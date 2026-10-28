साहिल वाकोडेच्या मृत्यूनंतर आयआयटी बॉम्बेचे परीक्षा नियम बदलले, कॉपी केल्याचा संशय असला तरी पेपर लिहिता येणार
साहिल वाकोडेच्या मृत्यूनंतर आयआयटी बॉम्बेनं परीक्षा नियम बदलले आहेत. कॉपी केल्याचा संशय असला तरी चौकशीपूर्वी विद्यार्थ्याला दोषी ठरवता येणार नाही असा नवीन नियम केला आहे.
Published : October 28, 2026 at 4:58 PM IST
मुंबई - परीक्षेदरम्यान एखाद्या विद्यार्थ्याकडे मोबाइल किंवा इतर परवानगी नसलेलं साहित्य आढळलं, तर त्याला लगेच दोषी ठरवण्याऐवजी आधी घटनेची नोंद केली जाईल. त्याला उरलेला पेपर पूर्ण करण्याची संधी दिली जाईल आणि त्यानंतर पुरावे तपासून पुढील निर्णय घेतला जाईल. विद्यार्थ्याला स्वतःची बाजू मांडता येईल, तसंच गरज पडल्यास त्याला समुपदेशनाची मदतही मिळेल. आयआयटी बॉम्बेने परीक्षेतील कॉपी करण्याबाबतचे प्रकार हाताळण्यासाठी तयार केलेल्या तात्पुरत्या कार्यपद्धतीत हे बदल करण्यात आले आहेत.
संस्थेतील बी टेकच्या दुसऱ्या वर्षात शिकणाऱ्या साहिल रवींद्र वाकोडे याचा 18 सप्टेंबर 2026 रोजी मृत्यू झाल्यानंतर परीक्षा नियमांवर प्रश्न उपस्थित झाले होते. विद्यार्थ्यांनी आंदोलन करून नियमांमध्ये बदल करण्याची मागणी केली. त्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या सिनेटच्या विशेष बैठकीत जुलै 2026 मध्ये लागू केलेले कडक शिक्षेचे नियम तात्पुरते बाजूला ठेवून एप्रिल 2015 मधील नियमांनुसार कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, परीक्षेत गैरप्रकार होऊ नयेत यासाठी काही सुरक्षा उपाय कायम ठेवण्यात आले, अशी माहिती आयआयटी बॉम्बेच्या प्रशासकीय विभागाने दिली.
जुलै 2026 मधील कडक नियम काय होते? - जुलै 2026 मध्ये आयआयटी बॉम्बेने परीक्षेतील गैरप्रकारांसाठी कडक नियम लागू केले होते. या नियमांनुसार, परीक्षागृहात मोबाइल फोन किंवा इतर प्रतिबंधित साहित्य जवळ आढळल्यास विद्यार्थ्याला ‘एफआर’ (फेल अँड रिपीट) श्रेणी दिली जाऊ शकत होती. याचा अर्थ संबंधित विषयात नापास होऊन तो विषय पुन्हा पूर्ण करण्याची वेळ येणं.
याशिवाय, एका सत्रासाठी निलंबित करण्याचीही तरतूद होती. मोबाइल फोन, टॅबलेट, स्मार्टवॉच आणि इतर परवानगी नसलेली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणं, तसंच चिठ्ठ्या किंवा उत्तरं मिळवण्यासाठी वापरता येणारं साहित्य या नियमांच्या कक्षेत येत होतं. या नियमांमुळे विद्यार्थ्यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले. मोबाइल फोन जवळ असणं आणि त्याचा वापर करून प्रत्यक्ष गैरप्रकार करणं या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. मग दोन्ही प्रकरणांत सारखीच शिक्षा का असावी, असा प्रश्न उपस्थित झाला.
एप्रिल 2015 च्या नियमांमध्ये काय होतं? - एप्रिल 2015 मध्ये तयार केलेल्या नियमांनुसार, परीक्षेदरम्यान विद्यार्थ्याकडे मोबाइल फोन किंवा गैरप्रकाराशी संबंधित साहित्य आढळल्यास परीक्षा निरीक्षकाने ते ताब्यात घ्यायचं आणि घटनेची नोंद करायची होती. त्यानंतर विद्यार्थ्याला नवीन उत्तरपत्रिका देऊन उरलेली परीक्षा पूर्ण करण्याची संधी द्यायची होती.
परीक्षा संपल्यानंतर घटनेचा सविस्तर अहवाल विभागप्रमुखांकडे पाठवला जायचा. पुढे विभागीय शैक्षणिक शिस्तभंग कृती समिती (डिपार्टमेंटल अकॅडमिक डिसिप्लिनरी ॲक्शन कमिटी - डीए-डीएसी) पुरावे तपासून गैरप्रकार झाला आहे का, तो किती गंभीर आहे आणि पुढे काय कारवाई करावी, याबाबत शिफारस करायची. पुरावे स्पष्ट नसतील, तर केवळ संशयावरून विद्यार्थ्याला दोषी ठरवू नये आणि त्याला संशयाचा फायदा द्यावा, अशी तरतूदही या प्रक्रियेत होती.
शिक्षेच्या बाबतीतही 2015 आणि जुलै 2026 च्या नियमांमध्ये फरक होता. 2015 च्या नियमांनुसार, परीक्षेदरम्यान मोबाइल फोन जवळ बाळगल्यास एका श्रेणीची कपात होऊ शकत होती. मात्र, फोनचा वापर करून कॉपी केल्याचं सिद्ध झाल्यास एफआर श्रेणी दिली जाऊ शकत होती. गंभीर किंवा वारंवार गैरप्रकार झाल्यास निलंबनासारखी कारवाई केली जाऊ शकत होती. म्हणजेच, फोन जवळ सापडणं आणि त्याचा वापर करून उत्तरं मिळवणं यांतील फरक शिक्षेचा निर्णय घेताना महत्त्वाचा होता.
नव्या कार्यपद्धतीत परीक्षा निरीक्षक काय करणार? - ऑक्टोबर 2026 मध्ये ठरवलेल्या कार्यपद्धतीनुसार, परीक्षेदरम्यान विद्यार्थ्याकडे मोबाइल किंवा इतर परवानगी नसलेलं साहित्य आढळल्यास परीक्षा निरीक्षक ते ताब्यात घेईल आणि घटनेची नोंद करेल.
मात्र, विद्यार्थ्याला तिथल्या तिथे दोषी ठरवून परीक्षा थांबवण्याऐवजी नवीन उत्तरपत्रिका देऊन उरलेला पेपर पूर्ण करण्याची संधी देण्यात येईल. मूळ उत्तरपत्रिका आणि जप्त केलेलं साहित्य संबंधित अहवालासह विभागप्रमुखांकडे पाठवण्याची प्रक्रियाही या कार्यपद्धतीत मांडण्यात आली होती. यामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे परीक्षेदरम्यान कॉपी केल्याचा संशय येणं आणि कॉपी प्रत्यक्ष घडल्याचं पुराव्यांवरून सिद्ध होणं, या दोन गोष्टी वेगळ्या ठेवणं.
परीक्षा निरीक्षकाचं काम म्हणजे घटनेची नोंद करणं आणि उपलब्ध पुरावे जतन करणं. विद्यार्थ्याने गैरप्रकार केला आहे का, तो किती गंभीर आहे आणि कोणती शिक्षा द्यावी, याचा निर्णय चौकशीच्या प्रक्रियेत घेतला जाईल. निरीक्षकाचा अहवाल हा चौकशीचा आधार असेल; तो स्वतःहून अंतिम निर्णय नसेल.
डीए-डीएसी समिती काय करणार? - विभागीय शैक्षणिक शिस्तभंग कृती समिती म्हणजेच डीए-डीएसी संबंधित प्रकरणातील पुरावे तपासेल. त्यात परीक्षा निरीक्षकाचा अहवाल, जप्त केलेलं साहित्य, उत्तरपत्रिका आणि उपलब्ध इतर नोंदींचा विचार केला जाईल. कॉपी झाली आहे का, झाली असल्यास त्याचं स्वरूप काय आहे आणि पुढे कोणती कारवाई करावी, याबाबत समिती शिफारस करेल. नियमानुसार ही शिफारस विभागप्रमुखांमार्फत पुढील मंजुरी आणि अंमलबजावणीसाठी पाठवली जाऊ शकते. पुरावे पुरेसे नसतील, तर केवळ संशयाच्या आधारावर विद्यार्थ्याला दोषी ठरवू नये, हा २०१५ च्या नियमांमधील महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
विद्यार्थ्याला स्वतःची बाजू मांडता येणार - नव्या कार्यपद्धतीत कॉपी झाल्याची नोंद करण्यासाठी शिक्षक किंवा परीक्षा निरीक्षकांसाठी स्वतंत्र अर्ज ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली. विद्यार्थ्याला स्वतःची बाजू मांडायची असल्यास त्यासाठी वेगळा अर्ज भरता येईल. हा अर्ज भरणं ऐच्छिक आहे. विद्यार्थ्याने स्वतःची बाजू लेखी मांडली नाही, तर त्याने आरोप मान्य केले, असा त्याचा अर्थ लावता येणार नाही. शिक्षकाची नोंद आणि विद्यार्थ्याची बाजू स्वतंत्रपणे तपासल्यामुळे चौकशी करताना दोन्ही बाजूंचा विचार करता येईल.
क्यूआरटीमार्फत समुपदेशकांना तातडीने माहिती दिली जाणार - परीक्षेतील गैरप्रकाराचा संशय आल्यानंतर विद्यार्थ्याच्या मानसिक आरोग्याची काळजी घेण्यावरही नव्या कार्यपद्धतीत भर देण्यात आला आहे. विद्यार्थी परीक्षा कक्षातून बाहेर पडताना क्विक रिस्पॉन्स टीमला (क्यूआरटी) माहिती देण्याची तरतूद आहे. विद्यार्थ्याचं नाव, क्रमांक, अभ्यासक्रम आणि परीक्षा केंद्राची माहिती देऊन त्याला गरज असल्यास समुपदेशनाची मदत उपलब्ध करून देण्याचा यामागचा उद्देश आहे. अशा घटनेनंतर विद्यार्थ्याला एकटं वाटू नये आणि त्याला तातडीने मानसिक आधार मिळावा, यासाठी ही व्यवस्था करण्यात आली आहे. मात्र, क्यूआरटीला माहिती देणं म्हणजे संबंधित विद्यार्थ्याला मानसिक आरोग्याची समस्या आहे, असा निष्कर्ष काढणं नव्हे. ही खबरदारी म्हणून केलेली व्यवस्था आहे, असं आयआयटी बॉम्बे प्रशासनाने स्पष्ट केलं.
परीक्षा कक्षात कोणते नियम असतील? - परीक्षांसंदर्भात आयआयटी बॉम्बेच्या सूचनांनुसार, मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, इअरफोन आणि इतर परवानगी नसलेली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणं परीक्षा कक्षात नेण्यास मनाई आहे. चिठ्ठ्या, पुस्तकं आणि इतर अनधिकृत साहित्यही परीक्षा कक्षात नेता येणार नाही. परीक्षा सुरू झाल्यानंतर 30 मिनिटांनी विद्यार्थ्यांना प्रवेश बंद करण्याचा आणि एका वेळी एकाच विद्यार्थ्याला स्वच्छतागृहात जाण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला होता. परीक्षा कक्षांवर सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून लक्ष ठेवण्याचाही विचार करण्यात आला. विद्यार्थ्यांची नियमित अंगझडती न घेण्याची तरतूदही या सूचनांमध्ये होती. मात्र, परीक्षा कक्षात परवानगी नसलेलं साहित्य जाऊ नये, यासाठी इतर तपासणी व्यवस्था ठेवण्याचा विचार करण्यात आला, असं आयआयटी प्रशासनाचं म्हणणं आहे.
आणखी कोणते बदल प्रस्तावित होते? - परीक्षा प्रक्रियेत आणखी सुधारणा करण्यासाठी आठ सदस्यीय समितीने काही प्रस्ताव मांडले होते. त्यात परीक्षा निरीक्षकांसाठी स्पष्ट आणि सर्व विभागांना समान पद्धतीने लागू होणारे नियम तयार करणं, शिस्तभंगाच्या सुनावणीपूर्वी विद्यार्थ्याला आपल्या मार्गदर्शक प्राध्यापकाशी बोलण्याची संधी देणं आणि परीक्षेतील गैरप्रकार केल्यास कोणत्या प्रकारची शिक्षा होऊ शकते, याची माहिती उत्तरपत्रिकेच्या पहिल्या पानावर देणं अशा मुद्द्यांचा समावेश होता.
परीक्षा कक्षात सीसीटीव्ही लावणं, स्वच्छतागृहात जाण्यासाठी बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर नियंत्रण ठेवणं, परीक्षा सुरू झाल्यानंतर प्रवेशाची वेळ निश्चित करणं आणि नियमित अंगझडती टाळणं अशा उपायांचाही विचार करण्यात आला. मात्र, यातील सुचवलेले काही बदल नियमांनुसार आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने लागू करता येणार नाहीत, असं आयआयटी बॉम्बे प्रशासनाने सांगितलं.
एका घटनेनंतर संपूर्ण परीक्षा प्रक्रियेचा फेरविचार - साहिल वाकोडेच्या मृत्यूनंतर आयआयटी बॉम्बेच्या परीक्षेतील गैरप्रकार हाताळण्याच्या पद्धतीवर, विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शिक्षेवर आणि मानसिक आधाराच्या व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित झाले. संस्थेने सुरुवातीच्या निवेदनाबद्दल माफी मागितली, मृत्यूच्या आधी नेमकं काय घडलं याचा तपास सुरू असल्याचं स्पष्ट केलं आणि परीक्षा प्रक्रियेचा फेरविचार करण्यासाठी समिती स्थापन केली. त्यानंतर जुलै 2026 मध्ये लागू केलेले कडक शिक्षेचे नियम तात्पुरते बाजूला ठेवून एप्रिल 2015 मधील शिक्षेची चौकट पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या बदलांचा मुख्य उद्देश म्हणजे परीक्षेदरम्यान गैरप्रकाराचा संशय आल्यास विद्यार्थ्याला लगेच दोषी न ठरवता पेपर पूर्ण करण्याची संधी देणं, घटनेची स्वतंत्र नोंद ठेवणं, पुराव्यांच्या आधारे चौकशी करणं आणि गरज पडल्यास समुपदेशनाची मदत उपलब्ध करून देणं, हा आहे असं आयआयटी बॉम्बे प्रशासनाचं म्हणणं आहे.
हेही वाचा...