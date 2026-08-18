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"तयारी नव्हती मग परीक्षा घेण्याची घाई का केली?", आमदार रोहित पवारांचा हायकोर्ट भेटीनंतर सवाल

रविवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या लिपिक पदाच्या टायपिंग परीक्षेत झालेल्या तांत्रिक गोंधळानंतर रोहित पवार यांनी सोमवारी हायकोर्टात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची भेट घेतली.

Bombay high court
मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 18, 2026 at 9:38 AM IST

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मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या लिपिक पदाच्या टायपिंग (टंकलेखन) परीक्षेत झालेल्या तांत्रिक गोंधळाबाबत उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय अधिकारी आणि महाधिवक्त्यांची सोमवारी जातीनं येऊन भेट घेतली. परीक्षेचं zaman सर्व्हर डाऊन होणं आणि सॉफ्टवेअर अचानक बंद पडल्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना त्याचा रविवारी नाहक त्रास सहन करावा लागला.

काय आहे प्रकरण? - मुंबई उच्च न्यायालयाच्या लिपिक पदाकरिता 16 ऑगस्ट रोजी पार पडलेल्या टंकलेखन (टायपिंग) कौशल्य चाचणीदरम्यान कल्याणसह महाराष्ट्रातील अनेक परीक्षा केंद्रांवर संगणक अचानक बंद पडणं, सर्व्हर डाऊन होणं आणि की-बोर्ड चालत नसल्यासारख्या तांत्रिक अडचणींमुळे मोठा गोंधळ उडाला होता. संतप्त विद्यार्थ्यांनी फेरपरीक्षेची मागणी करत रविवारी रात्री उशिरापर्यंत परीक्षा केंद्राबाहेर ठिय्या आंदोलन केलं. अनेक केंद्रांवर संगणक धुळखात पडलेले होते, तर अनेक ठिकाणी ते बंद अवस्थेतच होते, काही ठिकाणी सर्व्हर न चालल्यानं टायपिंग टेस्ट रखडल्याच्या तक्रारी होत्या. या परिस्थितीतीबाबत विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी परीक्षा केंद्राबाहेर तीव्र संताप व्यक्त केला. कल्याण केंद्रावर तर विद्यार्थ्यांनी न्यायाधीशांच्या गाडीलाच घेराव घालत काही काळ रोखून धरलं होतं. मुंबई उच्च न्यायालयानं या प्रकरणाची दखल घेतली असून, परीक्षेत निर्माण झालेल्या त्रुटींची तपासणी सुरू असल्याचं एका पत्रकातून जाहीर केलंय.

राष्ट्रवादी आमदार रोहित पवारांची मुंबई उच्च न्यायालयाला भेट - रविवारी पार पडलेल्या या लिपिक पदाच्या टंकलेखन परीक्षेत अनेक केंद्रांवर सर्व्हर डाऊन झाले होते. की-बोर्ड आणि सॉफ्टवेअर नीट न चालल्यानं अनेक विद्यार्थ्यांना परीक्षा देता आली नाही. या परीक्षेचं काम एका खासगी कंपनीला देण्यात आलं होतं, मात्र त्यांनी आपली जबाबदारी योग्यरितीनं पार न पाडल्यामुळे मोठा तांत्रिक सावळागोंधळ उडाला. या प्रकरणी विद्यार्थ्यांच्या मागण्या आणि फेरपरीक्षेच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी सोमवारी सायंकाळी हायकोर्टाचं कामकाज संपल्यानंतर राष्ट्रवादीचे आमदार आणि युवानेते रोहित पवार यांनी हायकोर्ट प्रशासनाची भेट घेतली. या भेटीनंतर बोलताना त्यांनी माहिती दिली की, आम्ही सर्व यासंदर्भात मुंगटे आणि मिलिंद साठे सर यांची भेट घेतली. रविवारी हायकोर्टातील लिपिक पदाच्या परीक्षेत सॉफ्टवेअर बंद पडल्यानं हजारो मुलांना त्रास सहन करावा लागला, याची माहिती आम्ही इथल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना दिलीय. त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलंय की, अजिबात काळजी करू नका, या आठवड्याभरात मुंबई उच्च न्यायालयाकडून याबाबत योग्य निर्णय घेतला जाईल. नीट परीक्षेनंतर जो गोंधळ उडाला होता, इथंही काहीसं तसंच वातावरण होतं. पेपरला जायची तयारी करून मुलं बाहेर पडतात, पण तिथं जाऊन असं काही कळलं की त्यांचा आत्मविश्वास खालावतो, मग काही विद्यार्थी नैराश्येच्या भरात टोकाचं पाऊल उचलतात. 13 तारखेला जाहीर करून 16 ला परीक्षा घेतली गेली. जर प्रशासनाची तयारी नव्हती तर परीक्षा घेण्याची घाई का केली?, याबाबत संबंधितांवर कारवाई झालीच पाहिजे. याकरिता राज्य सरकार किंवा हायकोर्ट प्रशासन पूर्णपणे जबाबदार आहे, असा आमचा आरोप नाही, मात्र ज्या कंपनीला हे काम दिलंय त्यांची जबाबदारी होती. त्यांच्या चुकीचा भुर्दंड विद्यार्थ्यांना का?, असा सवाल यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी उपस्थित केलाय.

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BOMBAY HIGH COURT
TYPING EXAMINATION POST CLERK
लिपिक पदाची टायपिंग परीक्षा
ROHIT PAWAR VISITS

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