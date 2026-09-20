आयआयटी विद्यार्थी आत्महत्या प्रकरण : ॲट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल, 'त्या' प्राध्यापकांना बोलावणार चौकशीला
साहिल रवींद्र वाकोडे हा आयआयटी पवई परिसरातील वसतिगृह क्रमांक ४ मध्ये राहत होता. त्यानं आपल्या खोलीत शुक्रवारी संध्याकाळी आत्महत्या केली. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला.
By PTI
Published : September 20, 2026 at 11:00 PM IST
मुंबई : मुंबई आयआयटीत शिकणाऱ्या २२ वर्षीय साहिल रवींद्र वाकोडे या विद्यार्थ्यानं आत्महत्या केल्यानं मोठी खळबळ उडाली होती. या प्रकरणी आयआयटीच्या प्राध्यापकाविरोधात ॲट्रॉसिटी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या गुन्ह्याचा तपास गुन्हे शाखेकडं सोपवण्यात आला असून, या प्रकरणी चौकशीसाठी संबंधित प्राध्यापकांसह इतरांना चौकशीसाठी बोलावलं जाण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती पोलीस अधिकाऱ्यांनी रविवारी दिली. या प्रकरणाचा तपास सहाय्यक पोलीस आयुक्त यांच्याद्वारे केला जाईल, असंही या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.
यवतमाळच्या विद्यार्थ्याची आयआयटीत आत्महत्या : साहिल रवींद्र वाकोडे हा आयआयटी पवई परिसरातील वसतिगृह क्रमांक ४ मध्ये राहत होता. त्यानं आपल्या खोलीत शुक्रवारी संध्याकाळी आत्महत्या केली. मिड-सेमिस्टर परीक्षेदरम्यान मोबाईल फोन वापरताना पकडलं गेल्यानंतर काही तासांतच ही घटना घडली, असा आरोप त्याच्या कुटुंबीयांनी केला. साहिल हा यवतमाळ जिल्ह्यातील रहिवासी होता. तो 'एनर्जी सायन्स अँड इंजिनिअरिंग' विभागातील बी. टेकच्या द्वितीय वर्षाचा विद्यार्थी होता.
पालकांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल : साहिलच्या पालकांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवरून पवई पोलिसांनी शनिवारी 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) कलम १०८ (आत्महत्येस प्रवृत्त करणे) आणि 'अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. हे टोकाचं पाऊल उचलण्यापूर्वी साहिलला छळ आणि जातीवर आधारित भेदभावाला सामोरं जावं लागलं, असा आरोप त्याच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. या आरोपामुळे कॅम्पसमध्ये विद्यार्थ्यांनी निदर्शनं केली. साहिलवर प्रचंड दबाव होता. त्याला शैक्षणिक निलंबनाच्या धमक्या दिल्या जात होत्या, असा दावा आंदोलक विद्यार्थ्यांनी केला. त्यामुळे हे प्रकरण शनिवारी रात्री गुन्हे शाखेकडं वर्ग करण्यात आलं.
साहिलवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली नाही : आयआयटी बॉम्बेच्या निवेदनानुसार, परीक्षेदरम्यान उत्तरं मिळवण्यासाठी साहिल यानं कथित परीक्षेची प्रश्नपत्रिका 'चॅटजीपीटी'वर अपलोड केली. मात्र, त्याच्यावर कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली नव्हती, असं नमूद करण्यात आलं आहे. संबंधित प्राध्यापक आणि विभागप्रमुखांनी साहिलसोबत या विषयावर चर्चा केली. त्याचं समुपदेशन केलं तसेच या घटनेचा त्याच्या शैक्षणिक कारकिर्दीवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही, अशी ग्वाही त्याला दिली. त्यानंतर तो आपल्या वसतिगृहातील खोलीत परतला. त्यानंतर संध्याकाळी मृत अवस्थेत आढळला, असंही निवेदनात नमूद करण्यात आलं आहे.
सात महिन्यांत आत्महत्येची तिसरी घटना : गेल्या सात महिन्यांत आयआयटी बॉम्बे कॅम्पसमध्ये आत्महत्येची ही तिसरी घटना आहे. फेब्रुवारी महिन्यात, वसतिगृहात द्वितीय वर्षाच्या एका विद्यार्थ्यानं आत्महत्या केली. जुलैमध्ये, नवीन सत्राच्या सुरुवातीला, बी.टेकच्या दुसऱ्या वर्षातील २० वर्षीय विद्यार्थ्यानंही आपली जीवनयात्रा संपवली. तर आता साहिलनंही आपलं जीवन संपवल्यानं मोठी खळबळ उडाली.
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