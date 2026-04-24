महाराष्ट्रात राहताय तर मराठी आलीच पाहिजे; संजय राऊतांचा हल्लाबोल
परिवहन विभागाच्या भूमिकेला त्यांनी समर्थन देत हा केवळ प्रशासकीय नव्हे तर अस्मितेचा मुद्दा असल्याचं सांगितलंय.
Published : April 24, 2026 at 11:35 AM IST
मुंबई : राज्यात रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी येणे अनिवार्य करण्याच्या मुद्द्यावरून राजकीय वाद रंगला असतानाच शिवसेना (ठाकरे गट) नेते संजय राऊत यांनी स्पष्ट शब्दांत मराठी सक्तीच्या भूमिकेचे समर्थन करत शिंदे गटावर निशाणा साधलाय. परिवहन मंत्र्यांनी रिक्षा चालकांना मराठी आलंच पाहिजे, अशी भूमिका घेतली असताना शिंदे गटातील संजय निरुपम यांनी या सक्तीला विरोध दर्शवलाय. यावर प्रतिक्रिया देताना राऊत म्हणाले की, मराठी सक्तीची भूमिका योग्य आहे. एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस आणि सुनेत्रा पवार यांनी ठामपणे ही भूमिका मांडली पाहिजे. महाराष्ट्रात मराठीला विरोध करून हे लोक कसे काय राहू शकतात? ही बाळासाहेब ठाकरे यांची भूमिका आहे. त्या त्या राज्यातील मातृभाषेत काम झालं पाहिजे. महाराष्ट्रातही तुम्हाला मराठी आलंच पाहिजे. मराठी अनिवार्य करण्याच्या वादातून संजय राऊतांनी थेट शिंदे गटावर राजकीय हल्ला चढवताना महाराष्ट्रात मराठी भाषेला विरोध अस्वीकार्य असल्याचे स्पष्ट केलंय. परिवहन विभागाच्या भूमिकेला त्यांनी समर्थन देत हा केवळ प्रशासकीय नव्हे तर अस्मितेचा मुद्दा असल्याचं सांगितलंय.
भूमिका कधी जाहीर करायची हे उद्धव ठाकरे ठरवतील : दरम्यान, याच पत्रकार परिषदेत राऊत यांनी विधान परिषदेच्या निवडणुकीबाबत आणि उद्धव ठाकरे यांच्या संभाव्य उमेदवारीबाबतही महत्त्वाचे संकेत दिलेत. विधान परिषदेत जाणार की नाही, याचा निर्णय उद्धव ठाकरे स्वतः घेतील, असे सांगत संजय राऊत म्हणाले की, ही भूमिका कधी जाहीर करायची हे उद्धव ठाकरे ठरवतील. तुम्ही सांगू शकत नाही. महाविकास आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांनी त्यांना विधान परिषदेत जाण्याची विनंती केलीय. आम्हीही त्यांचं मन वळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता निर्णय ते घेतील, असंही राऊत यांनी अधोरेखित केलंय.
काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्याशीही चर्चा : राऊत यांनी सांगितले की, या संदर्भात काँग्रेसशी चर्चा झाली असून, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी नुकतीच ‘मातोश्री’वर भेट घेतली. तसेच काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्याशीही चर्चा झाली असून, त्यांनीही उद्धव ठाकरे यांनी विधान परिषदेत यावे, अशी विनंती केली. राजकारणात इच्छुक का असू नये? राहुल गांधी, खरगे, सोनिया गांधी यांच्याशी उद्धव ठाकरेंचा उत्तम संवाद आहे. त्यामुळे सपकाळ भेटायला आले. सुप्रिया सुळे यांनीही भूमिका जाहीर केलीय. त्या भूमिका महत्त्वाच्या आहेत, असेही राऊत म्हणाले. महाविकास आघाडीकडून कोणाला संधी मिळणार, यावरही चर्चांना वेग आलाय. खलबतं सुरू असतानाच उद्धव ठाकरे यांच्या नावाची जोरदार चर्चा असून, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांचा पाठिंबा त्यांना असल्याचे राऊत यांनी सूचित केले. त्यामुळे महाविकास आघाडीकडून विधान परिषदेसाठी उद्धव ठाकरे यांना पुढे करण्याची शक्यता बळावलीय.
12 मे रोजी मतदान होणार : राज्यात सध्या विधान परिषद निवडणुकीची चर्चा शिगेला पोहोचलीय. राज्यातील एकूण 10 जागांसाठी निवडणूक होणार असून, 12 मे रोजी मतदान होणार आहे. मतदानानंतर लगेच दुपारी मतमोजणी होऊन निकाल लागणार असल्याने राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. बारामती आणि राहुरी विधानसभा पोटनिवडणुकांनंतर आता संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष विधान परिषदेच्या निवडणुकीकडे लागले आहे. संख्याबळानुसार भाजपाच्या वाट्याला 6, शिवसेना 2, राष्ट्रवादी 1 आणि महाविकास आघाडी 1 जागा येऊ शकते, असा दावा राऊत यांनी केला. त्यामुळे सर्वच पक्षांमध्ये मोर्चेबांधणी सुरू झाली असून इच्छुक नेत्यांमध्ये हालचाली वाढल्या आहेत.
10 जागांच्या निवडणुकीचे राजकीय गणित : एकीकडे मराठी सक्तीच्या मुद्द्यावरून सरकारमधील मतभेद समोर येत असताना दुसरीकडे विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांच्या संभाव्य प्रवेशाची चर्चा रंगली आहे. दिल्लीहून कोणाकोणाचे फोन आले, कोणत्या नेत्यांनी विनंती केली, यावर बोलत राऊत यांनी उद्धव ठाकरेंच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागून असल्याचे स्पष्ट केलंय. मराठी अस्मिता, शिंदे गटावर टीका, उद्धव ठाकरेंच्या विधान परिषद प्रवेशाची शक्यता आणि 10 जागांच्या निवडणुकीचे राजकीय गणित या सर्व मुद्द्यांमुळे राज्यातील राजकारण तापले असून, येत्या काही दिवसांत या घडामोडींना अधिक वेग येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
