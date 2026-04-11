महाराष्ट्रात रिक्षा चालवायचीय तर मराठी शिका! रिक्षा चालकांना मराठी अनिवार्य अन्यथा कारवाई
Published : April 11, 2026 at 2:58 PM IST
मुंबई - “महाराष्ट्रात जर राहायचं असेल आणि काम करायचं असेल तर मराठी येणं अनिवार्य आहे. ज्या रिक्षावाल्यांना लायसेन्स हवं आहे, रिक्षा चालवण्याचे परवाने हवे आहेत त्यांना मराठी आलंच पाहिजे.” परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी माध्यमांशी बोलताना हे स्पष्ट केलं.
राज्यात रिक्षा परवाने मिळाल्यानंतरही मराठी बोलता येत नसलेल्या चालकांची पुन्हा पडताळणी करण्याचे आदेश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले आहेत. या निर्णयामुळे मराठी न बोलणाऱ्या चालकांच्या परवान्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मुंबई आणि उपनगरांमध्ये सुमारे 2.80 लाख रिक्षा परवाना धारक आहेत.
बोगस कागदपत्रांच्या आधारे परवाने - राज्यातील विविध शहरांमध्ये रिक्षा चालकांना परवाने दिले जातात. मात्र, अलीकडे बोगस कागदपत्रांच्या आधारे परवाने मिळवल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. मीरा-भाईंदर, वसई-विरार, ठाणे आणि मुंबई या भागांमध्ये अशा प्रकरणांची नोंद झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी भाजपा आमदार नरेंद्र मेहता यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे रिक्षा आणि टॅक्सीचे परवाने मिळत असल्याची तक्रार केली होती. या तक्रारीनंतर हा मुद्दा अधोरेखित झाला.
मीरा-भाईंदरचे आमदार नरेंद्र मेहता यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केलेल्या तक्रारीत गंभीर आरोप केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या काही वर्षांत मीरा-भाईंदर महापालिका क्षेत्रात काही परदेशी नागरिकांनी स्थानिक प्रशासनाच्या संगनमताने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे रहिवासी दाखले मिळवून रिक्षा आणि टॅक्सी परवाने घेतले. मेहता यांनी विशेषतः असंही नमूद केलं की, डाचकुलपाडा आणि मांडवीपाडा येथील रहिवासी असल्याचे दाखवण्यासाठी सादर करण्यात आलेली वीज बिले अदानी कंपनीची आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात या भागात टाटा पॉवरकडून वीजपुरवठा केला जातो. या विसंगतीकडे त्यांनी लक्ष वेधलं आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याचं सांगत प्रत्येक प्रकरणाची सखोल चौकशी होणं आवश्यक असल्याची मागणी त्यांनी केली.
काही परप्रांतीय आणि परदेशी नागरिकांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे रहिवासी दाखले मिळवून रिक्षा आणि टॅक्सी परवाने घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला. या आरोपांची दखल घेत परिवहन विभागाने चौकशीचे आदेश दिले.
मागच्या दहा वर्षातील परवान्यांची पडताळणी - याबाबत काही घटनांचे संदर्भ देताना प्रताप सरनाईक यांनी काही संदर्भ देत राज्यात रिक्षातून प्रवास करताना अनेक प्रवासी मराठीत बोलतात पण रिक्षा चालकांना मराठी येत नाही मग वाद होतात, त्यातून एफआयआर दाखल होतात असं सरनाईक यांनी सांगितलं. मीरा रोड आणि भाईंदर परिसरात कार्यरत असलेल्या सुमारे 12 हजार नोंदणीकृत रिक्षा तसंच टॅक्सी चालकांच्या परवान्यांची आणि रहिवासी दाखल्यांची (डोमिसाइल) टप्प्याटप्प्याने पडताळणी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून (RTO) केली जात आहे. कागदपत्रांची सत्यता तपासण्याबरोबरच, चालकांना मराठी भाषेचे ज्ञान सिद्ध करण्यासाठी चाचणीही देण्यास सांगितले जात आहे.
मुंबई आणि उपनगरांमध्ये 2.80 लाख परवाना धारकांकडून सुमारे 5 लाख चालक विविध शिफ्टमध्ये काम करतात. तर मुंबई महानगरात (MMR) ही संख्या सुमारे 4 लाखांपर्यंत पोहोचते. ही विशेष मोहीम 1 मे महाराष्ट्र दिनापर्यंत सुरू राहणार असून त्यानंतर आरटीओ अहवाल सादर करणार आहे. या उपक्रमाला प्रायोगिक प्रकल्प मानले जात असून, त्याच्या निष्कर्षांच्या आधारे राज्यभर अशाच मोहिमा राबवण्याची शक्यता आहे.
कशी आहे ही मोहीम? - या मोहिमेत चालकांच्या कागदपत्रांची पडताळणी आणि मराठी भाषेची चाचणी या दोन्ही बाबींवर भर देण्यात आला आहे. रहिवासी दाखला मिळवण्यासाठी किमान 15 वर्षे राज्यात वास्तव्यास असणे आवश्यक असते. तसंच, बोलणे आणि लेखन या दोन्ही स्वरूपात मराठीचे ज्ञान तपासले जात आहे. यापैकी कोणत्याही चाचणीत अपयशी ठरल्यास संबंधित चालकाचा परवाना निलंबित होऊ शकतो.
आरटीओ कार्यालयात चालकांना मराठीत काही परिच्छेद लिहिण्यास सांगितले जाते. महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, 1989 मधील नियम क्रमांक 24 नुसार ही अट आहे. नोव्हेंबर 2019 मध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनंतर हा नियम अधिक कठोर करण्यात आला. पूर्वी मराठी भाषेचे प्रमाणपत्र सादर करणे पुरेसे मानले जात होते; मात्र दुरुस्तीनंतर चालकांना स्वतःचे भाषाज्ञान प्रत्यक्ष सिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
दरम्यान, एकाच पत्त्यावरून अनेकांना रहिवासी दाखले देण्यात आल्याच्या तक्रारींमुळे पडताळणी प्रक्रियेत अडचणी येत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले आहे. विविध विभागांमध्ये जबाबदारी ढकलली जात असल्याने कारवाई लांबणीवर पडत होती. नव्या भाषाचाचणीमुळे ही साखळी तोडण्याचा प्रयत्न असून, तात्काळ निर्णय घेणे शक्य होणार असल्याचे परिवहन विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
चालक संघटनांचे काय म्हणणे? - परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या या निर्णयामुळे रिक्षा आणि टॅक्सी संघटनांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. साधारण 70 टक्के परवानाधारक चालक उत्तर भारतातून आलेले असल्याने या निर्णयाबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. युनियनच्या मते, महाराष्ट्र मोटार वाहन नियमांनुसार सार्वजनिक ड्रायव्हिंग बॅजधारक चालकांना स्थानिक भाषेचे ज्ञान असणे आधीपासूनच बंधनकारक आहे. तसंच आरटीओमध्ये चालकांची परस्परसंवादी चाचणी घेतली जाते, ज्यामध्ये अधिकाऱ्यांकडून राज्याच्या भाषेत प्रश्न विचारले जातात, त्यामुळे मराठी ज्ञानाबाबत स्वतंत्र सक्ती करण्याची गरज नसल्याचे ते सांगतात.
ऑटो रिक्षा ड्रायव्हर असोसिएशनचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी या मोहिमेतून भ्रष्टाचार वाढण्याची भीती व्यक्त केली आहे. ते म्हणतात “नियमांनुसार चालकांना भाषेचे ज्ञान असणे अपेक्षित आहे. प्रवासी आणि चालक यांच्यात संवाद साधण्यासाठी मराठीचे अत्यंत मर्यादित ज्ञान पुरेसे आहे. बनावट कागदपत्रांवर कारवाई करण्यास आम्ही विरोध करत नाही, मात्र मराठीची सक्ती केल्यास त्रास आणि भ्रष्टाचार वाढण्याची शक्यता आहे.”
हेही वाचा..