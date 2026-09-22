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'आयआयटी बॉम्बे'तील सिलिंग फॅन हटणार, विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याकडं लक्ष देणं आवश्यक - तज्ज्ञ

'आयआयटी बॉम्बे'तील सिलिंग फॅन हटणार आहेत. त्याऐवजी वॉल-माउंटेड फॅन बसवण्यात येणार आहेत. विद्यार्थी मृत्यू प्रकरणाचा आणि फॅनचा काहीही संबंध नसल्याचं आयआयटीने स्पष्ट केलं आहे.

IIT Bombay fan replace
आयआयटी बॉम्बे (ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 22, 2026 at 11:56 AM IST

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मुंबई : आयआयटी बॉम्बेच्या हॉस्टेलमधील सिलिंग फॅन आता हटवून त्याजागी वॉल-माउंटेड फॅन बसवले जाणार आहेत. या फॅनची पहिली खेप कॅम्पसमध्ये दाखल झाली असून, पुढील टप्प्यात सर्व हॉस्टेलच्या खोल्यांसह इतर युटिलिटी एरियामध्येही हे फॅन बसवले जाणार आहेत. साहिल वाकोडेच्या मृत्यूनंतर हा निर्णय चर्चेत आला असला, तरी फॅन बदलण्याचा निर्णय आधीपासूनच प्रस्तावित होता, असे IIT बॉम्बेने स्पष्ट केलं आहे. मात्र, या भौतिक सुरक्षेच्या उपायासोबत विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याचा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा ठरत आहे.

फॅन बदलण्याचा निर्णय साहिलच्या मृत्यूनंतर अचानक घेण्यात आलेला नाही. हॉस्टेलच्या रिनोव्हेशनचा भाग म्हणून सिलिंग फॅनऐवजी वॉल-माउंटेड फॅन बसवण्याचा विचार गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू होता. जुलैमध्येही विद्यार्थ्यांना याबाबत आश्वासन देण्यात आलं होतं. त्यामुळं सध्या फॅनची पहिली खेप कॅम्पसमध्ये दाखल झाल्यानं या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली आहे, असं IIT नं सांगितलं आहे.

फॅन बदलला तरी विद्यार्थ्यांच्या मनातला ताण कमी होणार का? हा प्रश्न कायम आहे. समुपदेशक जयवंत कुलकर्णी यांच्या मते, "एखादा विद्यार्थी टोकाचे पाऊल उचलतो तेव्हा त्यामागे केवळ परीक्षा किंवा अभ्यासाचा ताण आहे, असे मानणे योग्य नाही. विद्यार्थ्याच्या आयुष्यात त्या काळात नेमकं काय सुरू होतं, हे समजून घेणे गरजेचे आहे."

मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ. रुही पटेल यांनी अशा घटनांनंतर शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना विश्वासात घेऊन त्यांच्याशी संवाद साधण्याची गरज व्यक्त केली. "यात विद्यार्थ्याची मानसिक आणि शारीरिक स्थिती, मित्र-परिवाराशी संबंध, सोशल मीडिया आणि फोनचा वापर, कॉलेजमधील उपस्थिती तसेच वागण्यात झालेले बदल अशा अनेक बाबींचा मागोवा घेतला जातो. यातून विद्यार्थ्यावर नेमका कोणता ताण होता आणि तो वेळेत ओळखता आला असता का, हे समजण्यास मदत होऊ शकते," असं त्यांनी म्हटलं. "विद्यार्थ्यांवर चांगली कामगिरी करण्यासाठी खूप दबाव असतो. सतत होणारी स्पर्धा काही विद्यार्थ्यांसाठी मोठ्या मानसिक दबावाचे कारण ठरू शकते. चांगले गुण मिळवण्याचा दबाव, अपयशाची भीती आणि स्वतःची किंमत केवळ अभ्यासातील यशाशी जोडली जाणे, यामुळे तणाव आणखी वाढू शकतो," असं पटेल यांनी म्हटलं.

"आयआयटी बॉम्बेसमोर आता प्रश्न विद्यार्थ्यांच्या मनात वाढणारा ताण वेळेत ओळखण्याचा आहे. हॉस्टेलची रचना सुरक्षित करण्यासोबतच विद्यार्थ्यांना सहज उपलब्ध समुपदेशन, प्रशिक्षित शिक्षक आणि तज्ज्ञांची मदत मिळते का, त्यांच्या तक्रारी गांभीर्याने ऐकल्या जातात का आणि अडचणीत असलेल्या विद्यार्थ्यापर्यंत वेळेत कोण पोहोचते, यावरही आता लक्ष द्यावे लागणार आहे," असं डॉ रुही पटेल यांचं म्हणणं आहे.

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TAGGED:

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