आयआयटी बॉम्बेची स्वदेशी एआय कंपनी 'भारतजेन'; भारतीय भाषांसाठी नव्या तंत्रज्ञान युगाची सुरूवात
आयआयटी बॉम्बेनं लाँच केलेला भारतजेन एआय परदेशी तंत्रज्ञानाच्या पलीकडं जाऊन भारतीय भाषांसाठी आणि भारतीय समाजाच्या गरजांसाठी तयार होणाऱ्या स्वदेशी एआय तंत्रज्ञानाचा पाया ठरणार आहे.
Published : December 10, 2025 at 4:24 PM IST
मुंबई : आयआयटी बॉम्बेनं देशातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात ऐतिहासिक पाऊल टाकत स्वतःची पहिली एआय कंपनी "भारतजेन टेक्नॉलॉजी फाऊंडेशन" स्थापन केली आहे. 7 नोव्हेंबर 2025 रोजी महाराष्ट्रात नोंदणी झालेली ही कंपनी इंग्रजीवर आधारित परदेशी तंत्रज्ञानाच्या पलीकडं जाऊन भारतीय भाषांसाठी आणि भारतीय समाजाच्या गरजांसाठी तयार होणाऱ्या स्वदेशी एआय तंत्रज्ञानाचा पाया ठरणार आहे. ही कंपनी आयआयटी बॉम्बेची स्वतःची कंपनी आहे. कोणत्याही व्यक्तीचा खासगी स्टार्टअप नसलेली ही संस्था आयआयटी बॉम्बेच्या मालकीची आहे. या निर्णयानं आयआयटी बॉम्बे केवळ एक शिक्षण संस्था न राहता एआय-इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करणारा महत्वाचा घटक म्हणून उदयाला येत आहे.
22 भारतीय भाषांसाठी तयार होणार एआय मॉडेल : भारतजेनचा उद्देश म्हणजे किमान 22 भारतीय भाषांमध्ये काम करणारं मोठं भाषा-मॉडेल (एलएलएम) विकसित करणं हा आहे. मराठी, हिंदी, तमिळ, बंगाली, तेलुगू, पंजाबी, कन्नड, गुजराती यासह सर्व प्रमुख भाषांचा या मॉडेलमध्ये समावेश आहे. पुढील टप्प्यात कोकणी, वारली, आदिवासी बोली आणि विदर्भातील बोलीभाषाही या एआयमध्ये जोडली जाणार आहे. हा एआय मजकूर, आवाज, दस्तऐवज आणि स्कॅन कागदपत्रंही समजून घेऊ शकेल.
भारतीय भाषा वापरू देण्याचं स्वातंत्र्य देणारा प्रकल्प : आज जागतिक बाजारातील बहुतांश एआय इंग्रजीवर आधारित असल्यानं काही भारतीय नागरिकांना सेवा वापरण्यात अडचणी निर्माण व्हायच्या. भारतजेन त्या अडथळ्यावर मात करणार असून या प्रकल्पाचे चार प्रमुख उद्देश निश्चित करण्यात आले आहेत.
असे आहेत प्रकल्पाचे चार मुख्य उद्देश :
- भारतासाठी स्वतंत्र, स्वदेशी एआय तयार करणं.
- मराठीसह सर्व भाषा डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणणं.
- विद्यार्थ्यांसाठी आणि स्टार्टअप्ससाठी ओपन सोर्स एआय साधनं उपलब्ध करणं.
- संशोधनासाठी मोठ्या प्रमाणातील भाषा-डेटा उभारणं.
देशातील अग्रगण्य संस्थांचा सहभाग : हा प्रकल्प आयआयटी बॉम्बे पुरता मर्यादित न राहता आयआयटी मद्रास, आयआयटी कानपूर, आयआयटी हैदराबाद यासारख्या शीर्ष संस्थांच्या संयुक्त सहभागानं राबवला जात आहे. यामुळं हा उपक्रम राष्ट्रीय स्तरावरील बहुभाषिक एआय कार्यक्रम ठरत आहे.
ओपन सोर्स मॉडेल्स सर्वांसाठी खुले :
- भारतजेनचे अनेक मॉडेल्स ओपन सोर्स पद्धतीनं उपलब्ध होणार आहेत.
- विद्यार्थ्यांना व संशोधकांना मोफत प्रयोग करता येणार आहेत.
- स्टार्टअप्सना स्वतःची ॲप्स तयार करण्याची संधी.
- सरकारी विभागांना मराठी व इतर भाषांतील एआय सेवा.
- परदेशी महागड्या सॉफ्टवेअरवरील अवलंबित्व कमी.
- सामान्य नागरिकांसाठी फायदेशीर.
- मोबाईलवरील सेवा मराठीत.
- बँकिंग, आरोग्य, सरकारी कामं स्थानिक भाषांमध्ये होतील.
- कागदपत्रांचा त्वरित अनुवाद करता येणार.
- शेतकऱ्यांना हवामान, पिक आणि खतांबाबत सल्ला त्यांच्या भाषेत मिळणार.
- वृद्धांसाठी आवाजावर आधारित सहाय्य मिळणार.
- सरकारकडून पाठिंबा :
- या प्रकल्पाला केंद्र सरकारकडून मोठा निधी मिळाला आहे.
- विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग : 235 कोटी रुपये
- इलेक्ट्रॉनिक्स व IT मंत्रालय : 1,058 कोटी रुपये
भारतजेन 'इंडिया एआय मिशन' प्रमुख घटक : "भारतजेन जगातील सर्वात मोठ्या सरकारी मल्टीमॉडल एआय प्रकल्पांपैकी एक ठरत आहे. यासर्व वैशिष्ट्यांमुळं भारतजेन हा भारत सरकारच्या 'इंडिया एआय मिशन'चा एक प्रमुख घटक असून देशातील राज्य सरकार, मंत्रालय आणि सार्वजनिक संस्था एकाच सुरक्षित व जबाबदार एआय प्रणालीचा वापर करू शकणार आहेत," अशी माहिती भारतजेन टेक्नॉलॉजी फाउंडेशनचे संस्थापक, संचालक आणि आयआयटी बॉम्बेचे प्राध्यापक प्रा. गणेश रामकृष्णन यांनी दिली.
आयआयटी बॉम्बेचे एआय जगातील नवे स्टार : आयआयटी बॉम्बेचा संगणकशास्त्र विभाग 1982 मध्ये स्थापन झाला. 2006 मध्ये KReSIT आणि CSE विभागाचे एकत्रीकरण झाल्यानंतर संस्थेनं IT आणि AI क्षेत्रातील जलद प्रगतीला सुरुवात केली. आज आयआयटी बॉम्बे ही फक्त अभियांत्रिकी संस्था नाही तर ती टेक-स्टार्टअप्स तयार करणारी जागतिक 'टेक फॅक्टरी' म्हणून ओळखली जाते.
आयआयटी बॉम्बेचे विद्यार्थी आणि माजी विद्यार्थ्यांनी साकारले अनेक उल्लेखनीय प्रकल्प :
- सेकुरा : एआय चाचणीसाठी जागतिक दर्जाचा प्लॅटफॉर्म
- कॉम्पोसियो : पुढील पिढीच्या अजेंटिक एआय क्षेत्रातील मोठी उडी; 25M डॉलरची गुंतवणूक
- ब्रोवसर : जागतिक वेब टेस्टिंगमधील लोकप्रिय भारतीय ब्रँड
- मिको रोबोट : मुलांसाठी भावनिक एआय साथी
- कोड वाणी : भारतीय भाषांत कोडिंग शिकवणारा एआय शिक्षक
- हे सर्व प्रकल्प आयआयटी बॉम्बेच्या संशोधन संस्कृतीची ताकद दाखवतात.
स्वप्न साकार, भारताचा स्वतःचा एआय : "भारतजेन 2026 पर्यंत सर्व 22 भाषा पूर्णपणे समर्थित करेल. त्यानंतर स्टार्टअप्स, उद्योग, संशोधक आणि राज्य सरकारं स्वतःचे एआय बॉट्स व सेवा निर्माण करू शकतील. भारताला स्वतःचा एआय मिळाल्यानंतर विदेशी कंपन्यांवरील अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. आयआयटी बॉम्बेचा BharatGen हा फक्त तांत्रिक प्रकल्प नाही. तर तो भारतीय भाषांना तांत्रिक समानता देणारा आणि सामान्य नागरिकांना तंत्रज्ञानाच्या मुख्य प्रवाहात आणणारा आणि भारताच्या डिजिटल सार्वभौमत्वाचा पाया ठरणार आहे," असं प्रा. गणेश रामकृष्णन यांनी अभिमानानं नमूद केलं.
