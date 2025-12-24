ETV Bharat / state

परिस्थिती हाताळणं जमत नसेल तर नव्या बांधकाम परवानग्या देऊ नका; एक्यूआयच्या मुद्द्यावरून न्यायालयानं महापालिकेला सुनावले खडे बोल

निर्देश देऊनही पालिका आयुक्त या सुनावणीला गैरहजर राहिल्यानं हायकोर्टानं सुनावणी दुपारी 4 वाजेपर्यंत तहकूब करत पालिका आयुक्तांना जातीनं हजर राहण्याचे निर्देश दिलेत.

Bombay high court
मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 24, 2025 at 3:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : शहरातील वातावरणाची स्थिती दिवसेंदिवस बिघडत असताना मुंबई महापालिका अतिशय निष्क्रियपणे काम करत असल्याबद्दल हायकोर्टानं बुधवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मंगळवारच्या सुनावणीत यासंदर्भात ठोस उपाययोजना सादर करण्याचे निर्देश दिलेले असतानाही पालिका त्या सादर करू शकली नाही, यावर हायकोर्टानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच निर्देश देऊनही पालिका आयुक्त या सुनावणीला गैरहजर राहिल्यानं हायकोर्टानं सुनावणी दुपारी 4 वाजेपर्यंत तहकूब करत पालिका आयुक्तांना जातीनं हजर राहण्याचे निर्देश दिलेत. या याचिकेवर सध्या मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.

परिस्थिती हाताळता येत नसेल तर बांधकामाच्या नव्या परवानग्या देऊ नका - हायकोर्ट : मुंबईतील वायू प्रदूषणाची तपासणी करण्यासाठी महापालिकेनं 91 पथक तैनात केलीत. मात्र यातील अनेकांना सध्या निवडणुकीत जुंपल्यानं केवळ 39 पथक सध्या कार्यरत असल्याची माहिती बुधवारी हायकोर्टात देण्यात आली. प्रत्येक पथकाला दररोज किमान 2 साईट्स भेट देण्याची सक्ती करण्यात आलीय, अशी माहिती देण्यात आलीय. काल दुपारपासून या पथकांकडून 11 साईट्सची पाहणी करण्यात आलीय. मात्र हे पुरेसं नसून पालिका आयुक्त या विषयावर गंभीर नाहीत. निर्देश देऊनही त्यांनी कोणतंही काम केलेलं नाही. अशी तीव्र नाराजी व्यक्त करीत महापालिका आपल्या अधिकारांचा वापर करत नसल्याचं अधोरेखित केलंय. जर परिस्थिती हाताळणं जमत नसेल तर नव्या बांधकाम परवानग्या देऊ नका, असं स्पष्ट करत जर तुम्ही तुमचं काम नीट करणार नसाल तर ते आम्हाला करावं लागेल आणि जर ते आम्ही केलं तर आमची पद्धत तुम्हाला आवडणार नाही, असा सूचक इशारा देत हायकोर्टानं दुपारी 4 वाजता पालिका अधिकाऱ्यांना कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश देत सुनावणी तूर्तास तहकूब केलीय.

एक्यूआयच्या बाबतीत मुंबईची अवस्था दिल्लीसारखी करू नका - वाढत्या वायू प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यात मुंबई महानगरपालिका अपयशी ठरल्याची बाब अधोरेखित झालीय. यासंदर्भात हायकोर्टानं नोव्हेंबर 2023 मध्ये दिलेल्या आदेशांवर महापालिकेनं वर्षभर काहीही केलं नाही. हे प्रकरण ऑक्टोबरमध्ये पुन्हा सुनावणीला आल्यानंतर जेव्हा हायकोर्टानं त्याची दखल घेतली, त्यानंतर पालिका प्रशासन जाग झालं. त्यामुळे त्यानंतर त्यांनी केलेल्या कारवाईचा फारसा परिणाम झालेला नसल्याचं स्पष्ट झालंय. कोणतंही विकासकाम थांबवता येणार नाही. मात्र तिथं काम करणाऱ्यांना श्वसनाचे गंभीर आजार होऊ नयेत याकरिता काहीतरी तातडीच्या उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश हायकोर्टानं मंगळवारच्या सुनावणीत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आणि महापालिकेला दिलेत. तसेच भविष्यात वाढतं वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी आतापासूनच ठोस उपाय केले नाहीत तर भविष्यात मुंबईची दिल्लीसारखी भयानक अवस्था होईल, अशी चिंता या सुनावणीत हायकोर्टानं व्यक्त केली. मुंबईची अवस्था प्रदूषणाच्या बाबतीत दिल्लीसारखी होऊ द्यायची नसेल तर तातडीनं उपाययोजना करा, अन्यथा परिस्थिती भयानक होईल, अशी भीती यावेळी हायकोर्टानं व्यक्त केली. मोकळ्या हवेत श्वास घेणं हा जसा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. तसंच त्याकरिता कार्यरत राहणं हे तुमचं मूलभूत कर्तव्य आहे, याचं भान ठेवा, या शब्दांत हायकोर्टानं महापालिका आयुक्तांची कानउघाडणी केली. तसेच योग्य ती कारवाई आयुक्तांकडून होत नसेल तर आम्हाला ती इथून करावी लागेल, असा थेट इशाराही दिलेला आहे.

पालिका आयुक्तांनी आपल्या कार्यालयातून बाहेर पडून काम पाहावं - हायकोर्ट : यासंदर्भात हायकोर्टनं नेमलेल्या पाच जणांच्या समितीनं मुंबईतील खराब एक्यूआयच्या 36 हॉटस्पॉटवर जाऊन पाहणी केलीय. ज्यातून या प्रदूषणासाठी सुरू असलेली बांधकामं आणि रस्त्यांवरील धूळ यामुळे 50 ते 60 टक्के जबाबदार असल्याचा आरोप अमाकस क्युरी दरायस खंबाटा यांनी कोर्टापुढे केला. या अहवालातील आकडेवारी बोलकी असल्यानं यावर स्पष्टीकरण देण्यासाठी मंगळवारी महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी आणि एमपीसीबीच्या सचिवांना जातीनं हजर राहण्याचे फर्मान जारी केलं होतं. ज्यात पालिका आयुक्त भूषण गगराणींना मुख्य न्यायमर्तींनी अनेक सवाल विचारले. 2 नोव्हेंबर 2023 चे आदेश एक्यूआयची दखल कधी घेतली?, स्टेटस रिपोर्ट कधी घेतला?, डेटा आल्यावर काय कारवाई केलीत?, हायकोर्टानं आक्षेप घेतल्यावर तुम्हाला जाग आली?, किती बांधकामस्थळी पत्र्याचं कुंपण नाहीय? नोटीस बजावल्यानंतर काय कारवाई केली?, कितीवेळा अचानक भेटी दिल्यात? आणि कधी? अशी प्रश्नांची सरबत्ती केल्यावर आयुक्त निरूत्तर झाल्याचं पाहायला मिळालं. एकाही प्रश्नाचं ते समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे बुधवारी होणाऱ्या सुनावणीत याबाबत करिता येणाऱ्या तातडीच्या उपाययोजनांची माहिती सादर करण्याकरिता पुन्हा या दोघांना हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आलेत. मुंबईच्या हवेचा दर्जा प्रदूषणामुळे घसरला असून, याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानं दोन वर्षांपूर्वी सुओमोटो याचिका दाखल करून घेतलीय.

हेही वाचाः

TAGGED:

MUMBAI MUNICIPAL CORPORATION
BOMBAY HIGH COURT
AQI
मुंबईतील वायू प्रदूषण
AIR QUALITY INDEX

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.