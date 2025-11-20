दिशाच्या मृत्यूबाबत चौकशीचा प्राथमिक अहवाल तयार होता, तर तो सादर का केला गेला नाही? हायकोर्टाचा राज्य सरकारला सवाल
दिशाचा मृत्यू हा अपघाती नव्हता, तसेच तिच्यावर मृत्यूपूर्वी लैंगिक अत्याचार झाल्याचा आरोप करत दिशाचे वडील सतीश सालियन यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय.
Published : November 20, 2025 at 4:45 PM IST
मुंबई : दिशा सालियन मृत्यूप्रकरणी एसआयटीचा रिपोर्ट जर तयार होता तर तो न्याय दंडाधिकारी कोर्टात दाखल का केला नाही?, असा सवाल हायकोर्टानं गुरुवारच्या सुनावणीत राज्य सरकारला विचारलाय. दिशाचा मृत्यू हा अपघाती नव्हता, तसेच तिच्यावर मृत्यूपूर्वी लैंगिक अत्याचार झाल्याचा आरोप करत दिशाचे वडील सतीश सालियन यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. यावर पुढील आठवड्यात हायकोर्टानं प्राथमिक चौकशीचा अहवाल सादर करणार की नाही?, यावर राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिलेत. गुरुवारच्या सुनावणीत सुशांतसिंह राजपूत वॉरिअर संघटनेमार्फत या प्रकरणी हस्तक्षेप याचिका कोर्टापुढे सादर करण्यात आलीय, ज्यात दिशाचं प्रकरण सुशांतसिंह राजपूतच्या मृत्यूशी जोडलं गेल्याचा दावा करत त्याचीही चौकशी करण्याची मागणी कोर्टाकडे करण्यात आलीय. तूर्तास हायकोर्टानं त्यांच्या अर्जावर कोणतेही निर्देश दिलेले नाहीत.
राज्य सरकारची भूमिका काय? - यावर उत्तर देताना मुंबई पोलिसांनी हायकोर्टात स्पष्ट केलंय की, या प्रकरणी तपासाची प्राथमिक फेरी पूर्ण झालीय. दिशाचा मृत्यू हा अपघाती असून, त्यात कोणताही घातपात किंवा हत्येचा प्रयत्न झाल्याचं आढळून आलेलं नाही. म्हणून दिशाच्या मृत्यूची अपघाती नोंद करत या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची आवश्यकता नसल्याचं सांगत ही याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती करत मालवणी पोलीस ठाण्यातील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शैलेंद्र नगरकर यांनी हायकोर्टाकडे प्रतिज्ञापत्र सादर केलंय. तसेच प्राथमिक चौकशीचा अहवाल तयार असला तरी चौकशी अद्याप पूर्ण झालेली नाही, त्यामुळे तूर्तास सुनावणी जानेवारीपर्यंत तहकूब करावी, अशी विनंती सरकारी वकिलांनी गुरुवारी कोर्टापुढे केली. याला सतीश सालियनचे वकील निलेश ओझा यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. आधीच या प्रकरणी उत्तर दाखल करण्याकरिता सरकारी वकिलांनी 6 ते 7 महिने घेतलेत, त्यामुळे त्यांना आठवड्यापेक्षा जास्त वेळ देऊ नये, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली. जी मान्य करत हायकोर्टानं पुढील आठवड्यांत यावर सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलंय.
हायकोर्टाचे निर्देश काय?- या प्रकरणावर गुरुवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या प्रकरणी हायकोर्टानं राज्याच्या मुख्य सचिवांना उत्तर देण्याचे आदेश दिलेले असतानाही मालवणी पोलीस ठाण्यातील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांनी उत्तर दिल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी मागील सुनावणीत हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. तसेच या प्रकरणी आदित्य ठाकरेंनी दाखल केलेल्या हस्तक्षेप याचिकेवरही सतीश सालियन यांच्या वतीनं वकील निलेश ओझा यांनी कोर्टात उत्तर दाखल केलंय. ज्यात आदित्य ठाकरे हेच या प्रकरणातील मुख्य आरोपी असल्यानं त्यांना यात याचिका दाखल करण्याचा अधिकारच नसून त्यांची याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती करण्यात आलीय.
सतीश सालियन यांच्या याचिकेतील आरोप काय? - दिशा तिच्या करिअरसाठी खूप गंभीर होती, ती अशी आत्महत्या करणंच शक्य नाही. माझ्या मुलीचा मृत्यू हा अपघाती झाला, असं मला त्यावेळी भासवण्यात आलं. मात्र तिचा मृत्यू हा अपघाती नसून तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली होती. मुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर आणि मालवणी पोलीस ठाण्यातील अधिकारी यांनी ते सांगत असलेली गोष्टच खरी असल्याचं सतत आपल्यापुढे रेटत होते. याच लोकांनी माझ्या कुटुंबाला सतत दबावाखाली आणि नजरकैदेत ठेवलं होतं, आमच्या प्रत्येक हालचालींवर त्यांची नजर होती, असा आरोपही सालियन यांनी आपल्या याचिकेतून केलाय. मुंबई पोलिसांनी दिशाचा सामूहिक बलात्कार आणि हत्या दडपण्यासाठी सारे साक्षी पुरावे, न्यायवैद्यक अहवाल, शवविच्छेदन अहवाल या साऱ्या गोष्टी बनावट तयार केल्याचा दावाही सतीश सालियन यांनी या याचिकेतून केलाय.
