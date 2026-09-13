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वसई-विरार महापालिकेचे माजी वास्तुरचनाकार वायएस रेड्डी यांना अखेर हायकोर्टाकडून जामीन मंजूर

लाचखोरीच्या प्रकरणात 2025 पासून तुरुंगात असलेल्या मनपाचे माजी अधिकारी वाय. एस. रेड्डी यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं शनिवारी जामीन मंजूर केला आहे.

Bombay high court
संग्रहित-डावीकडून मुंबई उच्च न्यायालय, उजवीकडे वायएस रेड्डी (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 13, 2026 at 7:20 AM IST

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मुंबई : वसई विरार महापालिकेतील माजी नगररचनाकार वाय.एस. रेड्डी यांना अखेर मुंबई उच्च न्यायालयानं जामीन मंजूर केलाय. जुलै 2025 मध्ये मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीनं त्यांना अटक केली होती. तेव्हापासून ते कारागृहातच होते. अटकेपूर्वी ईडीकडनं महाराष्ट्र आणि तेलंगणा येथील त्यांच्या घरांवर छापेमारी करून हिरे, दागिने, रोकड अशी कोट्यावधींची बेहिशेबी संपत्ती जप्त करण्यात आली होती. मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीेएमएलए कोर्टानं जामीन फेटाळल्याच्या निर्णयाला रेड्डी यांनी हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं.

कोण आहेत वाय.एस. रेड्डी - वसई-विरार महापालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी सक्तवसुली संचनालयानं जुलै 2025 मध्ये 16 ठिकाणी धाडी टाकल्या. यात 12.71 कोटींचे म्युचअल फंड आणि 26 लाख रूपयांची रोकड हस्तगत करण्यात आली. याशिवाय अनेक कागदपत्रही ईडीनं ताब्यात घेतली होती. यात प्रामुख्यानं वसई विरार महापालिकेचे वास्तुरचनाकार वाय. एस. रेड्डी यांचा समावेश होता. रेड्डी यांच्या वसई आणि हैदराबाद येथील निवासस्थानावर टाकलेल्या छाप्यात 8.6 कोटींची रोकड, 23.25 कोटींचं सोन आणि हिरेजडीत दागिने जप्त करण्यात आले होते. तर अनेक कागदपत्रही ईडीनं ताब्यात घेतली होती.

13 ऑगस्ट 2025 रोजी ईडीनं रेड्डी यांना अटक केली होती. त्यांच्या चौकशीतून समोर आलेल्या माहितीतूनच ईडीनं ही कारवाई वाढवत यात थेट पालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनाही अटक केली होती. अनिलकुमार पवार हे जानेवारी 2022 पासून वसई विरार महापालिकेचे आयुक्त आणि नंतर प्रशासक म्हणून पदावर कार्यरत होते. त्यांची एसआरए, मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून ठाण्यात बदली झाली होती. मात्र, हा पदभार स्वीकारण्यापर्वीच त्यांना ईडीनं ताब्यात घेतलं होतं. आयुक्त अनिल पवार यांनी ही बेकायदा बांधकाम नियमित करण्यासाठी नियुक्तीपासून 20 ते 25 रूपये प्रति चौ. फूट तर वास्तूरचनाकार वाय.एस. रेड्डी यांनी स्वत:करता 10 रूपये प्रति चौ.फूट इतका भाव पदभार स्वीकारल्यापासून ठरवला होता, अशी माहिती याप्रकरणी आजवर केलेल्या तपासातून मिळाल्याचा खुलासा ईडीनं जाहीर केलाय.

ईडीच्या कारवाईला बेकायदेशीर बांधकामांची पार्श्वभूमी - वसई-विरार महानगरपालिकेच्या नालासोपारा पूर्वेकडील डंपिंग ग्राऊंडकरता राखीव जागेवर साल 2009 पासून हळूहळू करत उभारलेल्या अनधिकृत 41 इमारती जमीनदोस्त करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं 8 जुलै 2024 रोजी दिले होते. या निकालाला रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिलेलं आव्हान फेटाळण्यात आल्यानंतर पालिका प्रशासनानं जानेवारी 2025 मध्ये हातोडा चालवायला सुरूवात केली. इथं सलग 24 दिवस कारवाई करत या इमारती 20 फेब्रुवारी रोजी जमीनदोस्त केल्या होत्या. नालासोपाऱ्यातील या 41 अनधिकृत इमारती जमीनदोस्त केल्यानंतर सक्तवसुली संचलनालयानं (ईडी) या संपूर्ण घोटाळ्याची चौकशी सुरू केली. महापालिकेतील भ्रष्टाचाराबाबत मीरा-भाईंदर पोलिसांत विविध विकासक आणि स्थानिक नेत्यांविरोधात दाखल एफआयआरवर ईडीनं आपला ईसीआयआर दाखल केलाय. मे 2025 महिन्यापासूनच ईडीच्या कारवाईचं सत्र सुरू करत महापालिकेचे निलंबित नगररचना उपसंचालक रेड्डी यांच्यासह बडे व्यावसायिक, सनदी लेखापाल, वास्तुविषारद यांच्यासह थेट पालिका आयुक्तांनाही अटक केली होती. एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्यानं लाच स्वीकारणं म्हणजे त्या गुन्ह्यात थेट सहभागी होणं आहे. त्यामुळे प्रथम दर्शनी सक्तवसुली संचलनालयाची कारवाई बेकायदेशीर म्हणता येणार नाही. असं निरीक्षण नोंदवत हायकोर्टानं रेड्डी यांची ईडीविरोधातील याचिका मार्च 2026 मध्ये फेटाळून लावली होती.

TAGGED:

वाय एस रेड्डी लाच प्रकरण
ILLEGAL CONSTRUCTION THANE
ED ACTION IN VASAI BRIBE CASE
वसई विरार महापालिका अनधिकृत बांधकाम
BOMBAY HIGH COURT NEWS

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