाघमारे यांनी सागरी सुरक्षा पर्यवेक्षक व रक्षकांच्या सहकार्याने ही कारवाई यशस्वी केली.
देवगड समुद्रक्षेत्रात अवैध मासेमारीविरोधात चालू मासेमारी हंगामातील ही चौथी कारवाई असल्याचं मत्स्य व्यवसाय विभागाकडून सांगण्यात आलं. परप्रांतीय नौका महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत येऊन अनधिकृतपणे मासेमारी करत असल्याच्या तक्रारी स्थानिक मच्छीमारांकडून सातत्याने करण्यात येत होत्या. विशेषतः गिलनेट पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या स्थानिक मच्छीमारांच्या जाळ्यांचं नुकसान होणं, मासेमारीसाठी आवश्यक जागा उपलब्ध न होणं आणि समुद्रातील जाळी उठवण्यास भाग पाडले जाणे, अशा समस्या स्थानिक मच्छीमारांनी विभागाच्या निदर्शनास आणून दिल्या होत्या.
स्थानिक मच्छीमारांना दिलासा - कर्नाटकातील परप्रांतीय नौकेवर करण्यात आलेल्या या कारवाईमुळे स्थानिक मच्छीमारांमध्ये समाधानाचं वातावरण आहे. महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत अनधिकृतपणे होणाऱ्या मासेमारीला आळा घालण्यासाठी मत्स्य व्यवसाय विभागानं गस्त अधिक प्रभावी करण्याची मागणीही स्थानिकांकडून होत आहे.
राज्याचे मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नीतेश राणे यांच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीतील अवैध मासेमारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विभागाकडून नियमित गस्त आणि तपासणी सुरू आहे. भविष्यातही परप्रांतीय अथवा स्थानिक नौकांकडून नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती परवाना अधिकारी किरण वाघमारे यांनी दिली.
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