IIT Bombay मध्ये विद्यार्थ्यानं संपवलं जीवन; परीक्षा हॉलमधील घटनेनंतर उचललं टोकाचं पाऊल
IIT Bombay च्या परीक्षा हॉलमध्ये मोबाईलवर चॅटजीपीटी वापरल्याचा आरोप झाल्यानंतर, एका विद्यार्थ्यानं हॉस्टेलमध्ये आपलं जीवन संपवल्याची घटना घडली आहे.
Published : September 19, 2026 at 6:58 AM IST
मुंबई : मुंबईतील पवई येथील नामांकित भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT Bombay) मधून एक अत्यंत दुर्दैवी घटना समोर आली आहे. आयआयटी बॉम्बेमधील 'एनर्जी सायन्स अँड इंजिनिअरिंग' (Energy Science and Engineering) विभागाच्या एका द्वितीय वर्षाच्या विद्यार्थ्याचा त्याच्या हॉस्टेलमधील खोलीत संशयास्पद मृत्यू झाला आहे. या धक्कादायक घटनेमुळे दुःख व्यक्त केलं जात आहे.
परीक्षा हॉलमध्ये वापरला मोबाईल
आयआयटी प्रशासनानं दिलेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी मिड-सेमिस्टर परीक्षेदरम्यान हा विद्यार्थी परीक्षा हॉलमध्ये मोबाईल फोन वापरताना आढळला होता. त्याने प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्न चॅटजीपीटी (ChatGPT) या एआय टूलवर अपलोड करून उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न केला होता. शिक्षक आणि पर्यवेक्षकांनी त्याला मोबाईलसह पकडल्यानंतर ही बाब समोर आली होती.
प्रशासनाकडून समज आणि समुपदेशन
या घटनेनंतर संस्थेनं विद्यार्थ्यावर कोणतीही थेट किंवा कठोर शिस्तभंगविषयक कारवाई सुरू केली नव्हती, असं प्रशासनानं स्पष्ट केलं आहे. संबंधित विषयाचे प्राध्यापक आणि विभाग प्रमुखांनी या विद्यार्थ्याशी सविस्तर चर्चा केली होती. या चर्चेदरम्यान त्याचं योग्य समुपदेशन करण्यात आलं होतं. तसंच या एका घटनेमुळे त्याच्या संपूर्ण शैक्षणिक कारकिर्दीवर कोणताही विपरीत किंवा नकारात्मक परिणाम होणार नाही, असा विश्वासही त्याला प्राध्यापकांनी दिला होता.
हॉस्टेलच्या खोलीत आढळला मृतदेह
प्राध्यापकांशी झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर तो विद्यार्थी आपल्या हॉस्टेलमधील खोलीत परतला होता. मात्र, त्यानंतर संध्याकाळच्या सुमारास तो त्याच्या खोलीत मृतावस्थेत आढळून आला. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत तपास सुरू केला आहे.
IIT Bombay प्रशासनाकडून दुःख व्यक्त
या अत्यंत कठीण प्रसंगी आयआयटी बॉम्बे प्रशासनानं अधिकृत पत्रक जारी करून तीव्र दुःख व्यक्त केलं आहे. "आपल्या एका विद्यार्थ्याच्या अशा जाण्यानं संस्थेला प्रचंड धक्का बसला असून आम्ही तीव्र दुःखात आहोत. या दुर्दैवी घटनेमुळे प्रभावित झालेल्या मृत विद्यार्थ्याचे मित्र, वर्गमित्र, प्राध्यापक आणि इतर सर्व घटकांना संस्था पूर्णपणे सहकार्य आणि मानसिक आधार देत आहे", असं आयआयटीनं म्हटलं आहे. सध्या संबंधित योग्य अधिकारी आणि पोलीस या संपूर्ण घटनेमागील परिस्थितीचा कसून तपास करत आहेत.
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