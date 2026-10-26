'मरायचे असेल तर दहा-बारा पुढाऱ्यांना मारा आणि मग मरा'-प्रकाश आंबेडकरांचे शेतकऱ्यांना अजब आवाहन
वंचित बहुजन आघाडीचे संस्थापक प्रकाश आंबेडकर यांनी दुष्काळ, भीमाशंकर प्रकल्पातील झाडांची कत्तल, शिक्षक मतदार संघ निवडणूक, आदिवासी विद्यार्थी मोर्चा याबाबत रविवारी भूमिका मांडली.
Published : October 26, 2026 at 7:34 AM IST|
Updated : October 26, 2026 at 1:25 PM IST
बुलढाणा : “दुष्काळ आहे. पण शासनानं काहीच नियोजन केले नाही. अल निनो येणार असल्याची माहिती असताना अन्नधान्य, पाणी, चारा याबाबत शेतकऱ्यांची निराशा झाली आहे. अस्मानी संकटाला तोंड कसे द्यायचे, याचा आराखडाही तयार नाही", असे सांगत वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी सरकारच्या धोरणावर टीका केली.
ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी शेतकऱ्यांना संघटित होऊन हक्क मिळवण्याचे आवाहन केले. दुष्काळातील नियोजनशून्यता, पर्यावरणाचा नाश, निवडणुकीतील पैसा आणि शेतकऱ्यांच्या मतदानाबाबत त्यांनी सरकार आणि समाजाला स्पष्ट इशारा दिला. अकोल्याच्या सभेत बोलल्यानंतर एका मंत्र्याला जाग आली. ‘पाणी जपून वापरा’ असे सांगितल्याचं प्रकाश आंबेडकर यांनी नमूद केले. सर्वसामान्य माणसाला उद्देशून त्यांनी स्पष्ट आवाहन केले, “जर यांनी अन्नधान्य, चारा, पाणी पुरवले नाही तर सरकारमधील मंत्री, आमदार, खासदार, पदाधिकारी यांच्या घरासमोर लाईन लावा.”
भीमाशंकर प्रकल्पातील हजारो झाडांच्या कत्तीबाबत बोलताना ते म्हणाले, “ही कत्तल महाराष्ट्रभर चालली आहे, नवीन नाही. देवाच्या नावानं ज्यांनी मदत मागितली त्यांच्यावरच आता चाल करायची वेळ आली आहे. लोकांनी कायदा हातात घ्यायला शिकले पाहिजे.” शिक्षक मतदार संघ निवडणुकीचा उल्लेख करत त्यांनी आरोप केला, “पाचही उमेदवारांनी पाच-पाच हजार रुपये खर्च केले. हे 15 कोटी आले कुठून? इन्कम टॅक्स यांच्यापाठी लागणार आहे का नाही? ईडी लागणार आहे का नाही?”
बीजेपी आणि आरएसएस मतदान मागायला आले तर तुम्ही जेवण आणि पाणी द्या, असे सांगा. लोकांनी ही मानसिकता तयार केली पाहिजे. जे आत्महत्या करत आहेत, त्या कुटुंबाला पुढाऱ्यांनी भेटायला जाऊ नये, या मताचा मी झालो आहे. तुम्हाला कोणी सांगितले आत्महत्या करायला? मरायचे असेल तर दहा-बारा पुढाऱ्यांना मारा आणि मग मरा- प्रकाश आंबेडकर, अध्यक्ष, वंचित बहुजन आघाडी
सरकारनं दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपयांची मदत जाहीर केल्याबाबत बोलताना त्यांनी शेतकऱ्यांवरच टीका केली. “शेतकरीच नालायक आहे, त्याला काय करणार? मतदारच... वाईट वाटते बोलताना. जे शेतकऱ्यांसाठी लढत आहेत, त्यांना मतदान करत नाहीत. शेतकऱ्यांनी तोंडात मारून घेतले पाहिजे की शेतकरी नेते रविकांत तुपकर आपल्यासाठी लढतो आहे. आपण त्यालाच मतदान केले नाही. शिक्षक मतदार संघ निवडणुकीतील मास्तर म्हणण्याऐवजी त्यांना आता पाच हजार म्हटले पाहिजे. त्यांच्या अर्धांगिनीला पैठणी म्हटले पाहिजे. विद्यार्थ्यांना मी म्हणणार आहे की तुम्ही त्याला मास्तर म्हणू नका. पाच हजार म्हणा.”
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