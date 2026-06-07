दौंडमध्ये बेकायदेशीर गर्भपाताचे प्रकरण: दोन डॉक्टरांवर गुन्हा दाखल
बेकायदेशीर गर्भपात प्रकरणी केडगाव येथील डॉ. स्वाती लवंगारे आणि उरुळी कांचन येथील डॉ. तुकाराम मोटे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Published : June 7, 2026 at 7:48 PM IST
दौंड (पुणे) : दौंड तालुक्यात अवैध गर्भलिंग निदान आणि गर्भपात प्रकरणामुळे खळबळ उडालेली असतानाच आणखी एक गंभीर प्रकार समोर आला आहे. केडगाव येथील लवंगारे मॅटर्निटी अँड इन्फर्टिलिटी हॉस्पिटलमध्ये बेकायदेशीररीत्या गर्भपात केल्याप्रकरणी दोन डॉक्टरांविरोधात यवत पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
याबाबतची माहिती यवत पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक नारायण देशमुख यांनी दिली. त्यांच्या माहितीनुसार, 6 जून रोजी दुपारी सुमारे 1.45 वाजण्याच्या सुमारास केडगाव येथील लवंगारे मॅटर्निअँड इन्फर्टिलिटी हॉस्पिटलमध्ये बेकायदेशीर गर्भपाताचा प्रकार उघडकीस आला. या प्रकरणी केडगाव येथील डॉ. स्वाती लवंगारे आणि उरुळी कांचन येथील डॉ. तुकाराम मोटे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संबंधित प्रकरणाचा अधिक तपास यवत पोलीस करत आहेत.
यवत पोलिसांनी काय सांगतिलं? : यवत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डॉ. स्वाती लवंगारे या स्त्रीरोगतज्ज्ञ नसताना आणि त्यांना गर्भपात करण्याचा कायदेशीर अधिकार नसतानाही त्यांनी गर्भपाताच्या गोळ्यांचा अवैध साठा करून बेकायदेशीर गर्भपात केल्याचं तपासात निष्पन्न झालं आहे. तसेच डॉ. तुकाराम मोटे यांच्या नावानं रुग्णांना गर्भपाताच्या गोळ्या देण्यात आल्याची नोंदही आढळून आली आहे.
या प्रकरणी दौंड उपजिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. सचिन विठ्ठल गुजर यांनी यवत पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 318(2), 319(1), 125, 91, 88, 3(5) तसेच वैद्यकीय गर्भपात अधिनियम 1971 मधील कलम 5(2) व 5(अ)(2) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
यापूर्वीही घडला असाच प्रकार : दरम्यान, यापूर्वी केडगाव येथील आण्णासाहेब गिरी या बनावट डॉक्टरानं पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीनद्वारे बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान केल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. तपासादरम्यान गिरी यांच्या संपर्कात अनेक डॉक्टर असल्याचं समोर आलं असून मुलीचा गर्भ असल्याचे निदान झाल्यानंतर संबंधित महिलांना गर्भपातासाठी विविध डॉक्टरांकडे पाठविले जात असल्याची माहिती तपासात पुढे आली आहे.
या रॅकेटद्वारे मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर गर्भपात करण्यात आल्याचा संशय असून या प्रकरणात आतापर्यंत 5 जणांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये तीन डॉक्टरांचा समावेश आहे. यवत पोलिसांनी यापूर्वी गुन्हा दाखल केलेले डॉ. मंदार माळी (रा. किकवी, ता. भोर) आणि डॉ. सुंदरम कदम (रा. उरुळी कांचन) हे दोघेही सध्या फरार असून पोलिसांकडून त्यांचा शोध सुरू आहे. दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास नुकताच आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला आहे. या तपासादरम्यानच आता केडगाव येथे बेकायदेशीर गर्भपाताचे आणखी एक प्रकरण समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे.
आणखी काही डॉक्टरांची नावं समोर येण्याची शक्यता : तपासात आणखी काही डॉक्टरांची नावं समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून या प्रकरणाचा सखोल आणि निष्पक्ष तपास करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. दरम्यान, गर्भलिंग निदान आणि बेकायदेशीर गर्भपाताबाबत परिसरात बराच काळ चर्चा सुरू असतानाही यापूर्वी संबंधितांवर गुन्हे का दाखल करण्यात आले नाहीत? याबाबतही विविध स्तरांतून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. हे प्रकरण चर्चेत आल्यानंतरच कारवाई सुरू झाल्याने यंत्रणांच्या भूमिकेबाबत उलटसुलट चर्चा रंगू लागल्या आहेत.