आयआयटी धनबादमध्ये शिकणाऱ्या महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्याचा मृत्यू
आयआयटी (आयएसएम) धनबादमध्ये पेट्रोलियम इंजिनिअरिंगच्या अंतिम वर्षात शिकणाऱ्या, महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्याचा वसतिगृहाच्या आठव्या मजल्यावरून पडून मृत्यू झाला आहे.
Published : October 31, 2026 at 1:10 PM IST
धनबाद : आयआयटी (आयएसएम) धनबादमधील अंतिम वर्षात शिकणाऱ्या एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला आहे. शनिवारी सकाळी घडलेल्या या घटनेमुळे संपूर्ण कॅम्पसमध्ये खळबळ उडाली असून शोककळा पसरली आहे.
मृत विद्यार्थ्याची ओळख प्रतीक राजकुमार अशी पटली असून, तो पेट्रोलियम इंजिनिअरिंग विभागाचा अंतिम वर्षाचा विद्यार्थी होता. तो महाराष्ट्रातील अहमदपूरचा रहिवासी असल्याचे समजते. त्याच्या कुटुंबीयांना या घटनेची माहिती देण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी सकाळी 15 मजली 'अॅक्वामरीन' (Aquamarine) वसतिगृहाबाहेर या विद्यार्थ्याचा मृतदेह आढळून आला. त्याला तातडीनं एका खासगी रुग्णालयात नेण्यात आलं, मात्र डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं.
विद्यार्थ्याचा मृत्यू नेमका कसा झाला, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. ही आत्महत्या आहे की अपघात, याचा पोलीस तपास करत आहेत. संस्थेच्या व्यवस्थापनाने विद्यार्थ्याच्या कुटुंबीयांना आणि पोलिसांना या घटनेची माहिती दिली आहे.
घटनेनंतर संस्थेचे व्यवस्थापन आणि सुरक्षा पथक तातडीनं घटनास्थळी पोहोचले. आयआयटी (आयएसएम) चे सुरक्षा प्रभारी राम मनोहर सिंग यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आठव्या मजल्यावरून पडून विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार, ही आत्महत्या असावी असा संशय व्यक्त केला जात आहे.
सुरक्षा प्रभारींनी सांगितलं की, घटनेपूर्वी विद्यार्थ्यानं आपल्या पालकांना व्हॉट्सॲपवर एक संदेश पाठवला होता, ज्यामध्ये त्यानं त्यांची माफी मागितली होती. तसंच, त्यानं व्हॉट्सॲपवर स्टेटसवर एक 'सुसाईड नोट' देखील ठेवली होती, ज्यामध्ये त्यानं पुन्हा एकदा आपल्या पालकांची माफी मागितली आहे.
(टीप - आत्महत्या हा उपाय नाही : जर तुमच्या मनात आत्महत्येचे विचार येत असतील, किंवा तुम्हाला एखाद्या मित्राची काळजी वाटत असेल, किंवा तुम्हाला भावनिक आधाराची गरज असेल, तर तुमचे ऐकण्यासाठी नेहमीच कोणीतरी आहे. स्नेहा फाउंडेशन - 04424640050 (24x7 उपलब्ध) किंवा आयकॉल, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस हेल्पलाइन 9152987821 वर कॉल करा (सोमवार ते शनिवार सकाळी 8 ते रात्री 10 पर्यंत उपलब्ध)