वंशाला दिवाच हवा मानसिकतेने गाठला कळस, माजी सिव्हिल सर्जनकडून 250 हून अधिक गर्भपाताने खळबळ
कोल्हापुरात गर्भलिंग निदान, बेकायदेशीर गर्भपात रॅकेटचा पर्दाफाश झाला आहे. आतापर्यंत या प्रकरणात माजी सिव्हिल सर्जनसह पाच जणांना अटक करण्यात आली आहे.
Published : August 3, 2026 at 8:50 PM IST
कोल्हापूर : देशात एकीकडं 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ'च्या घोषणा दिल्या जात असताना, दुसरीकडं स्त्रीभ्रूणहत्येचं प्रमाण वाढत असल्याचं धक्कादायक वास्तव समोर आलं आहे. कोल्हापुरातील माजी सिव्हिल सर्जन डॉ. चंद्रकांत गायकवाड (Chandrakant Gaikwad) याने गर्भलिंग निदान आणि बेकायदेशीर गर्भपाताच्या माध्यमातून जिल्हा तसंच जिल्ह्याबाहेरील सुमारे 250 हून अधिक गर्भांचा बळी घेतल्याची धक्कादायक माहिती तपासातून समोर आली आहे. पोलीस निरीक्षक रवींद्र कळमकर यांनी ही माहिती दिली.
गर्भलिंग निदान करून केला गर्भपात : 'वंशाला दिवा हवा' या विकृत मानसिकतेतून जिल्हा आणि जिल्ह्याबाहेर एजंटांचे जाळे उभे करून इच्छुक दाम्पत्यांना जाळ्यात ओढलं जात होतं. त्यानंतर गर्भलिंग निदान करून गर्भपात करण्यात येत असल्याचा प्रकार करवीर पोलिसांनी उघडकीस आणला आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत पाच जणांना अटक करण्यात आली असून, या रॅकेटचा मुख्य सूत्रधार असलेल्या बोगस डॉक्टर स्वप्निल पाटील आणि त्याच्या सहकाऱ्यांचा पोलीस शोध घेत आहेत.
खासगी लॉजमध्ये गर्भलिंग निदान : कदमवाडी येथील भीमनगर हाऊसिंग सोसायटीतील माजी सिव्हिल सर्जन डॉ. चंद्रकांत गायकवाड यांच्या खासगी रुग्णालयावर करवीर पोलिसांनी छापा टाकून गर्भलिंग निदानासाठी वापरले जाणारे साहित्य जप्त केले. त्यानंतर गायकवाड याला साथीदारांसह ताब्यात घेण्यात आलं. चौकशीत या रॅकेटमधील अनेक एजंटांची नावं समोर आली. कळंबा येथील एका खासगी थ्री स्टार लॉजमध्ये गर्भलिंग निदान होत असल्याचं तपासात उघड झालं आहे. याप्रकरणी एजंट रेखा वरुटे, सागर तराळ, मनीषा कांबळे, अश्विनी शिंदे आणि मदतनीस शब्बीर हजारी यांना अटक करण्यात आली आहे. मुख्य सूत्रधार स्वप्निल पाटील याच्या शोधासाठी विशेष पथके रवाना करण्यात आल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक रवींद्र कळमकर यांनी दिली. पोलिसांच्या चौकशीत डॉ. गायकवाड यांनी सुमारे अडीचशेहून अधिक गर्भपात केल्याची कबुली दिल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणातील संबंधित दाम्पत्यांकडं अधिक तपास सुरू असून, तपासात आणखी धक्कादायक माहिती समोर येण्याची शक्यता कळमकर यांनी व्यक्त केली आहे.
गर्भलिंग निदानासाठी 30 हजार, गर्भपातासाठी 50 हजार : तपासात उघड झालेल्या माहितीनुसार, एजंटांच्या माध्यमातून इच्छुक दाम्पत्यांना डॉक्टरांपर्यंत पोहोचवलं जात होतं. गर्भलिंग निदानासाठी 30 हजार रुपये आकारले जात होते. त्यापैकी 10 हजार रुपये एजंटांना, तर 20 हजार रुपये डॉक्टरांना दिले जात होते. गर्भपातासाठी 50 हजार रुपये घेतले जात असल्याचंही तपासात स्पष्ट झालं आहे. या रॅकेटमध्ये उच्चशिक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कुटुंबांचा सहभाग असल्याचंही पोलिसांच्या तपासात समोर आलं आहे. यामुळं शाहूनगरी कोल्हापुरातील ही विकृत मानसिकता थांबणार तरी कधी? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
एजंट, संशयित डॉक्टरांवर मोक्का लावणार : एकीकडं केंद्र सरकार आणि राज्य शासनाकडून मुलींचा जन्मदर वाढावा यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र दुसरीकडं नकारात्मक विकृती पसरवण्याचं काम या साखळीतील लोक करत आहेत. या प्रकरणातील एजंट आणि डॉक्टरांवर मोक्कासारख्या कठोर कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली. तसंच राज्यभर अशा गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विशेष टास्क फोर्स स्थापन करण्यात येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
सामाजिक कार्यकर्त्यांची संतप्त प्रतिक्रिया : सामाजिक कार्यकर्त्या गीता हसुरकर यांनी सांगितलं की, माहिती-तंत्रज्ञानाच्या युगात मुलींनी प्रत्येक क्षेत्रात यश संपादन केलं असतानाही मुलगी नको, या विकृत मानसिकतेतून स्त्रीभ्रूणहत्या होत आहेत. "मुली वाचल्या तरच समाज वाचेल. या गुन्ह्यास जबाबदार असलेल्या प्रत्येकावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. राज्य सरकारने केवळ कागदी घोडे नाचवू नयेत," अशी मागणी त्यांनी केली.
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